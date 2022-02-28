Bora Duran

Sana Doğru Şarkı Sözleri
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Beni koyamazsın eller yerine
Kalbimi kıramazsın, suçum ne ki söyle?
Sen beni koyamazsın eller yerine
Kalbimi kıramazsın, suçum ne ki söyle?
***
Gülmüyor sensiz yüzüm, hayat zalim bir hüzün
Bense çektiğim kadar derdin, tesellisini
***
Şimdi sen de gidersen böyle
Kim çeker nazımı söyle?
Sen üzülme bir tanem aşk acısı
Ben çekerim kime ne?
***
Amman, amman bırakırsan düşerim en derine
Amman, amman kaybolursan adım çıkar serseriye
Amman, amman bırakırsan düşerim en derine
Amman, amman kaybolursan adım çıkar serseriye
***
Beni koyamazsın eller yerine
Kalbimi kıramazsın, suçum ne ki söyle?
Sen beni koyamazsın eller yerine
Kalbimi kıramazsın, suçum ne ki söyle?
***
Gülmüyor sensiz yüzüm, hayat zalim bir hüzün
Bense çektiğim kadar, derdin tesellisini
***
Şimdi sen de gidersen böyle
Kim çeker nazımı söyle?
Sen üzülme bir tanem aşk acısı bu
Ben çekerim kime ne?
***
Amman, amman bırakırsan düşerim en derine
Amman, amman kaybolursan adım çıkar serseriye
Amman, amman bırakırsan düşerim en derine
Amman, amman kaybolursan adım çıkar serseriye
***
Gülmüyor sensiz yüzüm, hayat zalim bir hüzün
Bense çektiğim kadar derdin, tesellisini
***
Şimdi sen de gidersen böyle
Kim çeker nazımı söyle?
Sen üzülme bir tanem aşk acısı bu
Ben çekerim kime ne?
-
Buralardan geçiyordum seni gördüm vay vay vay vay
Artık aşktan kaçıyordum geri döndüm hay hay hay hay
Sordum kimdi bu güzellik insan olamaz
Öldüm sanki cennet böyle güzel olamaz
***
Yürüyorum sana doğru
Görüyorsan bana doğru
Gel birazcık sola doğru
Seviyorsan bana doğru
***
Sevgilim sen şarap isen ben de testinim vay vay vay vay
Aşkın zehir olsa bile doldur içeyim
Sordum kimdi bu güzellik insan olamaz
Öldüm sanki cennet böyle güzel olamaz
***
Yürüyorum sana doğru
Görüyorsan bana doğru
gel birazcık Sola doğru
seviyorsan bana doğru
***
Yürüyorum sana doğru
Görüyorsan bana doğru
gel birazcık Sola doğru
seviyorsan bana doğru
***
Yürüyorum sana doğru
Görüyorsan bana doğru
gel birazcık Sola doğru
seviyorsan bana doğru