Kulaksızda Kuyu Var Şarkı Sözleri
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Bitlis Türküleri
Kulaksızda Kuyu Var
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Kulaksızda kuyu var
Hanım yar, canım yar, gülüm yar, yar
Güzellerin toyu var
Hanım yar, canım yar, gülüm yar, yar
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Eller gülüp oynuyor
Hanım yar, canım yar, gülüm yar, yar
Benim ah u zarım var
Hanım yar, canım yar, gülüm yar, yar
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Benim ah u zarım var
Hanım yar, canım yar, gülüm yar, yar
Ergezen'de minare
Hanım yar, canım yar, gülüm yar, yar
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El ettim eski yare
Hanım yar, canım yar, gülüm yar, yar
Ne kolum ne kanadım
Hanım yar, canım yar, gülüm yar, yar
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Nasıl gidem o yare
Hanım yar, canım yar, gülüm yar, yar
Nasıl gidem o yare
Hanım yar, canım yar, gülüm yar, yar