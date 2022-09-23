Mama, take these bells out of my ears
– Anne, çıkar şu zilleri kulaklarımdan
I can’t hear them any more
– Artık onları duyamıyorum.
They’re bringing me down and giving me tears
– Beni aşağı indiriyorlar ve gözyaşlarına boğuyorlar
I feel like I’m knockin’ on Heaven’s door
– Cennetin kapısını çalıyormuş gibi hissediyorum.
***
Knock, knock, knockin’ on Heaven’s door
– Tık, tık, cennetin kapısını çalıyor
Knock, knock, knockin’ on Heaven’s door
– Tık, tık, cennetin kapısını çalıyor
Knock, knock, knockin’ on Heaven’s door
– Tık, tık, cennetin kapısını çalıyor
Knock, knock, knockin’ on Heaven’s door
– Tık, tık, cennetin kapısını çalıyor
***
Mama, I can hear that thunder roar
– Anne, Gök gürültüsü kükremesini duyabiliyorum.
Echoin’ down from God’s distant shore
– Tanrı’nın uzak kıyısından yankılanıyor
I can hear it callin’ for my soul
– Ruhumu çağırdığını duyabiliyorum.
Feel I’m knockin’ on Heaven’s door
– Cennetin kapısını çaldığımı hissediyorum
***
Knock, knock, knockin’ on Heaven’s door
– Tık, tık, cennetin kapısını çalıyor
Knock, knock, knockin’ on Heaven’s door
– Tık, tık, cennetin kapısını çalıyor
Knock, knock, knockin’ on Heaven’s door
– Tık, tık, cennetin kapısını çalıyor
Knock, knock, knockin’ on Heaven’s door
– Tık, tık, cennetin kapısını çalıyor
***
Knock, knock, knockin’ on Heaven’s door
– Tık, tık, cennetin kapısını çalıyor
Knock, knock, knockin’ on Heaven’s door
– Tık, tık, cennetin kapısını çalıyor
Knock, knock, knockin’ on Heaven’s door
– Tık, tık, cennetin kapısını çalıyor
Knock, knock, knockin’ on Heaven’s door
– Tık, tık, cennetin kapısını çalıyor