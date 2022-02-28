Bora Duran

Saklarım Şarkı Sözleri
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Bir harfini bile değişmem
Yüz bin dilde (yüz bin dilde)
Adını dilimin ucunda saklarım
***
Sen beni sevgili bilmesen de
Ben seni kalp evimde saklarım
***
Bir selamın yeter, yadigârın olur
Emanetin olur, saklarım
Bakışın, gülüşün, unutuşun
Yeminim olur saklarım
***
Bir selamın yeter, yadigârın olur
Emanetin olur, saklarım
Bakışın, gülüşün, unutuşun
Yeminim olur saklarım
***
Göstermem ruhumun ısrarını
Uzağında durur bakarım
Sen beni sevgili bilmesen de
Ben seni kalp evimde saklarım
***
Bir selamın yeter, yadigârın olur
Emanetin olur, saklarım
Bakışın, gülüşün, unutuşun
Yeminim olur saklarım
***
Bir selamın yeter, yadigârın olur
Emanetin olur, saklarım
Bakışın, gülüşün, unutuşun
Yeminim olur saklarım