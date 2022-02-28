Bora Duran

Anladım bu acılar bana yokluğundan emanet
Yandım, aşkın yolunda yandım, ne olur, yardım et
"Sevdikçe üzülürsün" dediler, kimseyi dinlemedim
Yalnızlığın dibini gördüm, orada demlendim
***
Çözdüm olmuyor, acısı dinmiyor
Çok yoruldum, yüzün uyutmuyor
***
Sana kavuşsam, tutabilirsem
Hiç bırakmam ellerinden
Kalbimde derin yaralar var
İçinde kaybolduğum anılar
***
Benim sana herkesten çok ihtiyacım var, anla
Bir ışık yak, bu dipsiz kuyudan beni kurtarsana
Kimsenin yeri dolmaz, herkes tek bu dünyada
Gel ne varsa, razıyım, yeter ki, yürüyelim yan yana
***
Benim sana herkesten çok ihtiyacım var, anla
Bir ışık yak, bu dipsiz kuyudan beni kurtarsana
Kimsenin yeri dolmaz, herkes tek bu dünyada
Gel ne varsa, razıyım, yeter ki, yürüyelim yan yana
***
"Sevdikçe üzülürsün" dediler, kimseyi dinlemedim
Yalnızlığın dibini gördüm, orada demlendim
**
Çözdüm olmuyor, acısı dinmiyor
Çok yoruldum, yüzün uyutmuyor
***
Sana kavuşsam, tutabilirsem
Hiç bırakmam ellerinden
Kalbimde derin yaralar var
İçinde kaybolduğum anılar
***
Benim sana herkesten çok ihtiyacım var, anla
Bir ışık yak, bu dipsiz kuyudan beni kurtarsana
Kimsenin yeri dolmaz, herkes tek bu dünyada
Gel ne varsa, razıyım, yeter ki, yürüyelim yan yana
***
Benim sana herkesten çok ihtiyacım var, anla
Bir ışık yak, bu dipsiz kuyudan beni kurtarsana
Kimsenin yeri dolmaz, herkes tek bu dünyada
Gel ne varsa, razıyım, yeter ki, yürüyelim yan yana (yan yana)