Her Sabah Şarkı Sözleri
Bora Duran Her Sabah şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bora Duran Her Sabah şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Her Sabah sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Haberin olsun her yerde senin
Adını andım dinle duyarsın
Gözlerimi kapattım kalbimle
Arıyorum belki sorarsın
***
Bu dünyada gitmiyor işler
İstesek de bazen yolunda
Gel seninle ölelim desen
Razıyım yeniden olacaksak yan yana
***
Gezdim tozdum sen yüzünden
Adresin yok izini sürsem
Kayıp şehirler yollar çıkmaz
Bana sensizlik hiç acımaz
***
Seyretmenin zamanında değerini bilemedim
Şimdi baksam yüzüne gözlerin bana küsmüş
Seyretmenin zamanında değerini bilemedim
Şimdi baksam yüzüne gözlerin bana küsmüş
***
Gezdim tozdum sen yüzünden
Adresin yok izini sürsem
Kayıp şehirler yollar çıkmaz
Bana sensizlik hiç acımaz
***
Seyretmenin zamanında değerini bilemedim
Şimdi baksam yüzüne gözlerin bana küsmüş
Seyretmenin zamanında değerini bilemedim
Şimdi baksam yüzüne gözlerin bana küsmüş
-
Sorum yok soranım yok
Yolum yok yordamım yok
Bir çıkmaz sevdadayım
Çekip vuranım yok
***
Günüm yok güneşim yok
Uykum yok düşlerim yok
Kın olmuş susuyorum
Bir tek sırdaşım yok
***
Çektiğim acıların demindeyim bu akşam
Pişman desen değilim, bir harmanım bu akşam
***
Her gecenin sabahı her kışın bir baharı
Her şeyin bir zamanı benim dermanım yok
Her gecenin sabahı her kışın bir baharı
Her şeyin bir zamanı benim dermanım yok
***
Sorum yok soranım yok
Yolum yok yordamım yok
Bir çıkmaz sevdadayım
Çekip vuranım yok
***
Günüm yok güneşim yok
Uykum yok düşlerim yok
Kın olmuş susuyorum
Bir tek sırdaşım yok
***
Çektiğim acıların demindeyim bu akşam
Pişman desen değilim, bir harmanım bu akşam
***
Her gecenin sabahı her kışın bir baharı
Her şeyin bir zamanı benim dermanım yok
Her gecenin sabahı her kışın bir baharı
Her şeyin bir zamanı benim dermanım yok
***
Her gecenin sabahı her kışın bir baharı
Her şeyin bir zamanı benim dermanım yok
Her gecenin sabahı her kışın bir baharı
Her şeyin bir zamanı benim dermanım yok
-
Defalarca denedim olmuyor aşkım
Ne yaptıysam ben seni unutamadım
Bir söz var ya diyorsun gel ayrılalım
Ben senden vazgeçemem isteme yok hakkın
***
Söyle aşkım senden uzak
Ne fark eder nefes almak
Unutulmak inan bana yok olmak
***
Söyle aşkım senden uzak
Ne fark eder nefes almak
Vazgeçtim ben her şeyden bak
Bir canım var oda senin olsun al
***
Gül senin tenin
Ben de güller içinde kafesteyim
Vatanım senin yanın
Bende senin kölenim
***
Gül senin tenin
Ben de güller içinde kafesteyim
Vatanım senin yanın
Ben de senin kölenim
***
Söyle aşkım senden uzak
Ne fark eder nefes almak
Unutulmak inan bana yok olmak
***
Söyle aşkım senden uzak
Ne fark eder nefes almak
Vazgeçtim ben her şeyden bak
Bir canım var oda senin olsun al
***
Gül senin tenin
Ben de güller içinde kafesteyim
Vatanım senin yanın
Ben de senin kölenim
***
Gül senin tenin
Ben de güller içinde kafesteyim
Vatanım senin yanın
Ben de senin kölenim
***
Gül senin tenin
Ben de güller içinde kafesteyim
Vatanım senin yanın
Ben de senin kölenim
***
Gül senin tenin
Ben de güller içinde kafesteyim
