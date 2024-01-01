Bağa Girdim Nar İçtim Şarkı Sözleri
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Bitlis Türküleri
Bağa Girdim Nar İçtim
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Bağa Vardım Nar İçin (Ben Yandım, Yar Yandım)
Gül Kopardım Yâr İçin
Yandım Gül Bir Tanem
El Vurma Diz Kırma Yüreğim Yaralı
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Beni Baştan Çıkartan O Göz Karalı
Bağa Vardım Budanmış (Ben Yandım, Yar Yandım)
Güle Bülbül Dadanmış
Yandım Gül Bir Tanem
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El Vurma Diz Kırma Yüreğim Yaralı
Beni Baştan Çıkartan O Göz Karalı