Bora Öztoprak

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İstanbul gürültüsü
Karışır lodoslara, martılar şaşkın
Sislerin ardında cami gölgesi
Karışır bulutlara, ve ben şaşkın
Sabahların mahmurluğu
Karışır umutlara, İstanbul şaşkın
**
Ağlama, İstanbul
Ağlama, İstanbul
İstanbul, ağlama
Ağlama, İstanbul
Ağlama, İstanbul
İstanbul
Ağlama, ay-ay-ay
**
Lodos eser, başında sevdalar
Şarkılara selam söyle, İstanbul
Ezan sesi yayılır semana
Gözlerinde yosun kokan bakışlar
Lodos eser, başında sevdalar
**
Şarkılara selam söyle, İstanbul
Ezan sesi yayılır semana
Gözlerinde yosun kokan bakışlar
İstanbul geceleri
Karışır sessizliğe, caddeler suskun
**
Bir garip sokak lambası
Karışır soğuklara, dilenci şaşkın
Hep böyle uyusalar
Karışsam güzelliğine, İstanbul sakin
**
Ağlama, İstanbul
Ağlama, İstanbul
İstanbul, ağlama
Ağlama, İstanbul
Ağlama, İstanbul
İstanbul
Ağlama, ay-ay-ay
**
Lodos eser, başında sevdalar
Şarkılara selam söyle, İstanbul
Ezan sesi yayılır semana
Gözlerinde yosun kokan bakışlar
**
Lodos eser, başında sevdalar
Şarkılara selam söyle, İstanbul
Ezan sesi yayılır semana
Gözlerinde yosun kokan bakışlar
**
Sebep yok, İstanbul, ağlama
Vakit yok, İstanbul, ağlamaya
Sebep yok, İstanbul, ağlama
Vakit yok, İstanbul, ağlamaya
Ay-ay-ay
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Men Bu Elin Gızıyam
Anamdır Azerbaycan
Men Onun Sinesine
Süt Emip Zaman Zaman
Böyüyüp Boy Atmışam
Saf Suları Ganımdır
Uca Dağı Vügarım
Torpağı Dermanımdır
Ferhat Dağda Külünkle
Suretimi Gazırdı
Şirin Sedagetini
Tarihlere Yazırdı
Garip Bir Hezerli'yem
Köroğlu'nun Nigârı
Nebi'ye Hacer Olup
Dolanmışam Dağları
Demirem Bir Deneyem
Gözellik Ulduzuyam
Her Elin Öz Evlâdı
Azerbaycan Gızıyam
Bu Torpak Gözlerime
Renginden Renk Veriptir
Sesime Öz Sesinden
Sular Aheng Veriptir
Pay Verip Ay Hüsnümü
Lâleler Dodağımı
Güneş Sefegleri İle
Boyayır Yanagımı
Ferhat Dağda Külünkle
Suretimi Gazırdı
Şirin Sedagetini
Tarihlere Yazırdı
Garip Bir Hezerli'yem
Köroğlu'nun Nigârı
Nebi'ye Hacer Olup
Dolanmışam Dağları
Demirem Bir Deneyem
Gözellik Ulduzuyam
Her Elin Öz Evlâdı
Azerbaycan Gızıyam
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Erenler Zehir Getirin, Balınan Öldürmen Beni
Bağrıma Diken Batırın, Gül İlen Öldürmen Beni
Hiçlik Aleminde Mestim, Varlık Sevdasını Kestim
Yokluk Benim Eski Dostum, Malınan Öldürmen Beni
**
Yar Diyerek Yana Yana, Can Teslim Ettim Canana
En Yakınım Kıysın Bana, El İlen Öldürmen Beni
Bir Aşktır Düştü Özüme, Yanarım Kendi Közüme
Leyla Görünüp Gözüme, Çölünen Öldürmen Beni
**
Duygular Dönüştü Söze, Yanık Seda İşler Öze
Dertli Dertli Vurup Saza, Tel İlen Öldürmen Beni
Hüdai’yim Daldım Gama,Saldı Beni Demden Deme
Asın, Kesin, Yüzün Ama, Dil İlen Öldürmen Beni
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Yol Üstüne Bir Gül Diktim
Biter Garipçe Garipçe
Dalına Da Bir Kuş Konmuş
Öter Garipçe Garipçe
**
Geçip Gitti Gençlik Cağı
Duman Almış Karşı Dağı
Gözümde Baba Ocağı
Tüter Garipçe Garipçe
**
Gel Gülabim Yor Bu Düşü
Yaşın Buldu Otuz Beşi
Ömür Bir Akşam Güneşi
Batar Garipçe Garipçe
**
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Giresun'un içinde iki sokak arası
