Bora Duran

-
Gönül yalan bilmiyor
Her söze inanıyor
Bir hayalin peşinde
Düştü, sürükleniyor
***
Aşkın mevsimi yok, çık, gel
Dün ne olduysa unut, gel
Leyla hep aynı Leyla
Mecnun aynı Mecnun, gel
***
Unutmak bilmiyor
Yalan olmak bilmiyor
Vazgeçmek bilmiyor
Düştü, sürükleniyor
***
Hayret bu gönül
Lanet bu gönül
Müebbet bu gönül, bilmiyor
***
Hayret bu gönül
Lanet bu gönül
Müebbet bu gönül, bilmiyor
***
Gönül yalan bilmiyor
Her söze inanıyor
Bir hayalin peşinde
Düştü, sürükleniyor
***
Aşkın mevsimi yok, çık, gel
Dün ne olduysa unut, gel
Leyla hep aynı Leyla
Mecnun aynı Mecnun, gel
***
Unutmak bilmiyor
Yalan olmak bilmiyor
Vazgeçmek bilmiyor
Düştü, sürükleniyor
***
Hayret bu gönül
Lanet bu gönül
Müebbet bu gönül, bilmiyor
***
Hayret bu gönül
Lanet bu gönül
Müebbet bu gönül, bilmiyor
***
Hayret bu gönül
Lanet bu gönül
Müebbet bu gönül, bilmiyor
***
Hayret bu gönül
Lanet bu gönül
Müebbet bu gönül, bilmiyor
-
Elinden bir şey gelmiyorsa
Aşktan için yanıp da sönmüyorsa
Yüzün eskisi gibi gülmüyorsa
Azalıyor insan
Tükeniyor insan
***
Artık içinde rüzgâr esmiyorsa
Gönül telinde kuşlar ötmüyorsa
Aklının sözünden çıkmıyorsa
Azalıyor insan
Tükeniyor insan
***
Geçmişin üstesinden gelmiyorsa
Hesabı kesip dosttan saymıyorsa
Vicdanının sesini duymuyorsa
Yanılıyor insan
Ne biliyor insan?
***
Ağlıyor, azalıyor, tükeniyor insan
Yanılıyor, azalıyor, ölüyor aşktan
***
Yalnız olmaktan artık korkmuyorsa
Gururunu dost sanıp aldanıyorsa
Ne bekliyorsa, yoktan olmuyorsa
Azalıyor insan
Tükeniyor insan
***
Geçmişin üstesinden gelmiyorsa
Hesabı kesip dosttan saymıyorsa
Vicdanının sesini duymuyorsa
Yanılıyor insan
Ne biliyor insan?
***
Ağlıyor, azalıyor, tükeniyor insan
Yanılıyor, azalıyor, ölüyor aşktan
Ağlıyor, azalıyor, ölüyor insan
-
Anladım bu acılar bana yokluğundan emanet
Yandım, aşkın yolunda yandım, ne olur, yardım et
"Sevdikçe üzülürsün" dediler, kimseyi dinlemedim
Yalnızlığın dibini gördüm, orada demlendim
***
Çözdüm olmuyor, acısı dinmiyor
Çok yoruldum, yüzün uyutmuyor
***
Sana kavuşsam, tutabilirsem
Hiç bırakmam ellerinden
Kalbimde derin yaralar var
İçinde kaybolduğum anılar
***
Benim sana herkesten çok ihtiyacım var, anla
Bir ışık yak, bu dipsiz kuyudan beni kurtarsana
Kimsenin yeri dolmaz, herkes tek bu dünyada
Gel ne varsa, razıyım, yeter ki, yürüyelim yan yana
***
Benim sana herkesten çok ihtiyacım var, anla
Bir ışık yak, bu dipsiz kuyudan beni kurtarsana
Kimsenin yeri dolmaz, herkes tek bu dünyada
Gel ne varsa, razıyım, yeter ki, yürüyelim yan yana
***
"Sevdikçe üzülürsün" dediler, kimseyi dinlemedim
Yalnızlığın dibini gördüm, orada demlendim
**
Çözdüm olmuyor, acısı dinmiyor
