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Blues

Blues

6 Parça | 45:36

Aşk, yas, acı ve diğer kasvetli duyguları anlamlandıran blues müzikleri...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Hareketli

Blues 08:09
02

Blues hissi

Blues 08:02
03

Yavaş tınılar

Blues 08:27
04

Keyifli

Blues 09:25
05

Duyguların ritmi

Blues 07:53
06

Blues

Blues 03:40

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