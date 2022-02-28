Bora Duran

Unut Bakalım Şarkı Sözleri
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Unutur gibi yapma sakın, sen bizi unutamazsın
Acıyı çekmeden kalbinden, söküp de kurtulamazsın
Bu kıyıda her şey hüzünlü, sen orada nasılsın?
Yaşayacak daha neler vardı, bensiz yarım kalacaksın
***
Bodrum'da Gümüşlük'te, hiç mi özlemeyeceksin?
Güneş öyle batarken, dur gitme mi diyeceksin?
***
Araya araya kaybolacaksın
Başka bir aşk yok bulamayacaksın
Araya araya kaybolacaksın
Başka bir aşk yok bulamayacaksın
***
Unutmak kolay sanıyorsun
Sil bakalım, unut bakalım
Bu acıya nasıl katlanıyorsun?
Çek bakalım, unut bakalım
***
Bu kıyıda her şey hüzünlü, sen orda nasılsın?
Yaşayacak daha neler vardı, bensiz yarım kalacaksın
Bodrum'da Gümüşlük'te, hiç mi özlemeyeceksin?
Güneş öyle batarken, dur gitme mi diyeceksin?
***
Araya araya kaybolacaksın
Başka bir aşk yok bulamayacaksın
Araya araya kaybolacaksın
Başka bir aşk yok bulamayacaksın
***
Unutmak kolay sanıyorsun
Sil bakalım, unut bakalım
Bu acıya nasıl katlanıyorsun?
Çek bakalım, unut bakalım
***
Araya araya kaybolacaksın
Başka bir aşk yok bulamayacaksın
Araya araya kaybolacaksın
Başka bir aşk yok bulamayacaksın
***
Unutmak kolay sanıyorsun
Sil bakalım, unut bakalım
Bu acıya nasıl katlanıyorsun?
Çek bakalım, unut bakalım