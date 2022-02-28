Bora Duran

Hep dertli mi gönül? Hep mi böyle çekecek? Geldik gidiyoruz Yok mu cevap verecek? *** Çok mu zor be sanki? Kalpten sevmek, özlemek Bana yeter inan İki lokma gülmek, sevişmek *** Ben buralardan göçerim Bu düzeni üzerim Aklımdan vazgeçerim Neyse borcu öderim *** İçimdeki deli iyi bilir beni Korkmaz söyler dili neyse kalbindeki Kimi çeker kimi sevmez bu halimi Ben böyleyim duysun cümle alem beni *** Susturamaz kimse istemezsem beni Gelmezse işine dinlemezsin tabii Sana inat çalar şarkı kalbimdeki Ben böyleyim duysun cümle alem beni *** Korkma benden sana gelmez zarar bilesin Şu dünyada aşkı gün yüzüyle göresin *** Ama ben buralardan göçerim Bu düzeni üzerim Aklımdan vazgeçerim Neyse borcu öderim *** İçimdeki deli iyi bilir beni Korkmaz söyler dili neyse kalbindeki Kimi çeker kimi sevmez bu halimi Ben böyleyim duysun cümle alem beni *** Susturamaz kimse istemezsem beni Gelmezse işine dinlemezsin tabii Sana inat çalar şarkı kalbimdeki Ben böyleyim duysun cümle alem beni