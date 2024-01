Black Pink

너 뭔데 자꾸 생각나 자존심 상해 애가 타 얼굴이 뜨겁고 가슴은 계속 뛰어 내 몸이 맘대로 안 돼 어지러워 *** 넌 한 줌의 모래 같아 잡힐 듯 잡히지 않아 넌 쉽지 않은 걸 그래서 더 끌려 내 맘이 맘대로 안 돼 어이없어 *** 지금 너를 원하는 내 숨결이 느껴지니 널 바라보고 있어도 missing you 서툰 날 won’t you set me free *** Baby 날 터질 것처럼 안아줘 그만 생각해 뭐가 그리 어려워 거짓말처럼 키스해줘 내가 너에게 마지막 사랑인 것처럼 *** 마지막처럼 마-마-마지막처럼 마지막 밤인 것처럼 love 마지막처럼 마-마-마지막처럼 내일 따윈 없는 것처럼 *** Uh I’ma fall in love baby You gon' finna catch me Uh, give you all of this baby Call me pretty and nasty 'Cause we gonna get it, my love You can bet it on black We gon' double the stack on them, whoa! I be the Bonnie and you be my Clyde We ride or die X's and O's *** 시간은 흘러가는데 마음만 급해지지 내 세상은 너 하나만 missing you 서툰 날 won’t you set me free Baby 날 터질 것처럼 안아줘 그만 생각해 뭐가 그리 어려워 거짓말처럼 키스해줘 내가 너에게 마지막 사랑인 것처럼 *** 마지막처럼 마-마-마지막처럼 마지막 밤인 것처럼 love 마지막처럼 마-마-마지막처럼 내일 따윈 없는 것처럼 *** One two three 새로운 시작이야 절대 뒤돌아보진 않을 거니까 날 너에게 던지면 너는 날 꼭 잡아줘 세상은 우릴 꺾지 못할 테니까 *** BLACKPINK in your area *** Baby 날 터질 것처럼 안아줘 그만 생각해 뭐가 그리 어려워 거짓말처럼 키스해줘 내가 너에게 마지막 사랑인 것처럼 *** 마지막처럼 마-마-마지막처럼 마지막 밤인 것처럼 love 마지막처럼 마-마-마지막처럼 내일 따윈 없는 것처럼 love