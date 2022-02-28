Bora Duran

Gül Senin Tenin Defalarca denedim olmuyor aşkım Ne yaptıysam ben seni unutamadım Bir söz var ya diyorsun gel ayrılalım Ben senden vazgeçemem isteme yok hakkın *** Söyle aşkım senden uzak Ne fark eder nefes almak Unutulmak inan bana yok olmak *** Söyle aşkım senden uzak Ne fark eder nefes almak Vazgeçtim ben her şeyden bak Bir canım var oda senin olsun al *** Gül senin tenin Ben de güller içinde kafesteyim Vatanım senin yanın Bende senin kölenim *** Gül senin tenin Ben de güller içinde kafesteyim Vatanım senin yanın Ben de senin kölenim *** Söyle aşkım senden uzak Ne fark eder nefes almak Unutulmak inan bana yok olmak *** Söyle aşkım senden uzak Ne fark eder nefes almak Vazgeçtim ben her şeyden bak Bir canım var oda senin olsun al *** Gül senin tenin Ben de güller içinde kafesteyim Vatanım senin yanın Ben de senin kölenim *** Gül senin tenin Ben de güller içinde kafesteyim Vatanım senin yanın Ben de senin kölenim *** Gül senin tenin Ben de güller içinde kafesteyim Vatanım senin yanın Ben de senin kölenim *** Gül senin tenin Ben de güller içinde kafesteyim Vatanım senin yanın Ben de senin kölenim

Bir Harmanım Bu Akşam Sorum yok soranım yok Yolum yok yordamım yok Bir çıkmaz sevdadayım Çekip vuranım yok *** Günüm yok güneşim yok Uykum yok düşlerim yok Kın olmuş susuyorum Bir tek sırdaşım yok *** Çektiğim acıların demindeyim bu akşam Pişman desen değilim, bir harmanım bu akşam *** Her gecenin sabahı her kışın bir baharı Her şeyin bir zamanı benim dermanım yok Her gecenin sabahı her kışın bir baharı Her şeyin bir zamanı benim dermanım yok *** Sorum yok soranım yok Yolum yok yordamım yok Bir çıkmaz sevdadayım Çekip vuranım yok *** Günüm yok güneşim yok Uykum yok düşlerim yok Kın olmuş susuyorum Bir tek sırdaşım yok *** Çektiğim acıların demindeyim bu akşam Pişman desen değilim, bir harmanım bu akşam *** Her gecenin sabahı her kışın bir baharı Her şeyin bir zamanı benim dermanım yok Her gecenin sabahı her kışın bir baharı Her şeyin bir zamanı benim dermanım yok *** Her gecenin sabahı her kışın bir baharı Her şeyin bir zamanı benim dermanım yok Her gecenin sabahı her kışın bir baharı Her şeyin bir zamanı benim dermanım yok

Aynalar Haberin olsun her yerde senin Adını andım dinle duyarsın Gözlerimi kapattım kalbimle Arıyorum belki sorarsın *** Bu dünyada gitmiyor işler İstesek de bazen yolunda Gel seninle ölelim desen Razıyım yeniden olacaksak yan yana *** Gezdim tozdum sen yüzünden Adresin yok izini sürsem Kayıp şehirler yollar çıkmaz Bana sensizlik hiç acımaz *** Seyretmenin zamanında değerini bilemedim Şimdi baksam yüzüne gözlerin bana küsmüş Seyretmenin zamanında değerini bilemedim Şimdi baksam yüzüne gözlerin bana küsmüş *** Gezdim tozdum sen yüzünden Adresin yok izini sürsem Kayıp şehirler yollar çıkmaz Bana sensizlik hiç acımaz *** Seyretmenin zamanında değerini bilemedim Şimdi baksam yüzüne gözlerin bana küsmüş Seyretmenin zamanında değerini bilemedim Şimdi baksam yüzüne gözlerin bana küsmüş

Beni Öldürdün Sana kalbimi versem gözlerim olur musun dedim Aldığın her şeyle beni biraz daha bitirdin İçimden geçen ne varsa söyledim her birinden mermi yapıp En zayıf ve en inanmış anımda arkamdan sıktın gittin *** Beni öldürdün dün gece Mezara gömdün ölmeden Son sözüm sana sen de burada Bensiz olama *** Beni öldürdün dün gece Mezara gömdün ölmeden Son sözüm sana sen de burada Mutlu olama *** Anladım ki ben hiç üzülmemiş Aşkın gazabından hiç yanmamış Öyle safça sevmişim ki seni Sanki hiç büyümemiş bir çocuktum *** Beni öldürdün dün gece Mezara gömdün ölmeden Son sözüm sana sen de burada Bensiz olama *** Bırakmadın beni kendime Yalanlar söyledin Kalbimi çaldığın günden beri Deliye döndürdün beni Deliye döndürdün beni *** Beni öldürdün dün gece Mezara gömdün ölmeden Son sözüm sana sen de burada Mutlu olama *** Beni öldürdün dün gece Mezara gömdün ölmeden Son sözüm sana sen de burada Bensiz olama *** Beni öldürdün dün gece Mezara gömdün ölmeden Son sözüm sana sen de burada Mutlu olama

