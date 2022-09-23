One More Cup of Coffee Şarkı Sözleri
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Bob Dylan
One More Cup of Coffee
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Your breath is sweet
Nefesin tatlı
Your eyes are like two jewels in the sky
Gözlerin gökyüzündeki iki mücevher gibi
Your back is straight your hair is smooth
Sırtın düz, saçın pürüzsüz
On the pillow where you lie
Yattığın yastıkta
***
But I don't sense affection
Ama şefkat sezmiyorum
No gratitude or love
Ne minnettarlık ne sevgi
Your loyalty is not to me
Sadakatin bana değil
But to the stars above
Yukardaki yıldızlara
***
One more cup of coffee for the road
Yol için bir fincan kahve daha
One more cup of coffee 'fore I go.
Bir fincan kahve daha, ben gitmeden
To the valley below.
Aşağıdaki vadiye
***
Your daddy he's an outlaw
Baban, o bir kanun kaçağı
And a wanderer by trade
Ve mesleği avarelik
He'll teach you how to pick and choose
Sana seçmeyi ve ayırmayı öğretecektir
And how to throw the blade
Ve bıçağı fırlatmayı
***
He oversees his kingdom
O krallığına gözkulak oluyor
So no stranger does intrude
Böylece yabancılar rahatsız edemez
His voice it trembles as he calls out
Sesi titriyor, seslenirken
For another plate of food.
Yeni bir tabak yemek için.
***
One more cup of coffee for the road
Yol için bir fincan kahve daha
One more cup of coffee 'fore I go.
Bir fincan kahve daha, ben gitmeden
To the valley below.
Aşağıdaki vadiye
***
Your sister sees the future
Kız ardeşin geleceği görüyor
Like your mama and yourself
Tıpkı annen ve senin gibi
You've never learned to read or write
Asla okuma-yazma öğrenmedin
There's no books upon your shelf
Rafında hiç kitap yok
***
And your pleasure knows no limits
Ve memnuniyetin sınır tanımıyor
Your voice is like a meadowlark
Sesin bir tarlakuşu gibi
But your heart is like an ocean
Ama kalbin bir okyanus sanki
Mysterious and dark.
Gizemli ve karanlık
***
One more cup of coffee for the road
Yol için bir fincan kahve daha
One more cup of coffee 'fore I go.
Bir fincan kahve daha, ben gitmeden