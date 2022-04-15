×
7/24 Dinle
Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
Ana Sayfa
Müzik
Podcast
Keşfet
Canlı Radyolar
Kitaplık
Favorilerim
Takip Ettiklerim
Geçmişim
Çalma Listelerim
Turkuvaz Radyolar
Bize Ulaşın
Çıkış Yap
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle
Bizim Hikayemiz
ALBÜM
Bizim Hikayemiz
Ümit Besen
2000
11 Şarkı
50:40
DİNLE
Takip Et
Müzik Yapımcısı
Emre Müzik
Şarkı
Şarkıcı
Süre
Paylaş
Daha Fazla
01
İşte Bu Bizim Hikayemiz
Ümit Besen
05:37
Sözleriyle Dinle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Şikayet Et
02
Senin Olmaya Geldim
Ümit Besen
04:51
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Şikayet Et
03
Beddua
Ümit Besen
04:34
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Şikayet Et
04
Biz Ayrılamayız
Ümit Besen
04:07
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Şikayet Et
05
Eski Dostlar
Ümit Besen
04:14
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Şikayet Et
06
Baharı Bekleyen
Ümit Besen
04:12
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Şikayet Et
07
Neden Saçların
Ümit Besen
05:06
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Şikayet Et
08
Gidiyor
Ümit Besen
03:45
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Şikayet Et
09
Yakarım Bu Şehri
Ümit Besen
04:27
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Şikayet Et
10
Tanrım Beni Baştan Yarat
Ümit Besen
04:59
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Şikayet Et
11
Bir Kadın Tanıdım
Ümit Besen
04:48
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Şikayet Et
...
KAPAT
**
Ümit Besen Albümleri
Müzeyyen
Ümit Besen
Ben Bu Gece Ölmezsem
Ümit Besen
Şikayetim var
Ümit Besen
O Gece (Nostalji 2)
Ümit Besen
Yağmur Var Gözlerimde
Ümit Besen
Son Şarkı
Ümit Besen
Yıkılan Gurur
Ümit Besen
Dostlar Sağolsun
Ümit Besen
Bayramın Olsun
Ümit Besen
Islak Mendil
Ümit Besen
O Gece
Ümit Besen
Sustur Allahım
Ümit Besen
Yalnız Kaldım
Ümit Besen
Dokunsalar Ağlarım
Ümit Besen
Gökkuşağı
Ümit Besen
Takip Et
Copyright © 2022
724 Dinle
. Tüm Hakları Saklıdır.
Gizlilik Bildirimi
Künye
Veri Politikası
Bize Ulaşın
Favorilerime Ekle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
1
Ses Hızı
1x
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
1
Ses Hızı
1x
Ses Hızı
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
Silmek İstediğinize emin misiniz?
Evet
Hayır
Çalma Listesi Oluştur
Fotoğraf Değiştir
Kaydet
Bu çalma listesi boş
Ana Sayfa'ya Git