Bob Marley

Uykusuz gecenin ortasında Düşüncelerim sana tutsak Uykusuz gecenin ortasında Düşüncelerim sana tutsak *** Her şeyi kabullenmem çok zor Güneş ayrılıkla doğacak Her şeyi kabullenmem çok zor Güneş ayrılıkla doğacak *** Devlerin aşkı büyük olur Ya dağlar yerle bir olacak Ya kıyametler kopacak Ya da dünya batacak Senden öyle ayrılacağım *** Devlerin aşkı büyük olur Ya dağlar yerle bir olacak Ya kıyametler kopacak Ya da dünya batacak Senden öyle ayrılacağım *** Şimdi çok iyi anlıyorum Nefes almak değilmiş yaşamak Şimdi çok iyi anlıyorum Nefes almak değilmiş yaşamak *** Ateşlerde kalmak gibi bir şey Böylesi severken ayrılmak Ateşlerde kalmak gibi bir şey Böylesi severken ayrılmak *** Devlerin aşkı büyük olur Ya dağlar yerle bir olacak Ya kıyametler kopacak Ya da dünya batacak Senden öyle ayrılacağım *** Devlerin aşkı büyük olur Ya dağlar yerle bir olacak Ya kıyametler kopacak Ya da dünya batacak Senden öyle ayrılacağım *** Devlerin aşkı büyük olur Ya dağlar yerle bir olacak Ya kıyametler kopacak Ya da dünya batacak Senden öyle ah *** Devlerin aşkı büyük olur Ya dağlar yerle bir olacak Ya kıyametler kopacak Ya da dünya batacak Senden öyle ayrılacağım