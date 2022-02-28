Bora Duran

Müebbet Gönül yalan bilmiyor Her söze inanıyor Bir hayalin peşinde Düştü, sürükleniyor *** Aşkın mevsimi yok, çık, gel Dün ne olduysa unut, gel Leyla hep aynı Leyla Mecnun aynı Mecnun, gel *** Unutmak bilmiyor Yalan olmak bilmiyor Vazgeçmek bilmiyor Düştü, sürükleniyor *** Hayret bu gönül Lanet bu gönül Müebbet bu gönül, bilmiyor *** Hayret bu gönül Lanet bu gönül Müebbet bu gönül, bilmiyor *** Gönül yalan bilmiyor Her söze inanıyor Bir hayalin peşinde Düştü, sürükleniyor *** Aşkın mevsimi yok, çık, gel Dün ne olduysa unut, gel Leyla hep aynı Leyla Mecnun aynı Mecnun, gel *** Unutmak bilmiyor Yalan olmak bilmiyor Vazgeçmek bilmiyor Düştü, sürükleniyor *** Hayret bu gönül Lanet bu gönül Müebbet bu gönül, bilmiyor *** Hayret bu gönül Lanet bu gönül Müebbet bu gönül, bilmiyor *** Hayret bu gönül Lanet bu gönül Müebbet bu gönül, bilmiyor *** Hayret bu gönül Lanet bu gönül Müebbet bu gönül, bilmiyor

İnsan Elinden bir şey gelmiyorsa Aşktan için yanıp da sönmüyorsa Yüzün eskisi gibi gülmüyorsa Azalıyor insan Tükeniyor insan *** Artık içinde rüzgâr esmiyorsa Gönül telinde kuşlar ötmüyorsa Aklının sözünden çıkmıyorsa Azalıyor insan Tükeniyor insan *** Geçmişin üstesinden gelmiyorsa Hesabı kesip dosttan saymıyorsa Vicdanının sesini duymuyorsa Yanılıyor insan Ne biliyor insan? *** Ağlıyor, azalıyor, tükeniyor insan Yanılıyor, azalıyor, ölüyor aşktan *** Yalnız olmaktan artık korkmuyorsa Gururunu dost sanıp aldanıyorsa Ne bekliyorsa, yoktan olmuyorsa Azalıyor insan Tükeniyor insan *** Geçmişin üstesinden gelmiyorsa Hesabı kesip dosttan saymıyorsa Vicdanının sesini duymuyorsa Yanılıyor insan Ne biliyor insan? *** Ağlıyor, azalıyor, tükeniyor insan Yanılıyor, azalıyor, ölüyor aşktan Ağlıyor, azalıyor, ölüyor insan

Yan Yana Anladım bu acılar bana yokluğundan emanet Yandım, aşkın yolunda yandım, ne olur, yardım et "Sevdikçe üzülürsün" dediler, kimseyi dinlemedim Yalnızlığın dibini gördüm, orada demlendim *** Çözdüm olmuyor, acısı dinmiyor Çok yoruldum, yüzün uyutmuyor *** Sana kavuşsam, tutabilirsem Hiç bırakmam ellerinden Kalbimde derin yaralar var İçinde kaybolduğum anılar *** Benim sana herkesten çok ihtiyacım var, anla Bir ışık yak, bu dipsiz kuyudan beni kurtarsana Kimsenin yeri dolmaz, herkes tek bu dünyada Gel ne varsa, razıyım, yeter ki, yürüyelim yan yana *** Benim sana herkesten çok ihtiyacım var, anla Bir ışık yak, bu dipsiz kuyudan beni kurtarsana Kimsenin yeri dolmaz, herkes tek bu dünyada Gel ne varsa, razıyım, yeter ki, yürüyelim yan yana *** "Sevdikçe üzülürsün" dediler, kimseyi dinlemedim Yalnızlığın dibini gördüm, orada demlendim ** Çözdüm olmuyor, acısı dinmiyor Çok yoruldum, yüzün uyutmuyor *** Sana kavuşsam, tutabilirsem Hiç bırakmam ellerinden Kalbimde derin yaralar var İçinde kaybolduğum anılar *** Benim sana herkesten çok ihtiyacım var, anla Bir ışık yak, bu dipsiz kuyudan beni kurtarsana Kimsenin yeri dolmaz, herkes tek bu dünyada Gel ne varsa, razıyım, yeter ki, yürüyelim yan yana *** Benim sana herkesten çok ihtiyacım var, anla Bir ışık yak, bu dipsiz kuyudan beni kurtarsana Kimsenin yeri dolmaz, herkes tek bu dünyada Gel ne varsa, razıyım, yeter ki, yürüyelim yan yana (yan yana)

