Blowin' in the Wind Şarkı Sözleri
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Bob Dylan
Blowin' in the Wind
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How many roads must a man walk down
Bir adamın katetmesi gereken ne kadar yol var
Before you call him a man?
Ona erkek demeniz için
Yes, 'n' how many seas must a white dove sail
Evet, ve kaç deniz aşmalı beyaz bir güvercin
Before she sleeps in the sand?
Kumlarda uyumadan önce
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Yes, 'n' how many times must the cannon balls fly
Evet, ve top gülleleri kaç kez atılmalı
Before they're forever banned?
Sonsuza dek yasaklanmalarından önce
The answer, my friend, is blowin' in the wind,
Cevap, dostum, rüzgarla esiyor
The answer is blowin' in the wind.
Cevap rüzgarda uçuyor
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How many times must a man look up
Bir adam kaç kez yukarı bakmalı
Before he can see the sky?
Gökyüzünü görebilmesi için
Yes, 'n' how many ears must one man have
Evet, ve bir adamın kaç kulağı olmalı
Before he can hear people cry?
İnsanların ağladığını duyabilmesi için
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Yes, 'n' how many deaths will it take till he knows
Evet, ve kaç ölüm olmalı onun bilmesi için
That too many people have died?
Ne kadar çok insanın öldüğünü?
The answer, my friend, is blowin' in the wind,
Cevap, dostum, rüzgarda esiyor
The answer is blowin' in the wind.
Cevap rüzgarda uçuyor
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How many years can a mountain exist
Kaç yıl geçmeli bir dağın varolabilmesi için
Before it's washed to the sea?
Suyla yıkılmaması için
Yes, 'n' how many years can some people exist
Evet ve kaç yıl geçmeli bazı insanların yaşayabilmesi için
Before they're allowed to be free?
Özgür olmaları için izin verilmeden önce
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Yes, 'n' how many times can a man turn his head,
Evet ve bir adam kaç kere çevirebilir başını
Pretending he just doesn't see?
Sadece görmemek için
The answer, my friend, is blowin' in the wind,
Cevap, dostum, rüzgarda esiyor
The answer is blowin' in the wind.
Cevap rüzgarda uçuyor