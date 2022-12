Your breath is sweet Nefesin tatlı Your eyes are like two jewels in the sky Gözlerin gökyüzündeki iki mücevher gibi Your back is straight your hair is smooth Sırtın düz, saçın pürüzsüz On the pillow where you lie Yattığın yastıkta *** But I don't sense affection Ama şefkat sezmiyorum No gratitude or love Ne minnettarlık ne sevgi Your loyalty is not to me Sadakatin bana değil But to the stars above Yukardaki yıldızlara *** One more cup of coffee for the road Yol için bir fincan kahve daha One more cup of coffee 'fore I go. Bir fincan kahve daha, ben gitmeden To the valley below. Aşağıdaki vadiye *** Your daddy he's an outlaw Baban, o bir kanun kaçağı And a wanderer by trade Ve mesleği avarelik He'll teach you how to pick and choose Sana seçmeyi ve ayırmayı öğretecektir And how to throw the blade Ve bıçağı fırlatmayı *** He oversees his kingdom O krallığına gözkulak oluyor So no stranger does intrude Böylece yabancılar rahatsız edemez His voice it trembles as he calls out Sesi titriyor, seslenirken For another plate of food. Yeni bir tabak yemek için. *** One more cup of coffee for the road Yol için bir fincan kahve daha One more cup of coffee 'fore I go. Bir fincan kahve daha, ben gitmeden To the valley below. Aşağıdaki vadiye *** Your sister sees the future Kız ardeşin geleceği görüyor Like your mama and yourself Tıpkı annen ve senin gibi You've never learned to read or write Asla okuma-yazma öğrenmedin There's no books upon your shelf Rafında hiç kitap yok *** And your pleasure knows no limits Ve memnuniyetin sınır tanımıyor Your voice is like a meadowlark Sesin bir tarlakuşu gibi But your heart is like an ocean Ama kalbin bir okyanus sanki Mysterious and dark. Gizemli ve karanlık *** One more cup of coffee for the road Yol için bir fincan kahve daha One more cup of coffee 'fore I go. Bir fincan kahve daha, ben gitmeden