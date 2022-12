How many roads must a man walk down Bir adamın katetmesi gereken ne kadar yol var Before you call him a man? Ona erkek demeniz için Yes, 'n' how many seas must a white dove sail Evet, ve kaç deniz aşmalı beyaz bir güvercin Before she sleeps in the sand? Kumlarda uyumadan önce *** Yes, 'n' how many times must the cannon balls fly Evet, ve top gülleleri kaç kez atılmalı Before they're forever banned? Sonsuza dek yasaklanmalarından önce The answer, my friend, is blowin' in the wind, Cevap, dostum, rüzgarla esiyor The answer is blowin' in the wind. Cevap rüzgarda uçuyor *** How many times must a man look up Bir adam kaç kez yukarı bakmalı Before he can see the sky? Gökyüzünü görebilmesi için Yes, 'n' how many ears must one man have Evet, ve bir adamın kaç kulağı olmalı Before he can hear people cry? İnsanların ağladığını duyabilmesi için *** Yes, 'n' how many deaths will it take till he knows Evet, ve kaç ölüm olmalı onun bilmesi için That too many people have died? Ne kadar çok insanın öldüğünü? The answer, my friend, is blowin' in the wind, Cevap, dostum, rüzgarda esiyor The answer is blowin' in the wind. Cevap rüzgarda uçuyor *** How many years can a mountain exist Kaç yıl geçmeli bir dağın varolabilmesi için Before it's washed to the sea? Suyla yıkılmaması için Yes, 'n' how many years can some people exist Evet ve kaç yıl geçmeli bazı insanların yaşayabilmesi için Before they're allowed to be free? Özgür olmaları için izin verilmeden önce *** Yes, 'n' how many times can a man turn his head, Evet ve bir adam kaç kere çevirebilir başını Pretending he just doesn't see? Sadece görmemek için The answer, my friend, is blowin' in the wind, Cevap, dostum, rüzgarda esiyor The answer is blowin' in the wind. Cevap rüzgarda uçuyor