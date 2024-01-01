Mest Of Şarkı Sözleri
Bob Marley Mest Of şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bob Marley Mest Of şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Mest Of sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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UH! Bad boys watcha gon, watcha gon, watcha gonna do?
When sheriff john brown come for you?
Tell me! Whatcha gonna do? When they come for you?
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Bad boys, bad boys whatcha gonna do whatcha gonna do?
When they come for you?
Bad boys bad boys whatcha gonna do?
Whatcha gonna do whatcha gonna do when they come for you?
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When you were eight and you had bad traits you go to school
And learn the golden rule, So why are you acting like a bloody fool
If you get hot then you must get cool!
***
Bad boys, bad boys whatcha gonna do whatcha gonna do?
When they come for you?
Bad boys bad boys whatcha gonna do?
Whatcha gonna do whatcha gonna do when they come for you?
***
You chuck it on that one,
You chuck it on this one,
You chuck it on you mother,
And ya chuck it on you father,
Ya chuck it on ya brother,
And ya chuck it on you sister,
You chuck it on that one and you chuck it on Me!
***
Bad boys, bad boys whatcha gonna do whatcha gonna do?
When they come for you?
Bad boys bad boys whatcha gonna do?
Whatcha gonna do whatcha gonna do when they come for you?
***
Nobody naw give you no break,
Police naw give you no break,
And no Soldierman naw give you no break,
Not even you idren naw give you no break (he, he)
***
Bad boys, bad boys whatcha gonna do whatcha gonna do?
When they come for you?
Bad boys bad boys whatcha gonna do?
Whatcha gonna do whatcha gonna do when they come for you?
When they come for you?
***
Why did you have to act so mean?
Don’t you know you’re a human being?
Born of a mother with the love of a father,
Reflexion comes and reflexion goes,
I know sometimes you wanna let go
He he he
I know sometimes you wanna let go
***
Bad boys, bad boys whatcha gonna do whatcha gonna do?
When they come for you?
Bad boys bad boys whatcha gonna do?
Whatcha gonna do whatcha gonna do when they come for you?
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Böyle yazılmış bilirim alnıma
Hasret acısı göğsümde yara
***
Böyle yazılmış bilirim alnıma
Hasret acısı göğsümde yara
***
Beni sana hapsettin
Dönülmez uzaklarda
Kaderime terk ettin
Dayanamam yokluğuna
***
Beni sana hapsettin
Dönülmez uzaklarda
Alışamadım inan inan yokluğuna
***
Bir sen vardın yüreğime sardığım
Canımı paylaştığım
Düşlerime hasret yağdı
***
Bir sen vardın yüreğime sardığım
Canımı paylaştığım, nerdesin?
***
Beni sana hapsettin
Dönülmez uzaklarda
Kaderime terk ettin
Dayanamam yokluğuna
***
Beni sana hapsettin
Dönülmez uzaklarda
Kaderime terk ettin, nerdesin?
***
Böyle yazılmış bilirim alnıma
Hasret acısı göğsümde yara
***
Beni sana hapsettin
Dönülmez uzaklarda
Kaderime terk ettin
Dayanamam yokluğuna
***
Beni sana hapsettin
Dönülmez uzaklarda
Kaderime terk ettin
Dayanamam yokluğuna
***
Bir sen vardın yüreğime sardığım
Canımı paylaştığım
Düşlerime hasret yağdı
***
Bir sen vardın yüreğime sardığım
Canımı paylaştığım, nerdesin?
***
Beni sana hapsettin
Dönülmez uzaklarda
Kaderime terk ettin
***
Beni sana hapsettin
Dönülmez uzaklarda
Kaderime terk ettin
nerdesin?
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Gönlümü çeldi edası hoş sedası
Koydum aklıma benim olacak
Durmadı gidiverdi bilmez
Bütün yolları bana çıkacak
***
Gönlümü çeldi edası hoş sedası
Koydum aklıma benim olacak
Durmadı gidiverdi bilmez
Bütün yolları bana çıkacak
***
Gel sormam kimler öpmüş dudaklarını
Gel bir dokunuş unutturur günahlarını
***
Gel sen benim ol
Gitsen hüzündür
Bir gülüşüne kurban
Al ben seninim
Bende hüküm sür
Koynuma giriver aman
***
Gel sen benim ol
Gitsen hüzündür
Bir gülüşüne kurban
Al ben seninim
Bende hüküm sür
Koynuma giriver aman
***
Gönlümü çeldi edası hoş sedası
Koydum aklıma benim olacak
Durmadı gidiverdi bilmez
Bütün yolları bana çıkacak
***
Gönlümü çeldi edası hoş sedası
Koydum aklıma benim olacak
Durmadı gidiverdi bilmez
Bütün yolları bana çıkacak
***
Gel, sormam kimler öpmüş dudaklarını
Gel, bir dokunuş unutturur günahlarını
***
Gel sen benim ol
Gitsen hüzündür
Bir gülüşüne kurban
Al ben seninim
Bende hüküm sür
Koynuma giriver aman
***
Gel sen benim ol
Gitsen hüzündür
Bir gülüşüne kurban
Al ben seninim
Bende hüküm sür
Koynuma giriver aman
***
Gel sen benim ol
Gitsen hüzündür
Bir gülüşüne kurban
Al ben seninim
Bende hüküm sür
Koynuma giriver aman
Gel sen benim ol
Gitsen hüzündür
Bir gülüşüne kurban
Al ben seninim
Bende hüküm sür
Koynuma giriver aman
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