Çok yoruldum, yüzün uyutmuyor
***
Sana kavuşsam, tutabilirsem
Hiç bırakmam ellerinden
Kalbimde derin yaralar var
İçinde kaybolduğum anılar
***
Benim sana herkesten çok ihtiyacım var, anla
Bir ışık yak, bu dipsiz kuyudan beni kurtarsana
Kimsenin yeri dolmaz, herkes tek bu dünyada
Gel ne varsa, razıyım, yeter ki, yürüyelim yan yana
***
Benim sana herkesten çok ihtiyacım var, anla
Bir ışık yak, bu dipsiz kuyudan beni kurtarsana
Kimsenin yeri dolmaz, herkes tek bu dünyada
Gel ne varsa, razıyım, yeter ki, yürüyelim yan yana (yan yana)
-
Benim için de hayat kolay değil elbet
Çekilmeden çilesi dertler bitmiyor
Her çıkmazın sonunda bir ışık vardır ancak
Gözlerim karanlığa alıştı görmüyor
***
Nasıl sevdiysem seni
Unuttu herkes beni
Hayat böyle beklemiyor düşeni
***
Kim verdiyse bu derdi
Gelsin çeksin kendi
Ağlamaya alıştım yüzüm gülmüyor
***
Düşünmeden incinmeyi sevmeli
Yarın var mı bugünden belli mi
Alıştım ateşlere koy beni
Sen bari soğuk durma
Yak beni ısıt kalbini
-
Güneş vurunca denize
Parlayan taşlar gibi ışıl ışıl gözlerin derin derin
Aklımdan geçenleri okur ama konuşmaz
Anlar halimden gülerken erir içim
***
Uzun zamandır huzur ararken
Aşka artık inanmazken
Sözlerim hep yalanken
***
Ne kimseyi görüyor gözlerim
Ne direniyor ruhum
Anladım halinden Yunus'un
***
Pişman olmamak için
Çok geç kalmamak için
Kim ne derse desin bizim için
***
O ve ben birbirimizi
Hep kollarız kalplerimizi
İçimizde rüzgar eser
Ayıramaz ellerimizi
***
O ve ben birbirimizi
Hep kollarız kalplerimizi
İçimizde rüzgar eser
Ayıramaz ellerimizi
***
Uzun zamandır huzur ararken
Aşka artık inanmazken
Sözlerim hep yalanken
***
Ne kimseyi görüyor gözlerim
Ne direniyor ruhum
Anladım halinden Yunus'un
***
Pişman olmamak için
Çok geç kalmamak için
Kim ne derse desin bizim için
***
O ve ben birbirimizi
Hep kollarız kalplerimizi
İçimizde rüzgar eser
Ayıramaz ellerimizi
***
O ve ben birbirimizi
Hep kollarız kalplerimizi
İçimizde rüzgar eser
Ayıramaz ellerimizi
-
Benim derdim senin derdini herkesi aştı bu halim
Fazla güvendim kimleri sevdim çimleri ezdim geçtim
Kendime ettim kendim buldum öfkemi kendime kustum
Sordum soruşturdum söylendim en sonunda öğrendim
Boş vermeyi öğrendim
Öğrendim boş vermeyi
***
Boş verdim borç verdim tanımadan
Ayrıldım evlenip boşanmadan
Yalnızım kimseyi aramadan
Boş verdim aldım verdim yendim
***
Annemi üzdüm kendimi dövdüm neyse bu halim geçtim
Dersleri astım kızlara sardım saçları kızdım kestim
Büyüdüm hamdım oldum tamdım her şeyi çözdüm sandım
Sordum soruşturdum söylendim en sonunda öğrendim
Boş vermeyi öğrendim
Öğrendim boş vermeyi
***
Boş verdim borç verdim tanımadan
Ayrıldım evlenip boşanmadan
