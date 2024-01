BLACKPINK in your area BLACKPINK in your area Been a bad girl I know I am And I’m so hot I need a fan I don’t want a boy I need a man *** Click clack! Badda bing badda booom! All eyes on me when I step in the room You don’t know Better ask somebody Watch your man hit the deck like pang pang pang Rang pang para para pang pang pang Raise your glass to the roof like chan chan chan Hands up!Lit with a bottle full of henny Watch your mouth When you speak my name Jennie *** 光が踊るように With me Black to the pink いつでも特別 Oh yes 見入られても I wanna dance Like タラダラダンタン タラダラダンタン トゥドゥルプバウ *** 今夜 アガリまくろう Wow Don’t stop この恋の予感 ヤバい惚れそう あなたと踊りたいの *** BOOMBAYAH YAH YAH YAH BOOMBAYAH YAH YAH YAH BOOMBAYAH YAH YAH YAH YAH BOOM BOOM BA BOOM BOOM BA オッパ YAH YAH YAH YAH YAH YAH YAH YAH YAH YAH YAH YAH YAH YAH YAH YAH YAH YAH YAH YAH オッパ YAH YAH YAH YAH YAH YAH YAH YAH YAH YAH YAH YAH YAH YAH YAH YAH YAH BOOM BOOM BA BOOMBAYAH *** BLACKPINK in your area *** I’m a take what’s mine so get out my way Ain’t got time I go hard and slay Middle finger up F you pay me 90’s baby I pump up the jam Whip it up whip it up baby that LAMBO Dropping the top I be too hard to handle Savage I’m killing them Stacking my millions Stopping my paper? Go brrrr RAMBO *** あたしの腰に手を当てて Front to my back 抜群のスタイル Oh yes 視線で I know u wanna touch Like touch touch touch touch トゥドゥルプバウ *** 今夜 アガりまくろう Wow Don’t stop この恋の予感 ヤバい落ちそう あなたと踊りたいの *** BOOMBAYAH YAH YAH YAH BOOMBAYAH YAH YAH YAH BOOMBAYAH YAH YAH YAH YAH BOOM BOOM BA BOOM BOOM BA オッパ YAH YAH YAH YAH YAH YAH YAH YAH YAH YAH YAH YAH YAH YAH YAH YAH YAH YAH YAH YAH オッパ YAH YAH YAH YAH YAH YAH YAH YAH YAH YAH YAH YAH YAH YAH YAH YAH YAH BOOM BOOM BA BOOMBAYAH *** 今夜 身を委ねて踊ろう あの空越え どこまで行こう ゴールなんて無視 トバすだけよ Let’s go Let’s go *** 今夜 身を委ねて踊ろう あの空越え どこまで行こう ゴールなんて無視 トバすだけよ Let’s go Let’s go