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Bizim Hikayemiz
ALBÜM

Bizim Hikayemiz

Ümit Besen

2000 11 Şarkı 50:40
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Şarkı Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

İşte Bu Bizim Hikayemiz

Ümit Besen 05:37
02

Senin Olmaya Geldim

Ümit Besen 04:51
03

Beddua

Ümit Besen 04:34
04

Biz Ayrılamayız

Ümit Besen 04:07
05

Eski Dostlar

Ümit Besen 04:14
06

Baharı Bekleyen

Ümit Besen 04:12
07

Neden Saçların

Ümit Besen 05:06
08

Gidiyor

Ümit Besen 03:45
09

Yakarım Bu Şehri

Ümit Besen 04:27
10

Tanrım Beni Baştan Yarat

Ümit Besen 04:59
11

Bir Kadın Tanıdım

Ümit Besen 04:48
... KAPAT
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Ümit Besen Albümleri

Müzeyyen

Müzeyyen

Ümit Besen
Ben Bu Gece Ölmezsem

Ben Bu Gece Ölmezsem

Ümit Besen
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Şikayetim var

Ümit Besen
O Gece (Nostalji 2)

O Gece (Nostalji 2)

Ümit Besen
Yağmur Var Gözlerimde

Yağmur Var Gözlerimde

Ümit Besen
Son Şarkı

Son Şarkı

Ümit Besen
Yıkılan Gurur

Yıkılan Gurur

Ümit Besen
Dostlar Sağolsun

Dostlar Sağolsun

Ümit Besen
Bayramın Olsun

Bayramın Olsun

Ümit Besen
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Islak Mendil

Ümit Besen
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O Gece

Ümit Besen
Sustur Allahım

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Ümit Besen
Yalnız Kaldım

Yalnız Kaldım

Ümit Besen
Dokunsalar Ağlarım

Dokunsalar Ağlarım

Ümit Besen
Gökkuşağı

Gökkuşağı

Ümit Besen
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