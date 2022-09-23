The Times They Are A-Changin' Şarkı Sözleri
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Bob Dylan
The Times They Are A-Changin'
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Come gather ’round people wherever you roam
– Gel dolaştığın her yerde insanları topla
And admit that the waters around you have grown
– Ve etrafınızdaki suların büyüdüğünü kabul edin
And accept it that soon you’ll be drenched to the bone
– Ve yakında kemiğe kadar sırılsıklam olacağını kabul et
And if your breath to you is worth savin’
– Ve eğer nefesin sana değerse
Then you better start swimmin’ or you’ll sink like a stone
– O zaman yüzmeye başlasan iyi edersin yoksa taş gibi batarsın
For the times, they are a-changin’
– Zaman için, onlar değişiyor.
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Come writers and critics who prophesize with your pen
– Kaleminizle kehanette bulunan yazarlara ve eleştirmenlere gelin
And keep your eyes wide, the chance won’t come again
– Ve gözlerini dört aç, şans bir daha gelmeyecek
And don’t speak too soon for the wheel’s still in spin
– Ve çark hala döndüğü için çok erken konuşma.
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And there’s no tellin’ who that it’s namin’
– Ve kime isim verdiğini söyleyecek kimse yok.
For the loser now will be later to win
– Kaybeden için şimdi kazanmak için daha sonra olacak
‘Cause the times, they are a-changin’
– Çünkü zaman değişiyor.
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Come senators, congressmen, please heed the call
– Gelin senatörler, kongre üyeleri, lütfen çağrıya kulak verin
Don’t stand in the doorway, don’t block up the hall
– Kapıda durma, koridoru kapatma.
For he that gets hurt will be he who has stalled
– Çünkü incinen, durmuş olan olacaktır.
‘Cause the battle outside ragin’
– Çünkü dışarıdaki savaş öfkeleniyor.
Will soon shake your windows and rattle your walls
– Yakında pencerelerinizi sallayacak ve duvarlarınızı çıngıraklayacak
For the times, they are a-changin’
– Zaman için, onlar değişiyor.
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Come mothers and fathers throughout the land
– Vatan boyunca anneler ve babalar gelsin
And don’t criticize what you can’t understand
– Ve anlayamadığın şeyleri eleştirme.
Your sons and your daughters are beyond your command
– Oğullarınız ve kızlarınız emriniz dışındadır.
Your old road is rapidly aging
– Eski yolunuz hızla yaşlanıyor
Please get out of the new one if you can’t lend your hand
– Elini ödünç veremezsen lütfen yenisinden çık.
‘Cause the times, they are a-changin’
– Çünkü zaman değişiyor.
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The line it is drawn, the curse it is cast
– Çizdiği çizgi, attığı lanet
The slowest now will later be fast
– En yavaş şimdi daha sonra hızlı olacak
As the present now will later be past
– Şimdiki zaman şimdi daha sonra geçmiş olacak
The order is rapidly fadin’
– Emir hızla sönüyor’
And the first one now will later be last
– Ve şimdi ilki daha sonra son olacak
‘Cause the times, they are a-changin’
– Çünkü zaman değişiyor.