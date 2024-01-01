Bir Şarkın Olsun Dudaklarında Şarkı Sözleri
Black Pink Bir Şarkın Olsun Dudaklarında şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Black Pink Bir Şarkın Olsun Dudaklarında şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir Şarkın Olsun Dudaklarında sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Black Pink
Bir Şarkın Olsun Dudaklarında
-
너 뭔데 자꾸 생각나
자존심 상해 애가 타
얼굴이 뜨겁고 가슴은 계속 뛰어
내 몸이 맘대로 안 돼 어지러워
***
넌 한 줌의 모래 같아
잡힐 듯 잡히지 않아
넌 쉽지 않은 걸 그래서 더 끌려
내 맘이 맘대로 안 돼 어이없어
***
지금 너를 원하는 내 숨결이 느껴지니
널 바라보고 있어도 missing you
서툰 날 won’t you set me free
***
Baby 날 터질 것처럼 안아줘
그만 생각해 뭐가 그리 어려워
거짓말처럼 키스해줘 내가 너에게
마지막 사랑인 것처럼
***
마지막처럼 마-마-마지막처럼
마지막 밤인 것처럼 love
마지막처럼 마-마-마지막처럼
내일 따윈 없는 것처럼
***
Uh I’ma fall in love baby
You gon' finna catch me
Uh, give you all of this baby
Call me pretty and nasty
'Cause we gonna get it, my love
You can bet it on black
We gon' double the stack on them, whoa!
I be the Bonnie and you be my Clyde
We ride or die X's and O's
***
시간은 흘러가는데 마음만 급해지지
내 세상은 너 하나만 missing you
서툰 날 won’t you set me free
Baby 날 터질 것처럼 안아줘
그만 생각해 뭐가 그리 어려워
거짓말처럼 키스해줘 내가 너에게
마지막 사랑인 것처럼
***
마지막처럼 마-마-마지막처럼
마지막 밤인 것처럼 love
마지막처럼 마-마-마지막처럼
내일 따윈 없는 것처럼
***
One two three 새로운 시작이야
절대 뒤돌아보진 않을 거니까
날 너에게 던지면 너는 날 꼭 잡아줘
세상은 우릴 꺾지 못할 테니까
***
BLACKPINK in your area
***
Baby 날 터질 것처럼 안아줘
그만 생각해 뭐가 그리 어려워
거짓말처럼 키스해줘 내가 너에게
마지막 사랑인 것처럼
***
마지막처럼 마-마-마지막처럼
마지막 밤인 것처럼 love
마지막처럼 마-마-마지막처럼
내일 따윈 없는 것처럼 love
-
Aah
Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın
Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın
Denizler ortasında bak yelkensiz bıraktın
Denizler ortasında bak yelkensiz bıraktın
***
Denizler ortasında bak yelkensiz bıraktın
Öylesine yıktın ki bütün inançlarımı
Öylesine yıktın ki bütün inançlarımı
Beni sensiz bıraktın
Beni bensiz bıraktın
Beni sensiz bıraktın, beni bensiz bıraktın
Beni bensiz bıraktın
-
Dayanacak hal kalmadı, her şey gidiyor gücüme
Anlayacak yar kalmadı, herkes geliyor üstüme
Anlayacak yar kalmadı, herkes geliyor üstüme
***
Bir yapan beş sayanlardan, yalanlardan, riyalardan
Yetim hakkı çalanlardan bıktım usandım hakim bey
Yetim hakkı çalanlardan bıktım usandım hakim bey
***
Ah hakim bey, vah hakim bey ben masumum gör hakim bey
Zaten boynum kıldan ince, kalem sende kır hakim bey
Benim boynum kıldan ince, kır kalemi kır hakim bey
***
Heder oldu parçalandı ömrüm tam kırk üç yerinden
Heder oldu parçalandı ömrüm tam kırk üç yerinden
Çoğu gitti azı kaldı canın sağ olsun hakim bey
Çoğu gitti azı kaldı canın sağ olsun hakim bey
***
Bir yapan beş sayanlardan, yalanlardan, riyalardan
Yetim hakkı çalanlardan bıktım usandım hakim bey
Yetim hakkı çalanlardan bıktım usandım hakim bey
***
Ah hakim bey, vah hakim bey ben masumum gör hakim bey
Zaten boynum kıldan ince, kalem sende kır hakim bey
Benim boynum kıldan ince, kır kalemi kır hakim bey
-
-