Yalnızım kimseyi aramadan
Boş verdim aldım verdim yendim
***
Benim derdim senin derdini herkesi aştı bu halim
Fazla güvendim kimleri sevdim çimleri ezdim geçtim
Kendim ettim kendim buldum öfkemi kendime kustum
Sordum soruşturdum söylendim en sonunda öğrendim
Boş vermeyi öğrendim
Öğrendim boş vermeyi
***
Boş verdim borç verdim tanımadan
Ayrıldım evlenip boşanmadan
Yalnızım kimseyi aramadan
Boş verdim aldım verdim yendim
***
Boş verdim boş kendime tatil verdim
Bankada cebimde boş oh kendim yedim
Ayrıldım evlenip boşanmadan
Boş verdim aldım verdim yendim
***
Boş verdim borç verdim tanımadan
Ayrıldım evlenip boşanmadan
Yalnızım kimseyi aramadan
Boş verdim aldım verdim yendim
Aldım verdim yendim
Aldım verdim yendim
-
Gizli bir sevda peşinde
Geçip gidiyor ömür
Ne güldürüyor yüzümü
Ne huzur veriyor gönül
***
Sanki bulacakmış gibi
Hep bir umut var içinde
Üzüldüğü de yetmiyor
Hâlâ koşuyor peşinde
***
Doldu artık hatıralar
İçime sığmıyor yaşlar
Bir ömürde ne çok ders var
Hangi yol aşka çıkar
***
Ne söylesem olmuyor
Vazgeçmiyor senden gönül
Dünya dönse tersine
Yolundan dönmüyor ölse de
***
Ne söylesem olmuyor
Vazgeçmiyor senden gönül
Dünya dönse tersine
Yolundan dönmüyor ölse de
***
Saklansan köhne bir yerde
Derinlerde köşelerde
Ayrı yollardan geçse de
Vazgeçmiyor senden gönül
***
Acıtsa da öldürse de
Kalbimden sökemem delip de geçse
Sonunda kaybetmek de var
Her şeye razı bu gönül
***
Doldu artık hatıralar
İçime sığmıyor yaşlar
Bir ömürde ne çok ders var
Hangi yol aşka çıkar
***
Ne söylesem olmuyor
Vazgeçmiyor senden gönül
Dünya dönse tersine
Yolundan dönmüyor ölse de
***
Ne söylesem olmuyor
Vazgeçmiyor senden gönül
Dünya dönse tersine
Yolundan dönmüyor ölse de
***
Ne söylesem olmuyor
Vazgeçmiyor senden gönül
Dünya dönse tersine
Yolundan dönmüyor ölse de
***
Ne söylesem olmuyor
Vazgeçmiyor senden gönül
Dünya dönse tersine
Yolundan dönmüyor ölse de
-
Gökyüzü, yıldızlar ve ay
Yine perdeyi kapattılar
Ne bir ses ne bir nefes
Sadece hayalin var
***
Ağlasam, yalvarsam, bağırsam
Sesimi kimse duymuyor
Yüzümü çevirdim aynaya
O bile bana bakmıyor
***
Dinle ne söylüyorlar
Şarkılar bize ağlıyorlar
"Bir gün dönecek" diye
Teselli veriyorlar
***
Çok yalnızım ama bilen yok
Kimsenin senden haberi yok
***
Zalim kader, hâlim beter
Bi' de sen yoksun, beni kim çeker?
Zalim kader, hâlim beter
Bi' de sen yoksun, beni kim çeker?
***
Dinle ne söylüyorlar
Şarkılar bize ağlıyorlar
"Bir gün dönecek" diye
Teselli veriyorlar
***
Çok yalnızım ama bilen yok
Kimsenin senden haberi yok
***
Zalim kader, hâlim beter
Bi' de sen yoksun, beni kim çeker?
Zalim kader, hâlim beter
Bi' de sen yoksun, beni kim çeker?