Dalgın Dalgın dalgın aşk yaşanmaz Kalbim kırık kim onaracak Farkındaysan uzun zamandır Ellerin benden uzak *** Yorgun argın ah be olmaz Kim kaybetmiş bezi bulmaz Sarıp sarıp, geçmişin üstüne Aşk bulup da yaşanılmaz *** Olmaz aşkın yok bedeli Olmaz kimsenin kulu kölesi Olmaz gözden uzak gönülden uzakta Aşkın adı olmaz *** Olmaz aşkın yok bedeli Olmaz kimsenin kulu kölesi Olmaz gözden uzak gönülden uzakta Aşkın adı olmaz ** Dalgın dalgın, aşk yaşanmaz Kalbim kırık kim onaracak Farkındaysan uzun zamandır Ellerin benden uzak *** Yorgun argın ah be olmaz Kim kaybetmiş kimi bulacak Sarıp sarıp, geçmişin üstüne Aşk bulup da yaşanılmaz *** Olmaz aşkın yok bedeli Olmaz kimsenin kulu kölesi Olmaz gözden uzak gönülden uzakta Aşkın adı olmaz *** Olmaz aşkın yok bedeli Olmaz kimsenin kulu kölesi Olmaz gözden uzak gönülden uzakta Aşkın adı olmaz (olmaz)

Duman Duman Her mevsim aşk yaşanmıyor Bulunmuyor anlam Durdu dünya Durdu zaman *** Ne mümkün nefes almak Ne seyretmek şehri İstanbul duman duman *** Gel diyorsun nasıl geleyim Sev diyorsun nasıl seveyim Gel diyorsun nasıl geleyim Nasıl dayanırsan dayan yüreğim *** Dayan dayan eriyor buzlar yüreğim dayan Dayan dayan İstanbul duman duman Dayan sevgilim dayan bitecek bu imtihan Dayan dayan İstanbul duman duman *** Karşıda bir yerde İstanbul şehrinde Gözükmüyor etraf Uyuyor musun *** Haberim yok kimseden Mahsur kaldım sende Eriyor karlar Görüyor musun *** Gel diyorsun nasıl geleyim Sev diyorsun nasıl seveyim Gel diyorsun nasıl geleyim Nasıl dayanırsan dayan yüreğim *** Dayan dayan eriyor buzlar yüreğim dayan Dayan dayan İstanbul duman duman Dayan sevgilim dayan bitecek bu imtihan Dayan dayan İstanbul duman duman

İçerim Ben Dur bir dakika dur otur yanıma anlat bana halini Hangimiz akıllı hangimiz deli çözemedim kendimi Dur bir dakika gel otur yanıma anlat bana derdini Bak bir yanda şarap bir yanda sevgili cennet gibi *** Bende bitmez bitmez muhabbetler Geçmez zaman olmaz sabahlar aman *** İçerim ben içerim bu yolun sonu çıkmaz boştur boş Bırakıp onu bunu içerim her şey yalan gönlünü hoş tut hoş İçerim ben içerim bu yolun sonu çıkmaz boştur boş Bırakıp onu bunu içerim her şey yalan gönlünü hoş tut hoş *** Boş yere dünya derdiyle ah çekip inleme Bize olan oldu çıkar keyfini geçmişi ipleme Bende bitmez bitmez muhabbetler Geçmez zaman olmaz sabahlar aman *** Yollar bitmiyor git git Hasret artıyor azalacağına Anne babayla kalsaydı gurbet Belki dayanırdık buna da içerek elbet *** İçerim ben içerim bu yolun sonu çıkmaz boştur boş Bırakıp onu bunu içerim her şey yalan gönlünü hoş tut hoş İçerim ben içerim bu yolun sonu çıkmaz boştur boş Bırakıp onu bunu içerim her şey yalan gönlünü hoş tut hoş

Lodos Söyleyemem halimi Sormadan bilen yok Kimsenin çilesini Kimse çekmez gerek yok *** Boşa konuşup kendimi Daha fazla üzmeye Anlatmaya gerek yok Aşka boyun eğmeyip *** Ağlaya ağlaya gidiyorum bu şehirden Lodos çarptı yaş değil süzülen gözlerimden Gelmeyin üstüme bir garip yolcuyum ben Üşüyorum titremem lodos çarptı *** Aşkın beni sarstı lodos çarptı Aşkın beni sarstı lodos çarptı *** Ağlaya ağlaya gidiyorum bu şehirden Lodos çarptı yaş değil süzülen gözlerimden Gelmeyin üstüme bir garip yolcuyum ben Üşüyorum titremem lodos çarptı *** Aşkın beni sarstı lodos çarptı Aşkın beni sarstı lodos çarptı Beni sarstı lodos çarptı Aşkın beni sarstı lodos çarptı *** Ağlaya ağlaya gidiyorum bu şehirden Lodos çarptı yaş değil süzülen gözlerimden Gelmeyin üstüme bir garip yolcuyum ben Üşüyorum titremem lodos çarptı *** Aşkın beni sarstı lodos çarptı Aşkın beni sarstı lodos çarptı Beni sarstı lodos çarptı Aşkın beni sarstı lodos çarptı Lodos çarptı Lodos çarptı

Selam Neye yarar kızıp küssem sana Aşkın bitince var mı tesellisi, telafisi İşe yarar mı kul olmak sana Görür mü gözlerin bakar mı bana eskisi gibi *** Ne fark eder sana ben olsam olmasam Gidiyorum ben zaten buralardan Senin olmadığın her yer bana haram Sana yollar açık Ara sıra bana yollarsın selam Yollarsın selam Yollarsın selam Yollarsın selam *** Ne fark eder sana ben olsam olmasam Gidiyorum ben zaten buralardan Senin olmadığın her yer bana haram Sana yollar açık Ara sıra bana yollarsın selam Yollarsın selam Yollarsın selam Yollarsın selam *** Ara sıra bana yollarsın selam Yollarsın selam Yollarsın selam Yollarsın selam Ara sıra bana yollarsın selam Yollarsın selam