Vatanım senin yanın
Ben de senin kölenim
-
Sana kalbimi versem gözlerim olur musun dedim
Aldığın her şeyle beni biraz daha bitirdin
İçimden geçen ne varsa söyledim her birinden mermi yapıp
En zayıf ve en inanmış anımda arkamdan sıktın gittin
***
Beni öldürdün dün gece
Mezara gömdün ölmeden
Son sözüm sana sen de burada
Bensiz olama
***
Beni öldürdün dün gece
Mezara gömdün ölmeden
Son sözüm sana sen de burada
Mutlu olama
***
Anladım ki ben hiç üzülmemiş
Aşkın gazabından hiç yanmamış
Öyle safça sevmişim ki seni
Sanki hiç büyümemiş bir çocuktum
***
Beni öldürdün dün gece
Mezara gömdün ölmeden
Son sözüm sana sen de burada
Bensiz olama
***
Bırakmadın beni kendime
Yalanlar söyledin
Kalbimi çaldığın günden beri
Deliye döndürdün beni
Deliye döndürdün beni
***
Beni öldürdün dün gece
Mezara gömdün ölmeden
Son sözüm sana sen de burada
Mutlu olama
***
Beni öldürdün dün gece
Mezara gömdün ölmeden
Son sözüm sana sen de burada
Bensiz olama
***
Beni öldürdün dün gece
Mezara gömdün ölmeden
Son sözüm sana sen de burada
Mutlu olama
-
Dalgın dalgın aşk yaşanmaz
Kalbim kırık kim onaracak
Farkındaysan uzun zamandır
Ellerin benden uzak
***
Yorgun argın ah be olmaz
Kim kaybetmiş bezi bulmaz
Sarıp sarıp, geçmişin üstüne
Aşk bulup da yaşanılmaz
***
Olmaz aşkın yok bedeli
Olmaz kimsenin kulu kölesi
Olmaz gözden uzak gönülden uzakta
Aşkın adı olmaz
***
Olmaz aşkın yok bedeli
Olmaz kimsenin kulu kölesi
Olmaz gözden uzak gönülden uzakta
Aşkın adı olmaz
**
Dalgın dalgın, aşk yaşanmaz
Kalbim kırık kim onaracak
Farkındaysan uzun zamandır
Ellerin benden uzak
***
Yorgun argın ah be olmaz
Kim kaybetmiş kimi bulacak
Sarıp sarıp, geçmişin üstüne
Aşk bulup da yaşanılmaz
***
Olmaz aşkın yok bedeli
Olmaz kimsenin kulu kölesi
Olmaz gözden uzak gönülden uzakta
Aşkın adı olmaz
***
Olmaz aşkın yok bedeli
Olmaz kimsenin kulu kölesi
Olmaz gözden uzak gönülden uzakta
Aşkın adı olmaz (olmaz)
-
Her mevsim aşk yaşanmıyor
Bulunmuyor anlam
Durdu dünya
Durdu zaman
***
Ne mümkün nefes almak
Ne seyretmek şehri
İstanbul duman duman
***
Gel diyorsun nasıl geleyim
Sev diyorsun nasıl seveyim
Gel diyorsun nasıl geleyim
Nasıl dayanırsan dayan yüreğim
***
Dayan dayan eriyor buzlar yüreğim dayan
Dayan dayan İstanbul duman duman
Dayan sevgilim dayan bitecek bu imtihan
Dayan dayan İstanbul duman duman
***
Karşıda bir yerde
İstanbul şehrinde
Gözükmüyor etraf
Uyuyor musun
***
Haberim yok kimseden
Mahsur kaldım sende
Eriyor karlar
Görüyor musun
***
Gel diyorsun nasıl geleyim
Sev diyorsun nasıl seveyim
Gel diyorsun nasıl geleyim
Nasıl dayanırsan dayan yüreğim
***
Dayan dayan eriyor buzlar yüreğim dayan
Dayan dayan İstanbul duman duman
Dayan sevgilim dayan bitecek bu imtihan
Dayan dayan İstanbul duman duman
-
Dur bir dakika dur otur yanıma anlat bana halini
Hangimiz akıllı hangimiz deli çözemedim kendimi
Dur bir dakika gel otur yanıma anlat bana derdini
Bak bir yanda şarap bir yanda sevgili cennet gibi
***
Bende bitmez bitmez muhabbetler
Geçmez zaman olmaz sabahlar aman
***
İçerim ben içerim bu yolun sonu çıkmaz boştur boş
Bırakıp onu bunu içerim her şey yalan gönlünü hoş tut hoş
