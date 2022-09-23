Like a Rolling Stone Şarkı Sözleri
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Bob Dylan
Like a Rolling Stone
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Once upon a time you dressed so fine
You threw the bums a dime in your prime, didn't you?
People'd call, say, "Beware doll, you're bound to fall"
You thought they were all kiddin' you
You used to laugh about
Everybody that was hangin' out
Now you don't talk so loud
Now you don't seem so proud
About having to be scrounging for your next meal.
***
bir zamanlar çok fiyakalı giyinirdin
hayatının baharında serserilere kuruş atardın, dimi?
insanlar "dikkatli ol bebeğim, düşeceksin" derdi
seninle hep dalga geçtiklerini düşünürdün
orada burada gülerdin,
herkese takılırdın.
şimdi ise çok sesli konuşmuyorsun
ve çok gururlu görünmüyorsun
yemeğini aşırmaya çalışanlar oluyor
***
How does it feel
How does it feel
To be without a home
Like a complete unknown
Like a rolling stone?
***
nasıl hissettiriyor?
nasıl hissettiriyor?
evsiz olmak,
tam bir bilinmezlik gibi,
yuvarlanan bir taş gibi
***
You've gone to the finest school all right, Miss Lonely
But you know you only used to get juiced in it
And nobody has ever taught you how to live on the street
And now you find out you're gonna have to get used to it
You said you'd never compromise
With the mystery tramp, but now you realize
He's not selling any alibis
As you stare into the vacuum of his eyes
And ask him do you want to make a deal?
***
iyi bir okul okul bitirdin bu doğru, Bayan Yalnız
ama biliyorsun sadece bir şeyleri almak için..
ve hiç kimse öğretmedi sana sokakta nasıl yaşanır,
ve şimdi başa çıkmak zorunda kalacaksın
asla taviz vermeyeceğini söylemiştin,
gizemli serseri ile, fakat şimdi fark ettin
o mazeret satmıyor,
gözlerinin boşluğuna bakman gibi
ve söyle ona "bir anlaşma yapmak istiyor musun?"
***
How does it feel
How does it feel
To be on your own
With no direction home
Like a complete unknown
Like a rolling stone?
nasıl hissettiriyor?
nasıl hissettiriyor?
kendinde olmak
evin yönünü bulmamak
tam bir bilinmezlik gibi
yuvarlanan bir taş gibi
***
You never turned around to see the frowns on the jugglers and the clowns
When they all come down and did tricks for you
You never understood that it ain't no good
You shouldn't let other people get your kicks for you
You used to ride on the chrome horse with your diplomat
Who carried on his shoulder a Siamese cat
Ain't it hard when you discover that
He really wasn't where it's at
After he took from you everything he could steal.
***
hokkabazların ve palyaçoların üstündeki sert bakışlarını
görmek için asla arkana dönmezsin,
hile yaptıklarında.
hiç bir zaman anlamadın bunun iyi olmadığını
diğer insanların sana tekme atmalarına izin vermemeliydin
kim omzunda bir siyam kedisi taşıdı?
bunu anladığında zoruna gitmedi mi?
o olması gerektiği yerde değildi gerçekten..
senden almak istediği her şeyi alıp çalabilirdi..
***
How does it feel
How does it feel
To be on your own
With no direction home
Like a complete unknown
Like a rolling stone?
***
nasıl hissettiriyor?
nasıl hissettiriyor?
kendinde olmak
evin yönünü bulmamak
tam bir bilinmezlik gibi
yuvarlanan bir taş gibi
***
Princess on the steeple and all the pretty people
They're drinkin', thinkin' that they got it made
Exchanging all kinds of precious gifts and things
But you'd better lift your diamond ring, you'd better pawn it babe
You used to be so amused
At Napoleon in rags and the language that he used
Go to him now, he calls you, you can't refuse
When you got nothing, you got nothing to lose
You're invisible now, you got no secrets to conceal.
***
kuledeki prenses ve diğer sevimli insanlar
içip içip yaptıklarını düşünüyorlar
her türlü mücevheratın değiş tokuşunu
elmas yüzüğünü alsaydın iyi olurdu,
tehlikeye atsan iyi olurdu,
eğlenmeliydin.
Napoleon'da paçavralar içinde kullandığı lisan,
ona gitmelisin, seni çağırıyor, reddedemezsin,
hiç bir şeyin, kaybedecek hiç bir şeyin olmadığında..
görünmezsin şimdi, artık gizleyecek bir sırrın kalmadı..