***
Çok yalnızım ama bilen yok
Kimsenin senden haberi yok
-
Yalnız bırakmam seni
Kimseler sevmese de
Nefret etsen sövsen
İstemesen de ben yine
***
Çağırırsan gelirim
Evet biraz dertliyim
Sen dinlemesen de onu
Ben kendi kendime çekerim
**
Olmaz da olur ya işte
Aklına geliverirsem
Çekinme ara sor beni
Hazırım her an seni sevmeye
***
Sana gelmeye
O-f seni sevmeye
O-f sana gelmeye
O-f seni sevmeye
***
Yorgun bitkin olsan da
Bana ihtiyacın varsa
Çekinmen bir an bile
Çok uzaklarda bile olsan
***
En derin uykulardan
Uyanıp kalbur kalksan
Çekinmen ara sor beni
Hazırım her an seni sevmeye
***
Sana gelmeye
O-f seni sevmeye
O-f sana gelmeye
O-f seni sevmeye
***
Sana gelmeye
Seni sevmeye
Sana gelmeye
Seni sevmeye
***
Sana gelmeye
O-f seni sevmeye
O-f sana gelmeye
O-f seni sevmeye
-
Anladım bu acılar bana yokluğundan emanet
Yandım, aşkın yolunda yandım, ne olur, yardım et
"Sevdikçe üzülürsün" dediler, kimseyi dinlemedim
Yalnızlığın dibini gördüm, orada demlendim
***
Çözdüm olmuyor, acısı dinmiyor
Çok yoruldum, yüzün uyutmuyor
***
Sana kavuşsam, tutabilirsem
Hiç bırakmam ellerinden
Kalbimde derin yaralar var
İçinde kaybolduğum anılar
***
Benim sana herkesten çok ihtiyacım var, anla
Bir ışık yak, bu dipsiz kuyudan beni kurtarsana
Kimsenin yeri dolmaz, herkes tek bu dünyada
Gel ne varsa, razıyım, yeter ki, yürüyelim yan yana
***
Benim sana herkesten çok ihtiyacım var, anla
Bir ışık yak, bu dipsiz kuyudan beni kurtarsana
Kimsenin yeri dolmaz, herkes tek bu dünyada
Gel ne varsa, razıyım, yeter ki, yürüyelim yan yana
***
"Sevdikçe üzülürsün" dediler, kimseyi dinlemedim
Yalnızlığın dibini gördüm, orada demlendim
***
Çözdüm olmuyor, acısı dinmiyor
Çok yoruldum, yüzün uyutmuyor
**
Sana kavuşsam, tutabilirsem
Hiç bırakmam ellerinden
Kalbimde derin yaralar var
İçinde kaybolduğum anılar
***
Benim sana herkesten çok ihtiyacım var, anla
Bir ışık yak, bu dipsiz kuyudan beni kurtarsana
Kimsenin yeri dolmaz, herkes tek bu dünyada
Gel ne varsa, razıyım, yeter ki, yürüyelim yan yana
***
Benim sana herkesten çok ihtiyacım var, anla
Bir ışık yak, bu dipsiz kuyudan beni kurtarsana
Kimsenin yeri dolmaz, herkes tek bu dünyada
Gel ne varsa, razıyım, yeter ki, yürüyelim yan yana (yan yana)
-
Hem aşkımsın sevgilim ah
Hem bitmeyen çilemsin
***
Önce tuttun elimden
Sonra neden bıraktın
Yıllanmış şarap gibi ah
Yaktın içimi, yaktın
***
Yıllanmış şarap gibi ah
Yaktın içimi, yaktın
***
Ecel kapımı çalsa
Yine kalbimde sensin
Ecel kapımı çalsa
Yine kalbimde sensin
***
Hem aşkımsın sevgilim ah
Hem bitmeyen çilemsin
Hem aşkımsın sevgilim ah
Hem bitmeyen çilemsin
***
Öyle günler yaşadım (yaşadım, yaşadım, yaşadım)
Hem el öptüm, hem etek (hem etek, hem etek, hem etek)
Dudağım yanar diye ah
Su içtim üfleyerek
***
Dudağım yanar diye ah
Su içtim üfleyerek
***
Ecel kapımı çalsa
Yine kalbimde sensin
Ecel kapımı çalsa
Yine kalbimde sensin
***
Hem aşkımsın sevgilim ah
Hem bitmeyen çilemsin
Hem aşkımsın sevgilim ah
Hem bitmeyen çilemsin
***
Hem aşkımsın sevgilim ah
Hem bitmeyen çilemsin
Hem aşkımsın sevgilim ah
Hem bitmeyen çilemsin