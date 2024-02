Bora Öztoprak

Akdeniz Geceleri Ilıkça bir rüzgar dokunuyor tenime Yanımda sevgilim bu gece Uzakta hoş bir müzik yayılıyor göklere Aşkı söylüyor Akdeniz ** Denizde bir huzur bir yorgunluk Coşkumun sonu yok güzelim bu gece Bir kadeh rakı kokusu viran eyler gönlümü Hele o teninin kokusu ** Denizde bir huzur bir yorgunluk Coşkumun sonu yok güzelim içelim içelim bu gece İçelim sabaha kadar Akdeniz gecelerinde Yüreğim yandı yar ellerim ellerinde ** Aşkların teknesi o yorgun denizde İçelim sabaha kadar Akdeniz'de bu gece Ilıkça bir rüzgar dokunuyor tenime Yanımda sevgilim bu gece ** Bir kadeh rakı kokusu viran eyler gönlümü Hele o teninin kokusu Denizde bir huzur bir yorgunluk Coşkumun sonu yok güzelim içelim içelim bu gece ** İçelim sabaha kadar Akdeniz gecelerinde Yüreğim yandı yar ellerim ellerinde Aşkların teknesi o yorgun denizde İçelim sabaha kadar Akdeniz'de bu gece ** Dans ediyor aksi mehtabın Gökyüzünde aşkı besteliyor yıldızlar Bak yüreğim mırıldanıyor O küçük melodiyi dinle bak ne diyor ** İçelim sabaha kadar Akdeniz gecelerinde Yüreğim yandı yar ellerim ellerinde Aşkların teknesi o yorgun denizde İçelim sabaha kadar Akdeniz'de bu gece ** İçelim sabaha kadar Akdeniz gecelerinde Yüreğim yandı yar ellerim ellerinde Aşkların teknesi o yorgun denizde İçelim sabaha kadar Akdeniz'de bu gece

Akdeniz Geceleri Ilıkça bir rüzgar dokunuyor tenime Yanımda sevgilim bu gece Uzakta hoş bir müzik yayılıyor göklere Aşkı söylüyor Akdeniz ** Denizde bir huzur bir yorgunluk Coşkumun sonu yok güzelim bu gece Bir kadeh rakı kokusu viran eyler gönlümü Hele o teninin kokusu ** Denizde bir huzur bir yorgunluk Coşkumun sonu yok güzelim içelim içelim bu gece İçelim sabaha kadar Akdeniz gecelerinde Yüreğim yandı yar ellerim ellerinde ** Aşkların teknesi o yorgun denizde İçelim sabaha kadar Akdeniz'de bu gece Ilıkça bir rüzgar dokunuyor tenime Yanımda sevgilim bu gece ** Bir kadeh rakı kokusu viran eyler gönlümü Hele o teninin kokusu Denizde bir huzur bir yorgunluk Coşkumun sonu yok güzelim içelim içelim bu gece ** İçelim sabaha kadar Akdeniz gecelerinde Yüreğim yandı yar ellerim ellerinde Aşkların teknesi o yorgun denizde İçelim sabaha kadar Akdeniz'de bu gece ** Dans ediyor aksi mehtabın Gökyüzünde aşkı besteliyor yıldızlar Bak yüreğim mırıldanıyor O küçük melodiyi dinle bak ne diyor ** İçelim sabaha kadar Akdeniz gecelerinde Yüreğim yandı yar ellerim ellerinde Aşkların teknesi o yorgun denizde İçelim sabaha kadar Akdeniz'de bu gece ** İçelim sabaha kadar Akdeniz gecelerinde Yüreğim yandı yar ellerim ellerinde Aşkların teknesi o yorgun denizde İçelim sabaha kadar Akdeniz'de bu gece

Çok Sakat Bu İşler Ne diyorlar bunlar bana Günü geldi hadi evlen Yapılacak çok şey var Cep delik hazır yerken Anam hergün hamamlarda Oysa vakit çok erken İki gönül bir olmuyor Samanlıkta değilsen Çok sakat bu işler Evde kaldık eller ne der Çok sakat bu işler Heder oldum derbeder mahallede kim kaldı Beğendik beğenmedik Yaşanacak çok aşk var Kız değil duldan yana ** Anam hergün kapılarda Anlamıyor derdimi Asıl niyet hovardalıktır Kimse bunu bilmiyor ** Çok sakat bu işler... ** Bak diyorlar bana şu kıza Ak değil akdan temiz Oysa gidilecek çok yol var Güç değil işten yana ** Anam her gün gözyaşında Benim başımda yeller Para hazıra dayanmıyor Kanun gibi değilsen ** Çok sakat bu işler...

