Bob Dylan, 24 Mayıs 1941 tarihinde Amerika’da dünyaya gelmiştir. Tam adı Robert Allen Zimmerman’dır. 10 yaşında iken piyano dersleri almaya ve gitar çalmaya başlamıştır. Hibbing Lisesi'nden 1959 yılında mezun olduktan sonra Minnesota Üniversitesine girmiştir. 1960 yılında Üniversiteyi terk ederek otostopla New York'a gitmiştir. Greenwich Village'teki folk klüplerinde sahne almaya başlamıştır. Gitarla birlikte aynı anda ağız armonikasi çalarak ilginç bir stil yakalamıştır. İşte o sıralarda, sahnede Bob Dylan adını kullanmaya başlamıştır. 1961 yılında Bob Dylan adı folk müzik çevrelerinin dışına taşmaya başlamıştır. Gerde's Folk City adlı klüpte çalarken onu dinleyen eleştirmen Robert Shelton, New York Times'ta bu genç yetenekten övgüyle bahseder. Bir ay sonra da Columbia Records'tan John Hammond gelip Bob Dylan'la kontrat imzalar. 1963 yılında gelen ikinci albüm “The Freewheelin” Amerikan pop müziğinde o zamana kadar benzeri görülmemiş şiirsel bir ses ile Blowin' in the Wind ve A Hard Rain's A Gonna Fall gibi sonradan marş niteliği kazanacak parçalar ve Girl From the North Country ve Don't Think Twice, It's All Right gibi şarkılar içermektedir.Dylan'ın folk şarkıcılığından rock starlığına geçişi sancılı olmuştur. 1965'te Newport Folk Festivali'nde yeni şarkılarını Paul Butterfield Blues Band eşliğinde söylerken yuhalandı ve sahneden çekildi. 22 Kasım 1965 tarihinde Sara Lowndes ile evlenmiştir. 29 Temmuz 1966'da geçirdiği ve neredeyse ölümüne yol açabilecek motosiklet kazasından sonra, Woodstock, New York'taki evinde karısı ve oğlu Jesse ile inzivaya çekilmiştir. Şimdiye dek 37 stüdyo albümü, 58 single, 11 canlı performans kaydı ortaya koyan Bob Dylan, ayrıca sekiz adet kitap yazmış bir yazardır. Müzik tarihinin en kült şarkılarından “One More Cup of Coffee”, “Blowing in The Wind” gibi şarkıların sahibi olan Bob Dylan, Grammy, Altın Küre ve Oscar ödülleri başta olmak üzere sayısız ödüle layık görülmüştür. 13 Ekim 2016 tarihinde Nobel Vakfı tarafından "Amerikan müziğinde yeni bir şiirsel anlatım oluşturduğu için" 2016 Nobel Edebiyat Ödülüne layık görülmüştür.