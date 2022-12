Once upon a time you dressed so fine You threw the bums a dime in your prime, didn't you? People'd call, say, "Beware doll, you're bound to fall" You thought they were all kiddin' you You used to laugh about Everybody that was hangin' out Now you don't talk so loud Now you don't seem so proud About having to be scrounging for your next meal. *** bir zamanlar çok fiyakalı giyinirdin hayatının baharında serserilere kuruş atardın, dimi? insanlar "dikkatli ol bebeğim, düşeceksin" derdi seninle hep dalga geçtiklerini düşünürdün orada burada gülerdin, herkese takılırdın. şimdi ise çok sesli konuşmuyorsun ve çok gururlu görünmüyorsun yemeğini aşırmaya çalışanlar oluyor *** How does it feel How does it feel To be without a home Like a complete unknown Like a rolling stone? *** nasıl hissettiriyor? nasıl hissettiriyor? evsiz olmak, tam bir bilinmezlik gibi, yuvarlanan bir taş gibi *** You've gone to the finest school all right, Miss Lonely But you know you only used to get juiced in it And nobody has ever taught you how to live on the street And now you find out you're gonna have to get used to it You said you'd never compromise With the mystery tramp, but now you realize He's not selling any alibis As you stare into the vacuum of his eyes And ask him do you want to make a deal? *** iyi bir okul okul bitirdin bu doğru, Bayan Yalnız ama biliyorsun sadece bir şeyleri almak için.. ve hiç kimse öğretmedi sana sokakta nasıl yaşanır, ve şimdi başa çıkmak zorunda kalacaksın asla taviz vermeyeceğini söylemiştin, gizemli serseri ile, fakat şimdi fark ettin o mazeret satmıyor, gözlerinin boşluğuna bakman gibi ve söyle ona "bir anlaşma yapmak istiyor musun?" *** How does it feel How does it feel To be on your own With no direction home Like a complete unknown Like a rolling stone? nasıl hissettiriyor? nasıl hissettiriyor? kendinde olmak evin yönünü bulmamak tam bir bilinmezlik gibi yuvarlanan bir taş gibi *** You never turned around to see the frowns on the jugglers and the clowns When they all come down and did tricks for you You never understood that it ain't no good You shouldn't let other people get your kicks for you You used to ride on the chrome horse with your diplomat Who carried on his shoulder a Siamese cat Ain't it hard when you discover that He really wasn't where it's at After he took from you everything he could steal. *** hokkabazların ve palyaçoların üstündeki sert bakışlarını görmek için asla arkana dönmezsin, hile yaptıklarında. hiç bir zaman anlamadın bunun iyi olmadığını diğer insanların sana tekme atmalarına izin vermemeliydin kim omzunda bir siyam kedisi taşıdı? bunu anladığında zoruna gitmedi mi? o olması gerektiği yerde değildi gerçekten.. senden almak istediği her şeyi alıp çalabilirdi.. *** How does it feel How does it feel To be on your own With no direction home Like a complete unknown Like a rolling stone? *** nasıl hissettiriyor? nasıl hissettiriyor? kendinde olmak evin yönünü bulmamak tam bir bilinmezlik gibi yuvarlanan bir taş gibi *** Princess on the steeple and all the pretty people They're drinkin', thinkin' that they got it made Exchanging all kinds of precious gifts and things But you'd better lift your diamond ring, you'd better pawn it babe You used to be so amused At Napoleon in rags and the language that he used Go to him now, he calls you, you can't refuse When you got nothing, you got nothing to lose You're invisible now, you got no secrets to conceal. *** kuledeki prenses ve diğer sevimli insanlar içip içip yaptıklarını düşünüyorlar her türlü mücevheratın değiş tokuşunu elmas yüzüğünü alsaydın iyi olurdu, tehlikeye atsan iyi olurdu, eğlenmeliydin. Napoleon'da paçavralar içinde kullandığı lisan, ona gitmelisin, seni çağırıyor, reddedemezsin, hiç bir şeyin, kaybedecek hiç bir şeyin olmadığında.. görünmezsin şimdi, artık gizleyecek bir sırrın kalmadı..