Yak Beni Benim için de hayat kolay değil elbet Çekilmeden çilesi dertler bitmiyor Her çıkmazın sonunda bir ışık vardır ancak Gözlerim karanlığa alıştı görmüyor *** Nasıl sevdiysem seni Unuttu herkes beni Hayat böyle beklemiyor düşeni *** Kim verdiyse bu derdi Gelsin çeksin kendi Ağlamaya alıştım yüzüm gülmüyor *** Düşünmeden incinmeyi sevmeli Yarın var mı bugünden belli mi Alıştım ateşlere koy beni Sen bari soğuk durma Yak beni ısıt kalbini

O Ve Ben Güneş vurunca denize Parlayan taşlar gibi ışıl ışıl gözlerin derin derin Aklımdan geçenleri okur ama konuşmaz Anlar halimden gülerken erir içim *** Uzun zamandır huzur ararken Aşka artık inanmazken Sözlerim hep yalanken *** Ne kimseyi görüyor gözlerim Ne direniyor ruhum Anladım halinden Yunus'un *** Pişman olmamak için Çok geç kalmamak için Kim ne derse desin bizim için *** O ve ben birbirimizi Hep kollarız kalplerimizi İçimizde rüzgar eser Ayıramaz ellerimizi *** O ve ben birbirimizi Hep kollarız kalplerimizi İçimizde rüzgar eser Ayıramaz ellerimizi *** Uzun zamandır huzur ararken Aşka artık inanmazken Sözlerim hep yalanken *** Ne kimseyi görüyor gözlerim Ne direniyor ruhum Anladım halinden Yunus'un *** Pişman olmamak için Çok geç kalmamak için Kim ne derse desin bizim için *** O ve ben birbirimizi Hep kollarız kalplerimizi İçimizde rüzgar eser Ayıramaz ellerimizi *** O ve ben birbirimizi Hep kollarız kalplerimizi İçimizde rüzgar eser Ayıramaz ellerimizi

Boş Verdim Benim derdim senin derdini herkesi aştı bu halim Fazla güvendim kimleri sevdim çimleri ezdim geçtim Kendime ettim kendim buldum öfkemi kendime kustum Sordum soruşturdum söylendim en sonunda öğrendim Boş vermeyi öğrendim Öğrendim boş vermeyi *** Boş verdim borç verdim tanımadan Ayrıldım evlenip boşanmadan Yalnızım kimseyi aramadan Boş verdim aldım verdim yendim *** Annemi üzdüm kendimi dövdüm neyse bu halim geçtim Dersleri astım kızlara sardım saçları kızdım kestim Büyüdüm hamdım oldum tamdım her şeyi çözdüm sandım Sordum soruşturdum söylendim en sonunda öğrendim Boş vermeyi öğrendim Öğrendim boş vermeyi *** Boş verdim borç verdim tanımadan Ayrıldım evlenip boşanmadan Yalnızım kimseyi aramadan Boş verdim aldım verdim yendim *** Benim derdim senin derdini herkesi aştı bu halim Fazla güvendim kimleri sevdim çimleri ezdim geçtim Kendim ettim kendim buldum öfkemi kendime kustum Sordum soruşturdum söylendim en sonunda öğrendim Boş vermeyi öğrendim Öğrendim boş vermeyi *** Boş verdim borç verdim tanımadan Ayrıldım evlenip boşanmadan Yalnızım kimseyi aramadan Boş verdim aldım verdim yendim *** Boş verdim boş kendime tatil verdim Bankada cebimde boş oh kendim yedim Ayrıldım evlenip boşanmadan Boş verdim aldım verdim yendim *** Boş verdim borç verdim tanımadan Ayrıldım evlenip boşanmadan Yalnızım kimseyi aramadan Boş verdim aldım verdim yendim Aldım verdim yendim Aldım verdim yendim

Vazgeçmiyor Gönül Gizli bir sevda peşinde Geçip gidiyor ömür Ne güldürüyor yüzümü Ne huzur veriyor gönül *** Sanki bulacakmış gibi Hep bir umut var içinde Üzüldüğü de yetmiyor Hâlâ koşuyor peşinde *** Doldu artık hatıralar İçime sığmıyor yaşlar Bir ömürde ne çok ders var Hangi yol aşka çıkar *** Ne söylesem olmuyor Vazgeçmiyor senden gönül Dünya dönse tersine Yolundan dönmüyor ölse de *** Ne söylesem olmuyor Vazgeçmiyor senden gönül Dünya dönse tersine Yolundan dönmüyor ölse de *** Saklansan köhne bir yerde Derinlerde köşelerde Ayrı yollardan geçse de Vazgeçmiyor senden gönül *** Acıtsa da öldürse de Kalbimden sökemem delip de geçse Sonunda kaybetmek de var Her şeye razı bu gönül *** Doldu artık hatıralar İçime sığmıyor yaşlar Bir ömürde ne çok ders var Hangi yol aşka çıkar *** Ne söylesem olmuyor Vazgeçmiyor senden gönül Dünya dönse tersine Yolundan dönmüyor ölse de *** Ne söylesem olmuyor Vazgeçmiyor senden gönül Dünya dönse tersine Yolundan dönmüyor ölse de *** Ne söylesem olmuyor Vazgeçmiyor senden gönül Dünya dönse tersine Yolundan dönmüyor ölse de *** Ne söylesem olmuyor Vazgeçmiyor senden gönül Dünya dönse tersine Yolundan dönmüyor ölse de

