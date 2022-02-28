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7/24 Dinle Bora Duran

İçimdeki Deli Şarkı Sözleri

Bora Duran İçimdeki Deli şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bora Duran İçimdeki Deli şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İçimdeki Deli sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Bora Duran

Bora Duran

İçimdeki Deli

  • İçimdeki Deli
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