Ölmek Var Dönmek Yok Sana çıkıyor yollar Seni bana yazmışlar Son pişmanlıklar Boşa geçiyor yıllar ** Sana çıkıyor yollar Seni bana yazmışlar Son pişmanlıklar Fayda etmiyor ahlar ** Mumları teker teker yakmalı Kadehler hazır şerefine Sofralar kurulmalı yârin uğruna Dönsün diye ** Yârin uğrunda ölmek var, geri dönmek yok Mecbursam sana yalvaracağım Ya da gerekirse sabaha kadar diz çöküp ağlayacağım Yârin uğrunda ölmek var, geri dönmek yok ** Mecbursam sana yalvaracağım Ya da gerekirse sabaha kadar diz çöküp ağlayacağım Sana çıkıyor yollar Seni bana yazmışlar ** Son pişmanlıklar Fayda etmiyor ahlar Mumları teker teker yakmalı Kadehler hazır şerefine ** Sofralar kurulmalı yârin uğruna Dönsün diye Yârin uğrunda ölmek var, geri dönmek yok Mecbursam sana yalvaracağım ** Ya da gerekirse sabaha kadar diz çöküp ağlayacağım Yârin uğrunda ölmek var, geri dönmek yok Mecbursam sana yalvaracağım Ya da gerekirse sabaha kadar diz çöküp ağlayacağım ** Yârin uğrunda ölmek var, geri dönmek yok Mecbursam sana yalvaracağım Ya da gerekirse sabaha kadar diz çöküp ağlayacağım Yârin uğrunda ölmek var, geri dönmek yok ** Mecbursam sana yalvaracağım Ya da gerekirse sabaha kadar diz çöküp ağlayacağım ağlayacağım Yârin uğrunda ölmek var, geri dönmek yok ** Mecbursam sana yalvaracağım Ya da gerekirse sabaha kadar diz çöküp ağlayacağım Yalvaracağım

Bacımızsın Güzelsin, hoşsun, tamam kabul Ama hele bi' konuşalım, görüşelim Her yerine eyvallah deriz de Afraya tafraya gelemeyiz ** Kılıbık derler kahvede mahvede Parkta filan koklaşırız Mahalleye döner dönmez Dünya ahret bacımızsın ** Aman, çekilin, dostlar Bir afet geçiyor, dostlar Dönüp de yüzüme bakınca Yüreğim cız ediyor, dostlar ** Aman, of, arkadaşlar Bu kız bir içim su, arkadaşlar Dönüp de yüzüme bakınca Tam 12'den vuruyor ** Günaha sokuyor, deli ediyor Hayırdır inşallah Halılar sereyim yolun üstüne Benim ol inşallah (inşallah) ** E güzelsin, hoşsun, tamam kabul Ama hele bi' konuşalım, görüşelim Her yerine eyvallah deriz de Afraya tafraya gelemeyiz ** Kılıbık derler kahvede mahvede Parkta filan koklaşırız Mahalleye döner dönmez Dünya ahret bacımızsın ** Aman, çekilin, dostlar Bir afet geçiyor, dostlar Dönüp de yüzüme bakınca Yüreğim cız ediyor dostlar ** Aman, of, arkadaşlar Bu kız bir içim su, arkadaşlar Dönüp de yüzüme bakınca Tam on 12'den vuruyor ** Günaha sokuyor deli ediyor Hayırdır inşallah Halılar sereyim yolun üstüne Benim ol inşallah ** Aman, çekilin, dostlar Bir afet geçiyor, dostlar Dönüp de yüzüme bakınca Yüreğim cız ediyor dostlar ** Aman, of, arkadaşlar Bu kız bir içim su, arkadaşlar Dönüp de yüzüme bakınca Tam 12'den vuruyor ** Günaha sokuyor deli ediyor Hayırdır inşallah Halılar sereyim yolun üstüne Benim ol inşallah

Geceler Ayaz Geçiyor; bak, geçiyor mevsim Her mevsim yaprağa bir ömür demek Aklıma inat sevdim bunca zaman Sonbahar gibi dökülerek ** Geçiyor; bak, geçiyor mevsim Her mevsim yaprağa bir ömür demek Aklıma inat sevdim bunca zaman Sonbahar gibi dökülerek ** Yine geceler ayaz Adın aklıma karışık Üşüyor yüreğim Tenim tenine alışık ** Yine geceler, geceler ayaz Adın aklıma karışık Üşüyor yüreğim Tenim tenine alışık ** Geçiyor; bak, geçiyor mevsim Her mevsim yaprağa bir ömür demek Aklıma inat sevdim bunca zaman Sonbahar gibi dökülerek ** Yine geceler ayaz Adın aklıma karışık Üşüyor yüreğim Tenim tenine alışık ** Yine geceler, geceler ayaz Adın aklıma karışık Üşüyor yüreğim Tenim tenine alışık ** Ah, geceler ayaz Adın aklıma karışık Üşüyor yüreğim Tenim tenine alışık ** Yine geceler, geceler ayaz Adın aklıma karışık Üşüyor yüreğim Tenim tenine alışık Geceler ayaz...

