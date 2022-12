Come gather ’round people wherever you roam – Gel dolaştığın her yerde insanları topla And admit that the waters around you have grown – Ve etrafınızdaki suların büyüdüğünü kabul edin And accept it that soon you’ll be drenched to the bone – Ve yakında kemiğe kadar sırılsıklam olacağını kabul et And if your breath to you is worth savin’ – Ve eğer nefesin sana değerse Then you better start swimmin’ or you’ll sink like a stone – O zaman yüzmeye başlasan iyi edersin yoksa taş gibi batarsın For the times, they are a-changin’ – Zaman için, onlar değişiyor. *** Come writers and critics who prophesize with your pen – Kaleminizle kehanette bulunan yazarlara ve eleştirmenlere gelin And keep your eyes wide, the chance won’t come again – Ve gözlerini dört aç, şans bir daha gelmeyecek And don’t speak too soon for the wheel’s still in spin – Ve çark hala döndüğü için çok erken konuşma. *** And there’s no tellin’ who that it’s namin’ – Ve kime isim verdiğini söyleyecek kimse yok. For the loser now will be later to win – Kaybeden için şimdi kazanmak için daha sonra olacak ‘Cause the times, they are a-changin’ – Çünkü zaman değişiyor. *** Come senators, congressmen, please heed the call – Gelin senatörler, kongre üyeleri, lütfen çağrıya kulak verin Don’t stand in the doorway, don’t block up the hall – Kapıda durma, koridoru kapatma. For he that gets hurt will be he who has stalled – Çünkü incinen, durmuş olan olacaktır. ‘Cause the battle outside ragin’ – Çünkü dışarıdaki savaş öfkeleniyor. Will soon shake your windows and rattle your walls – Yakında pencerelerinizi sallayacak ve duvarlarınızı çıngıraklayacak For the times, they are a-changin’ – Zaman için, onlar değişiyor. *** Come mothers and fathers throughout the land – Vatan boyunca anneler ve babalar gelsin And don’t criticize what you can’t understand – Ve anlayamadığın şeyleri eleştirme. Your sons and your daughters are beyond your command – Oğullarınız ve kızlarınız emriniz dışındadır. Your old road is rapidly aging – Eski yolunuz hızla yaşlanıyor Please get out of the new one if you can’t lend your hand – Elini ödünç veremezsen lütfen yenisinden çık. ‘Cause the times, they are a-changin’ – Çünkü zaman değişiyor. *** The line it is drawn, the curse it is cast – Çizdiği çizgi, attığı lanet The slowest now will later be fast – En yavaş şimdi daha sonra hızlı olacak As the present now will later be past – Şimdiki zaman şimdi daha sonra geçmiş olacak The order is rapidly fadin’ – Emir hızla sönüyor’ And the first one now will later be last – Ve şimdi ilki daha sonra son olacak ‘Cause the times, they are a-changin’ – Çünkü zaman değişiyor.