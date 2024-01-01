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7/24 Dinle Türkülerimizle Türkiyem

Türkülerimizle Türkiyem Şarkı Sözleri

Bora Öztoprak Türkülerimizle Türkiyem şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bora Öztoprak Türkülerimizle Türkiyem şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Türkülerimizle Türkiyem sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Bora Öztoprak

Bora Öztoprak

Türkülerimizle Türkiyem

  • Ağlama Istanbul

  • Azerbaycan Kızıyam

  • Bereye Bak

  • Caney Caney

  • Donmezem Senden

  • Duygülar Donustu Soze

  • Garipce

  • Gel Sevdigim

  • Giresunun İçinde

  • Ilvanlım

  • Oy Tabip

  • Tombulum

  • Yagmurun Cisesine

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