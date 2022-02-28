Bora Duran

Unutur gibi yapma sakın, sen bizi unutamazsın Acıyı çekmeden kalbinden, söküp de kurtulamazsın Bu kıyıda her şey hüzünlü, sen orada nasılsın? Yaşayacak daha neler vardı, bensiz yarım kalacaksın *** Bodrum'da Gümüşlük'te, hiç mi özlemeyeceksin? Güneş öyle batarken, dur gitme mi diyeceksin? *** Araya araya kaybolacaksın Başka bir aşk yok bulamayacaksın Araya araya kaybolacaksın Başka bir aşk yok bulamayacaksın *** Unutmak kolay sanıyorsun Sil bakalım, unut bakalım Bu acıya nasıl katlanıyorsun? Çek bakalım, unut bakalım *** Bu kıyıda her şey hüzünlü, sen orda nasılsın? Yaşayacak daha neler vardı, bensiz yarım kalacaksın Bodrum'da Gümüşlük'te, hiç mi özlemeyeceksin? Güneş öyle batarken, dur gitme mi diyeceksin? *** Araya araya kaybolacaksın Başka bir aşk yok bulamayacaksın Araya araya kaybolacaksın Başka bir aşk yok bulamayacaksın *** Unutmak kolay sanıyorsun Sil bakalım, unut bakalım Bu acıya nasıl katlanıyorsun? Çek bakalım, unut bakalım *** Araya araya kaybolacaksın Başka bir aşk yok bulamayacaksın Araya araya kaybolacaksın Başka bir aşk yok bulamayacaksın *** Unutmak kolay sanıyorsun Sil bakalım, unut bakalım Bu acıya nasıl katlanıyorsun? Çek bakalım, unut bakalım