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7/24 Dinle Bitlis Türküleri

Bitlis Türküleri

Yöresel Türküler

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01

Kızlar Kızlar Gelem mi

02

Kulaksızda Kuyu Var

03

Dibedan Üstündeyim

04

Davul Zurna Karşılama

05

Bitlis'in Önünde Bağlar

... KAPAT
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Bitlis Türküleri

Bitlis Türküleri

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