Çok Yalnızım Gökyüzü, yıldızlar ve ay Yine perdeyi kapattılar Ne bir ses ne bir nefes Sadece hayalin var *** Ağlasam, yalvarsam, bağırsam Sesimi kimse duymuyor Yüzümü çevirdim aynaya O bile bana bakmıyor *** Dinle ne söylüyorlar Şarkılar bize ağlıyorlar "Bir gün dönecek" diye Teselli veriyorlar *** Çok yalnızım ama bilen yok Kimsenin senden haberi yok *** Zalim kader, hâlim beter Bi' de sen yoksun, beni kim çeker? Zalim kader, hâlim beter Bi' de sen yoksun, beni kim çeker? *** Dinle ne söylüyorlar Şarkılar bize ağlıyorlar "Bir gün dönecek" diye Teselli veriyorlar *** Çok yalnızım ama bilen yok Kimsenin senden haberi yok *** Zalim kader, hâlim beter Bi' de sen yoksun, beni kim çeker? Zalim kader, hâlim beter Bi' de sen yoksun, beni kim çeker? *** Çok yalnızım ama bilen yok Kimsenin senden haberi yok

Seni Sevmeye Yalnız bırakmam seni Kimseler sevmese de Nefret etsen sövsen İstemesen de ben yine *** Çağırırsan gelirim Evet biraz dertliyim Sen dinlemesen de onu Ben kendi kendime çekerim ** Olmaz da olur ya işte Aklına geliverirsem Çekinme ara sor beni Hazırım her an seni sevmeye *** Sana gelmeye O-f seni sevmeye O-f sana gelmeye O-f seni sevmeye *** Yorgun bitkin olsan da Bana ihtiyacın varsa Çekinmen bir an bile Çok uzaklarda bile olsan *** En derin uykulardan Uyanıp kalbur kalksan Çekinmen ara sor beni Hazırım her an seni sevmeye *** Sana gelmeye O-f seni sevmeye O-f sana gelmeye O-f seni sevmeye *** Sana gelmeye Seni sevmeye Sana gelmeye Seni sevmeye *** Sana gelmeye O-f seni sevmeye O-f sana gelmeye O-f seni sevmeye

Yan Yana Remix Anladım bu acılar bana yokluğundan emanet Yandım, aşkın yolunda yandım, ne olur, yardım et "Sevdikçe üzülürsün" dediler, kimseyi dinlemedim Yalnızlığın dibini gördüm, orada demlendim *** Çözdüm olmuyor, acısı dinmiyor Çok yoruldum, yüzün uyutmuyor *** Sana kavuşsam, tutabilirsem Hiç bırakmam ellerinden Kalbimde derin yaralar var İçinde kaybolduğum anılar *** Benim sana herkesten çok ihtiyacım var, anla Bir ışık yak, bu dipsiz kuyudan beni kurtarsana Kimsenin yeri dolmaz, herkes tek bu dünyada Gel ne varsa, razıyım, yeter ki, yürüyelim yan yana *** Benim sana herkesten çok ihtiyacım var, anla Bir ışık yak, bu dipsiz kuyudan beni kurtarsana Kimsenin yeri dolmaz, herkes tek bu dünyada Gel ne varsa, razıyım, yeter ki, yürüyelim yan yana *** "Sevdikçe üzülürsün" dediler, kimseyi dinlemedim Yalnızlığın dibini gördüm, orada demlendim *** Çözdüm olmuyor, acısı dinmiyor Çok yoruldum, yüzün uyutmuyor ** Sana kavuşsam, tutabilirsem Hiç bırakmam ellerinden Kalbimde derin yaralar var İçinde kaybolduğum anılar *** Benim sana herkesten çok ihtiyacım var, anla Bir ışık yak, bu dipsiz kuyudan beni kurtarsana Kimsenin yeri dolmaz, herkes tek bu dünyada Gel ne varsa, razıyım, yeter ki, yürüyelim yan yana *** Benim sana herkesten çok ihtiyacım var, anla Bir ışık yak, bu dipsiz kuyudan beni kurtarsana Kimsenin yeri dolmaz, herkes tek bu dünyada Gel ne varsa, razıyım, yeter ki, yürüyelim yan yana (yan yana)