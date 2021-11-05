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Bora Duran
Bora Duran
En Çok Dinlenen Bora Duran Şarkıları
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01
İçimdeki Deli
Bora Duran
03:58
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02
Yatak
Bora Duran
04:00
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03
Unut Bakalım
Bora Duran
03:33
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04
Sen De Gıdersen
Bora Duran
04:44
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05
Selam
Bora Duran
03:45
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