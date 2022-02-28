Bora Duran

Bir harfini bile değişmem Yüz bin dilde (yüz bin dilde) Adını dilimin ucunda saklarım *** Sen beni sevgili bilmesen de Ben seni kalp evimde saklarım *** Bir selamın yeter, yadigârın olur Emanetin olur, saklarım Bakışın, gülüşün, unutuşun Yeminim olur saklarım *** Bir selamın yeter, yadigârın olur Emanetin olur, saklarım Bakışın, gülüşün, unutuşun Yeminim olur saklarım *** Göstermem ruhumun ısrarını Uzağında durur bakarım Sen beni sevgili bilmesen de Ben seni kalp evimde saklarım *** Bir selamın yeter, yadigârın olur Emanetin olur, saklarım Bakışın, gülüşün, unutuşun Yeminim olur saklarım *** Bir selamın yeter, yadigârın olur Emanetin olur, saklarım Bakışın, gülüşün, unutuşun Yeminim olur saklarım