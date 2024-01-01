Aşkın'ın Şarkıları Şarkı Sözleri
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Bob Marley
Aşkın'ın Şarkıları
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Old pirates, yes, they rob I,
Sold I to the merchant ships
Minutes after they took I
From the bottomless pit.
***
But my hand was made strong
By the 'and of the Almighty.
We forward in this generation
Triumphantly.
***
Won't you help to sing
These songs of freedom
'Cause all I ever have:
Redemption songs;
Redemption songs.
***
Emancipate yourselves from mental slavery.
None but ourselves can free our minds.
Have no fear for atomic energy
'Cause none of them can stop the time.
***
How long shall they kill our prophets
While we stand aside and look? Ooh!
Some say it's just a part of it,
We've got to fullfil the book.
***
Won't you help to sing
These songs of freedom
'Cause all I ever have:
Redemption songs.
Redemption songs.
Redemption songs.
***
Emancipate yourselves from mental slavery.
None but ourselves can free our mind.
Wo! Have no fear for atomic energy
'Cause none of them-a can-a stop-a the time.
***
How long shall they kill our prophets
While we stand aside and look?
Yes, some say it's just a part of it,
We've got to fullfil the book.
***
Won't you help to sing
These songs of freedom?
'Cause all I ever had,
Redemption songs.
All I ever had,
Redemption songs.
These songs of freedom.
Songs of freedom.
-
Dün akşam yüreğimden
Çıkarttım anıları
Yaşadım bir yangın gibi
İçimde acıları
***
Ben benden geçtim ama
Bir senden vazgeçemem
Dokunulmazımsın benim
Yüreğime hükmedemem
***
Güneşimi kaybettim,
Gözlerini görmem gerek
Yaşamaya dönmem için
Hasretini silmem gerek
-
Uykusuz gecenin ortasında
Düşüncelerim sana tutsak
Uykusuz gecenin ortasında
Düşüncelerim sana tutsak
***
Her şeyi kabullenmem çok zor
Güneş ayrılıkla doğacak
Her şeyi kabullenmem çok zor
Güneş ayrılıkla doğacak
***
Devlerin aşkı büyük olur
Ya dağlar yerle bir olacak
Ya kıyametler kopacak
Ya da dünya batacak
Senden öyle ayrılacağım
***
Devlerin aşkı büyük olur
Ya dağlar yerle bir olacak
Ya kıyametler kopacak
Ya da dünya batacak
Senden öyle ayrılacağım
***
Şimdi çok iyi anlıyorum
Nefes almak değilmiş yaşamak
Şimdi çok iyi anlıyorum
Nefes almak değilmiş yaşamak
***
Ateşlerde kalmak gibi bir şey
Böylesi severken ayrılmak
Ateşlerde kalmak gibi bir şey
Böylesi severken ayrılmak
***
Devlerin aşkı büyük olur
Ya dağlar yerle bir olacak
Ya kıyametler kopacak
Ya da dünya batacak
Senden öyle ayrılacağım
***
Devlerin aşkı büyük olur
Ya dağlar yerle bir olacak
Ya kıyametler kopacak
Ya da dünya batacak
Senden öyle ayrılacağım
***
Devlerin aşkı büyük olur
Ya dağlar yerle bir olacak
Ya kıyametler kopacak
Ya da dünya batacak
Senden öyle ah
***
Devlerin aşkı büyük olur
Ya dağlar yerle bir olacak
Ya kıyametler kopacak
Ya da dünya batacak
Senden öyle ayrılacağım
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