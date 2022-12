Bora Duran

Gönlümde açmadan solan bir gülsün Her zaman gamlıyım her zaman üzgün Beklerim yolunu aylar boyunca Yeterki gel bana Senede bir gün, senede bir gün *** Ağarsın saçların, solsun yanağın Adını anmaktan yansın dudağım Bu aşka canımı adayacağım Yeter ki gel bana Senede bir gün, senede bir gün

Talihin elinde Oyuncak oldum Kader böyle imiş Buymuş alın yazım *** Talihin elinde Oyuncak oldum Kader böyle imiş Buymuş alın yazım *** Zalim elinde Sarardım soldum Şimdi gönlüm kırık Yaralı kuşum *** Zalim elinde Sarardım soldum Şimdi gönlüm kırık Yaralı kuşum *** Ömrümde gülmedim Yanarım inan buna İsterim artık Kader gülsün bana *** Gençliğim geçti yazık Istıraplar içinde Acaba bir gün Acaba bir gün Gülecek miyim? *** Sensiz geçen günler Karanlık gecedir Gel sensiz yaşamak Bitmeyen işkencedir *** Sensiz geçen günler Karanlık gecedir Gel sensiz yaşamak Bitmeyen işkencedir *** Beklerim yolunu Ömür boyunca Adın dilimde her an Bir hecedir *** Beklerim yolunu Ömür boyunca Adın dilimde her an Bir hecedir *** Ömrümde gülmedim Yanarım inan buna İsterim artık Kader gülsün bana *** Gençliğim geçti yazık Istıraplar içinde Acaba bir gün Acaba bir gün Gülecek miyim?