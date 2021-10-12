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Blues
Blues
6 Parça | 45:36
Aşk, yas, acı ve diğer kasvetli duyguları anlamlandıran blues müzikleri...
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01
Hareketli
Blues
08:09
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02
Blues hissi
Blues
08:02
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03
Yavaş tınılar
Blues
08:27
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04
Keyifli
Blues
09:25
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05
Duyguların ritmi
Blues
07:53
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06
Blues
Blues
03:40
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