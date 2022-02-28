İçimdeki Deli Şarkı Sözleri
Bora Duran İçimdeki Deli şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bora Duran İçimdeki Deli şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İçimdeki Deli sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Hep dertli mi gönül?
Hep mi böyle çekecek?
Geldik gidiyoruz
Yok mu cevap verecek?
***
Çok mu zor be sanki?
Kalpten sevmek, özlemek
Bana yeter inan
İki lokma gülmek, sevişmek
***
Ben buralardan göçerim
Bu düzeni üzerim
Aklımdan vazgeçerim
Neyse borcu öderim
***
İçimdeki deli iyi bilir beni
Korkmaz söyler dili neyse kalbindeki
Kimi çeker kimi sevmez bu halimi
Ben böyleyim duysun cümle alem beni
***
Susturamaz kimse istemezsem beni
Gelmezse işine dinlemezsin tabii
Sana inat çalar şarkı kalbimdeki
Ben böyleyim duysun cümle alem beni
***
Korkma benden sana gelmez zarar bilesin
Şu dünyada aşkı gün yüzüyle göresin
***
Ama ben buralardan göçerim
Bu düzeni üzerim
Aklımdan vazgeçerim
Neyse borcu öderim
***
İçimdeki deli iyi bilir beni
Korkmaz söyler dili neyse kalbindeki
Kimi çeker kimi sevmez bu halimi
Ben böyleyim duysun cümle alem beni
***
Susturamaz kimse istemezsem beni
Gelmezse işine dinlemezsin tabii
Sana inat çalar şarkı kalbimdeki
Ben böyleyim duysun cümle alem beni