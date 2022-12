Hey! Mr. Tambourine Man, play a song for me, hey!bay tef arkadaşım benim için bir şarkı cal I’m not sleepy and there is no place I’m going to. uykulu değilim ve gidecek bir yerim yok Hey! Mr. Tambourine Man, play a song for me, hey!bay tef arkadaşım benim için bir şarkı cal In the jingle jangle morning I’ll come followin’ you. sabahın şıngırtı gürültüsünde, seni izlemeye geleceğim *** Though I know that evenin’s empire has returned into sand, akşamın imparatorluğu kumlara dönüştüğünü bildiğim halde *** Vanished from my hand, elimden uçtu Left me blindly here to stand but still not sleeping. burada kalmak için körü körüne beni terk etti hala uyuyamıyorum My weariness amazes me, I’m branded on my feet, beni hayrete düşüren yorgunluğum, ayaklarımın üzerinde damgalanmışım I have no one to meethic kimseyle görüşmek istemiyorum And the ancient empty street’s too dead for dreaming. ve rüya görmek için de eski boş sokakta ölüdür *** Hey! Mr. Tambourine Man, play a song for me, hey!bay tef arkadaşım benim için bir şarkı cal I’m not sleepy and there is no place I’m going to. uykulu değilim ve gidecek bir yerim yok Hey! Mr. Tambourine Man, play a song for me, hey!bay tef arkadaşım benim için bir şarkı cal In the jingle jangle morning I’ll come followin’ you. sabahın şıngırtılı gürültüsünde, seni izlemeye geleceğim *** Take me on a trip upon your magic swirlin’ ship, sihrinin fırıl fırıl döndürdüğü geminde beni bir gezintiye götür My senses have been stripped, my hands can’t feel to grip, duygularım soyunmuş, ellerim sıkı tutmayı hissedemiyor My toes too numb to step, wait only for my boot heels ayak parmaklarım adim atmak için çok uyuşmuş, sadece botumun topuklarını bekleyin *** To be wanderin’. gezinmek için I’m ready to go anywhere, I’m ready for to fade bir yere gitmeye hazırım, solmak için hazırım Into my own parade, cast your dancing spell my way kendi gösterimde, dansının sihri benim yerime rol alır *** I promise to go under it söz veriyorum batmak için *** Hey! Mr. Tambourine Man, play a song for me, hey!bay tef arkadaşım benim için bir şarkı cal I’m not sleepy and there is no place I’m going to. uykulu değilim ve gidecek bir yerim yok Hey! Mr. Tambourine Man, play a song for me, hey!bay tef arkadaşım benim için bir şarkı cal In the jingle jangle morning I’ll come followin’ you. sabahın şıngırtılı gürültüsünde, seni izlemeye geleceğim *** Though you might hear laughin’, spinnin’, swingin’ madly across the sun güneşe karşı delice sallanmayı, dönmeyi gülmeyi duyabildiğin halde *** It’s not aimed at anyone, it’s just escapin’ on the run hiç kimseyi hedefe almadı, şimdi acele kaçıyor *** And but for the sky there are no fences facin’ ama gokyuzu icin parmakliklar astarsizdir *** And if you hear vague traces of skippin’ reels of rhyme siirin makaralarinin atladigi belirsiz izleri duyuyorsan *** To your tambourine in time, it’s just a ragged clown behind, zamani gelince senin tefinin arkasinda simdi yirtik pırtik palyaco *** I wouldn’t pay it any mind, it’s just a shadow you’re hic bir akil odemecegim simdi sen bir hayaletsin Seein’ that he’s chasing takip edildiğini görüyorsun *** Hey! Mr. Tambourine Man, play a song for me, hey!bay tef arkadaşım benim için bir şarkı çal I’m not sleepy and there is no place I’m going to. uykulu değilim ve gidecek bir yerim yok *** Hey! Mr. Tambourine Man, play a song for me, hey!bay tef arkadaşım benim için bir şarkı çal In the jingle jangle morning I’ll come followin’ you. sabahın şıngırtı gürültüsünde, seni izlemeye geleceğim *** Then take me disappearin’ through the smoke rings of my mind, aklımın her yerinde duman halkaları yok olduğunda yok olduğunda beni al *** Down the foggy ruins of time, far past the frozen leaves, zamanın sisli yıkıntıları altında önceki soğuk vedalardan uzak *** The haunted, frightened trees, out to the windy beach, rüzgarlı sahilin arasından perili korkmuş ağaçlar *** Far from the twisted reach of crazy sorrow çılgın kaderın şaşkın menzilinden uzak *** Yes, to dance beneath the diamond sky with one hand waving free, işte elmas gökyüzü altında hur bir el sallamasıyla dans et ilhouetted by the sea, circled by the circus sands deniz kenarında siluet çizildi, meydanda ki kumlarla çevrelendi *** With all memory and fate driven deep beneath the waves, dalgaların altında bütün hatıra ve kader ile birlikte derinliğe sürüldü *** Let me forget about today until tomorrow bana yarına kadar bugünü unutmam için izin ver