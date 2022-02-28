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7/24 Dinle Her Sabah

Her Sabah Şarkı Sözleri

Bora Duran Her Sabah şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bora Duran Her Sabah şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Her Sabah sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Bora Duran

Bora Duran

Her Sabah

  • Gül Senin Tenin

  • Bir Harmanım Bu Akşam

  • Aynalar

  • Beni Öldürdün

  • Dalgın

  • Duman Duman

  • İçerim Ben

  • Lay Lay Lay

  • Lodos

  • Selam

  • Yatak

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