Altı kurşun attılar üç de bıçak yarası
Vuruldum düştüm yere gidemedim uzağa
Ne edelim Feridem düşürdüler tuzağa
**
Giresun'un içinde yeşil fındık bahçası
Vurdular Feridemi yere düştü bohçası
Vuruldum düştüm yere gidemedim uzağa
Ne edelim Feridem düşürdüler tuzağa
**
Giresun'un içinde gezerim yali yali
Feridemi vuranın çekilir mi vebali
Vuruldum düştüm yere gidemedin uzağa
Ne edelim Feridem düşürdüler tuzağa
***
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Gayayı gırcı duttu
İlvanlım, ilvanlım
İlvanlım, amman amman
Dibini burcu duttu da
Al fistanlım, gaytanlım
Dibini burcu duttu da
Al fistanlım, gaytanlım
Bizde bir yâr sevmeynen
İlvanlım, ilvanlım
İlvanlım, amman amman
Köyü bir sancı duttu da
Al fistanlım, gaytanlım
Köyü bir sancı duttu da
Al fistanlım, gaytanlım
Guş burnuyu budarlar
İlvanlım, ilvanlım
İlvanlım, amman amman
Işkın sürmesin deyi de
Al fistanlım, gaytanlım
Işkın sürmesin deyi de
Al fistanlım, gaytanlım
Bizi bur'dan govarlar
İlvanlım, ilvanlım
İlvanlım, amman amman
Güzel sevmesin deyi de
Al fistanlım, gaytanlım
Güzel sevmesin deyi de
Al fistanlım, gaytanlım
Zülüf kısa yüz örtmez
İlvanlım, ilvanlım
İlvanlım, amman amman
Sevdan serimden gitmez de
Al fistanlım, gaytanlım
Sevdan serimden gitmez de
Al fistanlım, gaytanlım
Bu gözler seni gördü
İlvanlım, ilvanlım
İlvanlım, amman amman
Gayrısına meyletmez de
Al fistanlım, gaytanlım
Gayrısına meyletmez de
Al fistanlım, gaytanlım
-
Kanadım değdi sevdaya
Kanadım değdi sevdaya
Kondum, kondum uçamadım
Aşk şarabın doya, doya
Yandım da içemedim
Yandım da içemedim
Oy tabip bu yarayı
Sar sara bilir isen
Sevda ateş bir kaledir
Var vara bilir isen
Var vara bilir isen
İçmişim sarhoşum dünden
İçmişim sarhoşum dünden
Bayram ederim bugünden
Aşıkların köprüsünden
Döndüm de geçemedim
Döndüm de geçemedim
Oy tabip bu yarayı
Sar sara bilir isen
Sevda ateş bir kaledir
Var vara bilir isen
Var vara bilir isen
Gel Mahsuni sine sine
Gel Mahsuni sine sine
Bugün bana n'oldu yine
Düştüm güzeller içine
Kendi kendim seçemedim
Kendi kendim seçemedim
Oy tabip bu yarayı
Sar sara bilir isen
Sevda ateş bir kaledir
Var vara bilir isen
Var vara bilir isen
-
Oy tombulum tombulum
Yoldan geldim yorgunum
Alem ne derse desin
Tombul sana vurgunum tombulum
**
Gitme gidenlerine
Boyu fidanlarına
Nolur bir selam söyle
Gelip gidenler ile tombulum
**
Oy tombulum tombulum
Yoldan geldim yorgunum
Alem ne derse desin
Tombul sana vurgunum tombulum
**
Bebek geldi yaşına
Şapka ister başına
Ismarladım gelecek
Bu haftanın başına tombulum
**
Oy tombulum tombulum
Yoldan geldim yorgunum
Alem ne derse desin
Tombul sana vurgunum tombulum
***
Tokat Türküleri ve Oyun Havaları
Salih Turhan ve Selahattin Adıgüzel
Cem Veb Ofset, Ankara - 2008, s.240'da
eser şu şekilde aktarılmaktadır
**
Gitme gidenlerinen
Boyu fidanlarınan
N'olur bir selam söyle
Gelip gidenlerinen (tombulum)
**
Oy tombulum tombulum
Yoldan geldim yorgunum
Alem ne derse desin
Yar ben sana vurgunum (tombulum)
**
Bebek geldi yaşına
Şapka ister başına
Ismarladım gelecek
Bu haftanın başına (tombulum)
**
Oy tombulum tombulum
Yoldan geldim yorgunum
Perçemi kıyak vermiş
Perçemine vurgunum (tombulum)
-