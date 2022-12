Bora Duran

Seninle aramızda bir sorun mu var Bir türlü ne yaptıysam çözemedim Kalbini kırmışım galiba bir suçum mu var Bir türlü ne yaptıysam giremedim *** Güneş senden sıcak değil ısıtmaz içimi Yüzün çizilmiş resimlerin en güzeli Seninle yaşamak cennette ömür gibi Aynı yatakta uyansak her sabah Aynı yatakta uyansak her sabah *** Seninle aramızda bir sorun mu var Bir türlü ne yaptıysam çözemedim Kalbini kırmışım galiba bir suçum mu var Ne yaptıysam giremedim *** Güneş senden sıcak değil ısıtmaz içimi Yüzün çizilmiş resimlerin en güzeli Seninle yaşamak cennette ömür gibi Aynı yatakta uyansak her sabah Aynı yatakta uyansak her sabah *** Güneş senden sıcak değil ısıtmaz içimi Yüzün çizilmiş resimlerin en güzeli Seninle yaşamak cennette ömür gibi Aynı yatakta uyansak her sabah Aynı yatakta uyansak her sabah Aynı yatakta uyansak her sabah Aynı yatakta uyansak her sabah

Sorum yok soranım yok Yolum yok yordamım yok Bir çıkmaz sevdadayım Çekip vuranım yok *** Günüm yok güneşim yok Uykum yok düşlerim yok Kın olmuş susuyorum Bir tek sırdaşım yok *** Çektiğim acıların demindeyim bu akşam Pişman desen değilim, bir harmanım bu akşam *** Her gecenin sabahı her kışın bir baharı Her şeyin bir zamanı benim dermanım yok Her gecenin sabahı her kışın bir baharı Her şeyin bir zamanı benim dermanım yok *** Sorum yok soranım yok Yolum yok yordamım yok Bir çıkmaz sevdadayım Çekip vuranım yok *** Günüm yok güneşim yok Uykum yok düşlerim yok Kın olmuş susuyorum Bir tek sırdaşım yok *** Çektiğim acıların demindeyim bu akşam Pişman desen değilim, bir harmanım bu akşam *** Her gecenin sabahı her kışın bir baharı Her şeyin bir zamanı benim dermanım yok Her gecenin sabahı her kışın bir baharı Her şeyin bir zamanı benim dermanım yok *** Her gecenin sabahı her kışın bir baharı Her şeyin bir zamanı benim dermanım yok Her gecenin sabahı her kışın bir baharı Her şeyin bir zamanı benim dermanım yok