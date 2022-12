A worried man with a worried mind – Endişeli bir zihinle endişeli bir adam No one in front of me and nothing behind – Önümde kimse yok ve arkasında hiçbir şey yok There’s a woman on my lap and she’s drinking champagne – Kucağımda bir kadın var ve şampanya içiyor *** Got white skin, got assassin’s eyes – Beyaz tenli, suikastçının gözleri var I’m looking up into the sapphire tinted skies – Safir renkli gökyüzüne bakıyorum I’m well dressed, waiting on the last train – İyi giyindim, son trende bekliyorum *** Standing on the gallows with my head in a noose – Darağacında başım bir ilmek içinde duruyor Any minute now I’m expecting all hell to break loose – Şimdi her an tüm cehennemin kopmasını bekliyorum People are crazy and times are strange – İnsanlar deli ve zamanlar garip I’m locked in tight, I’m out of range – Sıkı bir şekilde kilitlendim, menzil dışındayım I used to care, but things have changed – Eskiden umursardım ama işler değişti. *** This place ain’t doing me any good – Burası bana iyi gelmiyor. I’m in the wrong town, I should be in Hollywood – Yanlış şehirdeyim, Hollywood’da olmalıyım. Just for a second there I thought I saw something move – Sadece bir an için orada bir şey hareket gördüğümü düşündüm *** Gonna take dancing lessons do the jitterbug rag – Dans dersleri alacağım jitterbug bezini yap Ain’t no shortcuts, gonna dress in drag – Kısayol yok, sürükleyerek giyineceğim Only a fool in here would think he’s got anything to prove – Burada sadece bir aptal kanıtlayacak bir şeyi olduğunu düşünebilir. Lotta water under the bridge, lotta other stuff too – Çok su köprünün altından, diğer şeyler çok çok *** Don’t get up gentlemen, I’m only passing through – Kalkmayın Beyler, sadece buradan geçiyorum. People are crazy and times are strange – İnsanlar deli ve zamanlar garip I’m locked in tight, I’m out of range – Sıkı bir şekilde kilitlendim, menzil dışındayım I used to care, but things have changed – Eskiden umursardım, ama işler değişti. *** I’ve been walking forty miles of bad road – Kırk mil kötü yolda yürüyordum If the bible is right, the world will explode – İncil doğruysa, dünya patlayacak I’ve been trying to get as far away from myself as I can – Kendimi olabildiğince uzaklaşmamız için uğraşıyorum olabilir *** Some things are too hot to touch – Bazı şeyler dokunmak için çok sıcak The human mind can only stand so much – İnsan zihni sadece bu kadar dayanabilir You can’t win with a losing hand – Kaybeden bir el ile kazanamazsın *** Feel like falling in love with the first woman I meet – Tanıştığım ilk kadına aşık olmak gibi hissediyorum Putting her in a wheel barrow and wheeling her down the street – Onu bir el arabasına koymak ve onu sokakta sürmek People are crazy and times are strange – İnsanlar deli ve zamanlar garip I’m locked in tight, I’m out of range – Sıkı bir şekilde kilitlendim, menzil dışındayım I used to care, but things have changed – Eskiden umursardım, ama işler değişti. *** I hurt easy, I just don’t show it – Kolay inciniyorum, sadece göstermiyorum You can hurt someone and not even know it – Birine zarar verebilir ve bunu bile bilmezsin The next sixty seconds could be like an eternity – Sonraki altmış saniye bir sonsuzluk gibi olabilir *** Gonna get lowdown, gonna fly high – Lowdown alacak, yüksek uçacak All the truth in the world adds up to one big lie – Dünyadaki tüm gerçekler büyük bir yalana katkıda bulunur I’m love with a woman who don’t even appeal to me – Bana bile hitap etmeyen bir kadına aşığım *** Mr. Jinx and Miss Lucy, they jumped in the lake – Bay Jinx ve Bayan Lucy, göle atladılar I’m not that eager to make a mistake – Bir hata yapmak için o kadar istekli değilim People are crazy and times are strange – İnsanlar deli ve zamanlar garip I’m locked in tight, I’m out of range – Sıkı bir şekilde kilitlendim, menzil dışındayım I used to care, but things have changed – Eskiden umursardım, ama işler değişti.