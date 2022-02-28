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7/24 Dinle Sana Doğru

Sana Doğru Şarkı Sözleri

Bora Duran Sana Doğru şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bora Duran Sana Doğru şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sana Doğru sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Bora Duran

Bora Duran

Sana Doğru

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  • Sana Doğru

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