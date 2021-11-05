DİNLENİYOR...

7/24 Dinle Bora Duran
Bora Duran

Bora Duran

En Çok Dinlenen Bora Duran Şarkıları

Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

İçimdeki Deli

Bora Duran 03:58
02

Yatak

Bora Duran 04:00
03

Unut Bakalım

Bora Duran 03:33
04

Sen De Gıdersen

Bora Duran 04:44
05

Selam

Bora Duran 03:45

...

KAPAT
**
TÜMÜNÜ DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Copyright © 2020 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

1x

Oynatıcı Hızı

1x