İçerim ben içerim bu yolun sonu çıkmaz boştur boş
Bırakıp onu bunu içerim her şey yalan gönlünü hoş tut hoş
***
Boş yere dünya derdiyle ah çekip inleme
Bize olan oldu çıkar keyfini geçmişi ipleme
Bende bitmez bitmez muhabbetler
Geçmez zaman olmaz sabahlar aman
***
Yollar bitmiyor git git
Hasret artıyor azalacağına
Anne babayla kalsaydı gurbet
Belki dayanırdık buna da içerek elbet
***
İçerim ben içerim bu yolun sonu çıkmaz boştur boş
Bırakıp onu bunu içerim her şey yalan gönlünü hoş tut hoş
İçerim ben içerim bu yolun sonu çıkmaz boştur boş
Bırakıp onu bunu içerim her şey yalan gönlünü hoş tut hoş
-
-
Söyleyemem halimi
Sormadan bilen yok
Kimsenin çilesini
Kimse çekmez gerek yok
***
Boşa konuşup kendimi
Daha fazla üzmeye
Anlatmaya gerek yok
Aşka boyun eğmeyip
***
Ağlaya ağlaya gidiyorum bu şehirden
Lodos çarptı yaş değil süzülen gözlerimden
Gelmeyin üstüme bir garip yolcuyum ben
Üşüyorum titremem lodos çarptı
***
Aşkın beni sarstı lodos çarptı
Aşkın beni sarstı lodos çarptı
***
Ağlaya ağlaya gidiyorum bu şehirden
Lodos çarptı yaş değil süzülen gözlerimden
Gelmeyin üstüme bir garip yolcuyum ben
Üşüyorum titremem lodos çarptı
***
Aşkın beni sarstı lodos çarptı
Aşkın beni sarstı lodos çarptı
Beni sarstı lodos çarptı
Aşkın beni sarstı lodos çarptı
***
Ağlaya ağlaya gidiyorum bu şehirden
Lodos çarptı yaş değil süzülen gözlerimden
Gelmeyin üstüme bir garip yolcuyum ben
Üşüyorum titremem lodos çarptı
***
Aşkın beni sarstı lodos çarptı
Aşkın beni sarstı lodos çarptı
Beni sarstı lodos çarptı
Aşkın beni sarstı lodos çarptı
Lodos çarptı
Lodos çarptı
-
Neye yarar kızıp küssem sana
Aşkın bitince var mı tesellisi, telafisi
İşe yarar mı kul olmak sana
Görür mü gözlerin bakar mı bana eskisi gibi
***
Ne fark eder sana ben olsam olmasam
Gidiyorum ben zaten buralardan
Senin olmadığın her yer bana haram
Sana yollar açık
Ara sıra bana yollarsın selam
Yollarsın selam
Yollarsın selam
Yollarsın selam
***
Ne fark eder sana ben olsam olmasam
Gidiyorum ben zaten buralardan
Senin olmadığın her yer bana haram
Sana yollar açık
Ara sıra bana yollarsın selam
Yollarsın selam
Yollarsın selam
Yollarsın selam
***
Ara sıra bana yollarsın selam
Yollarsın selam
Yollarsın selam
Yollarsın selam
Ara sıra bana yollarsın selam
Yollarsın selam
-
Seninle aramızda bir sorun mu var
Bir türlü ne yaptıysam çözemedim
Kalbini kırmışım galiba bir suçum mu var
Bir türlü ne yaptıysam giremedim
***
Güneş senden sıcak değil ısıtmaz içimi
Yüzün çizilmiş resimlerin en güzeli
Seninle yaşamak cennette ömür gibi
Aynı yatakta uyansak her sabah
Aynı yatakta uyansak her sabah
***
Seninle aramızda bir sorun mu var
Bir türlü ne yaptıysam çözemedim
Kalbini kırmışım galiba bir suçum mu var
Ne yaptıysam giremedim
***
Güneş senden sıcak değil ısıtmaz içimi
Yüzün çizilmiş resimlerin en güzeli
Seninle yaşamak cennette ömür gibi
Aynı yatakta uyansak her sabah
Aynı yatakta uyansak her sabah
***
Güneş senden sıcak değil ısıtmaz içimi
Yüzün çizilmiş resimlerin en güzeli
Seninle yaşamak cennette ömür gibi
Aynı yatakta uyansak her sabah
Aynı yatakta uyansak her sabah
Aynı yatakta uyansak her sabah
Aynı yatakta uyansak her sabah