Mama, take these bells out of my ears – Anne, çıkar şu zilleri kulaklarımdan I can’t hear them any more – Artık onları duyamıyorum. They’re bringing me down and giving me tears – Beni aşağı indiriyorlar ve gözyaşlarına boğuyorlar I feel like I’m knockin’ on Heaven’s door – Cennetin kapısını çalıyormuş gibi hissediyorum. *** Knock, knock, knockin’ on Heaven’s door – Tık, tık, cennetin kapısını çalıyor Knock, knock, knockin’ on Heaven’s door – Tık, tık, cennetin kapısını çalıyor Knock, knock, knockin’ on Heaven’s door – Tık, tık, cennetin kapısını çalıyor Knock, knock, knockin’ on Heaven’s door – Tık, tık, cennetin kapısını çalıyor *** Mama, I can hear that thunder roar – Anne, Gök gürültüsü kükremesini duyabiliyorum. Echoin’ down from God’s distant shore – Tanrı’nın uzak kıyısından yankılanıyor I can hear it callin’ for my soul – Ruhumu çağırdığını duyabiliyorum. Feel I’m knockin’ on Heaven’s door – Cennetin kapısını çaldığımı hissediyorum *** Knock, knock, knockin’ on Heaven’s door – Tık, tık, cennetin kapısını çalıyor Knock, knock, knockin’ on Heaven’s door – Tık, tık, cennetin kapısını çalıyor Knock, knock, knockin’ on Heaven’s door – Tık, tık, cennetin kapısını çalıyor Knock, knock, knockin’ on Heaven’s door – Tık, tık, cennetin kapısını çalıyor *** Knock, knock, knockin’ on Heaven’s door – Tık, tık, cennetin kapısını çalıyor Knock, knock, knockin’ on Heaven’s door – Tık, tık, cennetin kapısını çalıyor Knock, knock, knockin’ on Heaven’s door – Tık, tık, cennetin kapısını çalıyor Knock, knock, knockin’ on Heaven’s door – Tık, tık, cennetin kapısını çalıyor