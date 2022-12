Bora Duran

Bir sabah çıksam kaybolsam Dönmesem kalsam anılarda Belki bir sevda türküsünde vurulurdum Gel künyemi al dağlardan *** Aşk nedir söyle kayboldum Belki bir düşte unutulmak Her sabah bir dev masalında uyanınca Hep çocuk kalmak, kurtulmak *** Kar yağıyor bu gece, öyle beyaz ki şehir Anlamak bir ömür sürer, hayat niye kirlenir Kar yağıyor bu gece, öyle beyaz ki şehir Anlamak bir ömür sürer, hayat niye kirlenir Hayat niye kirlenir *** Ben kimim söyle kayboldum Dönmedim kaldım anılarda Her sabah bir çöl masalında uyanırdım Belki de yanlış bir Leyla Her sabah bir çöl masalında uyanırdım Belki de yanlış bir Leyla *** Kar yağıyor bu gece, öyle beyaz ki şehir Anlamak bir ömür sürer, hayat niye kirlenir Kar yağıyor bu gece, öyle beyaz ki şehir Anlamak bir ömür sürer, hayat niye kirlenir Hayat niye kirlenir

Bu şarkıyı senin için yazdım ben Bakkaldan sakız alırken duy diye Gülümse senin için yazılmış bu ezgiye Bu şarkıyı senin için yazdım ben *** Dağlarda Ferhat gibi, çöllerde mecnun gibi En çok da kendim gibi sevdim ben Dağlarda Ferhat gibi çöllerde mecnun gibi Aslında kendim gibi sevdim ben *** Her çalan şarkıda senden bir şeyler var Her sabah aklımda güzel yüzün var Her yağan yağmurda her düşen yaprakta Her zaman her yerde senin adın var *** Hey ya heyya heyya hey ya heyya heyya Hey ya heyya heyya züleyha