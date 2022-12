Bora Duran

Sorum yok soranım yok Yolum yok yordamım yok Bir çıkmaz sevdadayım Çekip vuranım yok *** Günüm yok güneşim yok Uykum yok düşlerim yok Kın olmuş susuyorum Bir tek sırdaşım yok *** Çektiğim acıların demindeyim bu akşam Pişman desen değilim, bir harmanım bu akşam *** Her gecenin sabahı her kışın bir baharı Her şeyin bir zamanı benim dermanım yok Her gecenin sabahı her kışın bir baharı Her şeyin bir zamanı benim dermanım yok *** Sorum yok soranım yok Yolum yok yordamım yok Bir çıkmaz sevdadayım Çekip vuranım yok *** Günüm yok güneşim yok Uykum yok düşlerim yok Kın olmuş susuyorum Bir tek sırdaşım yok *** Çektiğim acıların demindeyim bu akşam Pişman desen değilim, bir harmanım bu akşam *** Her gecenin sabahı her kışın bir baharı Her şeyin bir zamanı benim dermanım yok Her gecenin sabahı her kışın bir baharı Her şeyin bir zamanı benim dermanım yok *** Her gecenin sabahı her kışın bir baharı Her şeyin bir zamanı benim dermanım yok Her gecenin sabahı her kışın bir baharı Her şeyin bir zamanı benim dermanım yok