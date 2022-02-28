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7/24 Dinle İnsan

İnsan Şarkı Sözleri

Bora Duran İnsan şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bora Duran İnsan şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İnsan sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Bora Duran

Bora Duran

İnsan

  • Müebbet

  • İnsan

  • Yan Yana

  • Yak Beni

  • O Ve Ben

  • Boş Verdim

  • Vazgeçmiyor Gönül

  • Çok Yalnızım

  • Seni Sevmeye

  • Yan Yana Remix

  • Bitmeyen Çile

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