Bora Duran

Beni koyamazsın eller yerine Kalbimi kıramazsın, suçum ne ki söyle? Sen beni koyamazsın eller yerine Kalbimi kıramazsın, suçum ne ki söyle? *** Gülmüyor sensiz yüzüm, hayat zalim bir hüzün Bense çektiğim kadar derdin, tesellisini *** Şimdi sen de gidersen böyle Kim çeker nazımı söyle? Sen üzülme bir tanem aşk acısı Ben çekerim kime ne? *** Amman, amman bırakırsan düşerim en derine Amman, amman kaybolursan adım çıkar serseriye Amman, amman bırakırsan düşerim en derine Amman, amman kaybolursan adım çıkar serseriye *** Beni koyamazsın eller yerine Kalbimi kıramazsın, suçum ne ki söyle? Sen beni koyamazsın eller yerine Kalbimi kıramazsın, suçum ne ki söyle? *** Gülmüyor sensiz yüzüm, hayat zalim bir hüzün Bense çektiğim kadar, derdin tesellisini *** Şimdi sen de gidersen böyle Kim çeker nazımı söyle? Sen üzülme bir tanem aşk acısı bu Ben çekerim kime ne? *** Amman, amman bırakırsan düşerim en derine Amman, amman kaybolursan adım çıkar serseriye Amman, amman bırakırsan düşerim en derine Amman, amman kaybolursan adım çıkar serseriye *** Gülmüyor sensiz yüzüm, hayat zalim bir hüzün Bense çektiğim kadar derdin, tesellisini *** Şimdi sen de gidersen böyle Kim çeker nazımı söyle? Sen üzülme bir tanem aşk acısı bu Ben çekerim kime ne?