Hoşçakal Bu son geceydi, hüzünlüydü En başından doğru değildi İnansan da inanmasan da Bu son öpüşme, son sevişmeydi ** Bir elvedaydı, hoşça kaldı Yarım kalanlardan anlayacaksın Gözyaşını yeni aşklara sakla Ne yaparsan yap, beni unut da ** "Vicdansızsın" deme bana, ağlarım "Dur" deme bana, korkarım Uzun süren bütün vedalardan Ne dudaklarımda tadın kaldı ** Ne yüreğimde bi' parça izin Hani terk ettim diye belki biraz hüzün O da bir sigara içince geçer, gülüm, o-of Ne dudaklarımda tadın kaldı ** Ne yüreğimde bi' parça izin Hani terk ettim diye belki biraz hüzün O da bir sigara içince geçer, gülüm Bu son geceydi, hüzünlüydü ** En başından doğru değildi Gözyaşını yeni aşklara sakla Ne yaparsan yap, beni unut da "Vicdansızsın" deme bana, ağlarım ** "Dur" deme bana, korkarım Uzun süren bütün vedalardan Ne dudaklarımda tadın kaldı Ne yüreğimde bi' parça izin ** Hani terk ettim diye belki biraz hüzün O da bir sigara içince geçer, gülüm, o-of Ne dudaklarımda tadın kaldı Ne yüreğimde bi' parça izin Hani terk ettim diye belki biraz hüzün O da bir sigara içince geçer, gülüm

Niyetin Nedir Sen (sen, sen, sen, sen) Ne fark eder, ya da ben Onuruna dokunur Yalan dolan bu intizar ** Gel Ne bileyim, ya da git Kaderine razıdır yürek İstersen al öpüp kokla ** İstersen sil süpür, korkma Canımdan çal götür hatta Yarım kalmış hazların var Niyetin nedir? Bi' söyle ** Yaradır bu hâl biraz İçimi yaktığın o yerde Gözlerim senin en az Niyetin nedir? Bi' söyle ** Kimedir bu hâl, bu naz? Sevişip sevdiğin o yerde Bedenim senin en az Sen (sen, sen, sen, sen) ** Ne fark eder, ya da ben Onuruna dokunur Yalan dolan bu intizar Gel ** Ne bileyim, ya da git Kaderine razıdır yürek İstersen al öpüp kokla İstersen sil süpür, korkma ** Canımdan çal götür hatta Yarım kalmış hazların var Niyetin nedir? Bi' söyle Yaradır bu hâl biraz ** İçimi yaktığın o yerde Gözlerim senin en az Niyetin nedir? Bi' söyle Kimedir bu hâl, bu naz? ** Sevişip sevdiğin o yerde Bedenim senin en az Niyetin nedir? Bi' söyle Yaradır bu hâl biraz ** İçimi yaktığın o yerde Gözlerim senin en az Niyetin nedir? Bi' söyle Kimedir bu hâl, bu naz? Sevişip sevdiğin o yerde Bedenim senin en az

Seni Seviyorum Seviyorum demek zordur her zaman Boş bir laf gibi gelir Dur söyleme yalnızca bak bana Gözlerim söyler nasıl olsa ** Her günün akşamında Seni çok çok seviyorum Gece göz kırparken duvarlara Seni özlüyor ellerim ** Seni seviyorum Bu gece ah gir kollarıma Yaşanan o duygularla Öp beni ah bu gece ** Bu gece öp beni Seviyorum demek zordur her zaman Boş bir laf gibi gelir Dur söyleme yalnızca bak bana ** Gözlerim söyler nasıl olsa Her günün akşamında Seni çok çok seviyorum Gece göz kırparken duvarlara ** Seni özlüyor ellerim Seni seviyorum Bu gece ah gir kollarıma Yaşanan o duygularla ** Öp beni ah bu gece Bu gece öp beni Seni seviyorum Bu gece ah gir kollarıma Yaşanan o duygularla ** Öp beni ah bu gece Bu gece öp beni

Tam Karşındayım Senin aklından zorun mu var? Hayat gerçekten bu kadar mı? Uğraşma boş işlerle, devam et Dışarı bi' çık, bak, tam karşındayım ** Neden sıkıldın, sorun mu var? Hayat sahiden çekilmez mi? Konuşma kapkara, yürü git Dışarı bi' çık, bak, tam karşındayım ** Bu bi' erteleme, tehir Ya da ne dersen de Bu bi' silkelenme, tedbir Ah, neysen ne ** Elimde iki dua Birinde ağız tadım Ötekinde kanım canım Nöbetler tutuyorum ** Elimde iki dua Birinde ağız tadım Ötekinde kanım canım Nöbetler tutuyorum ** Neden sıkıldın, sorun mu var? Hayat sahiden çekilmez mi? Konuşma kapkara, yürü git Dışarı bi' çık, bak, tam karşındayım ** Bu bi' erteleme, tehir Ya da ne dersen de Bu bi' silkelenme, tedbir Ah, neysen ne ** Elimde iki dua Birinde ağız tadım Ötekinde kanım canım Nöbetler tutuyorum ** Elimde iki dua Birinde ağız tadım Ötekinde kanım canım Nöbetler tutuyorum ** Elimde iki dua Birinde ağız tadım Ötekinde kanım canım Nöbetler tutuyorum

Yalan Biliyorum, bu sevda da çıkmayacak yarına Her biri yeni birer kopyadan ibaret aslında Biliyorum, bu sevda da çıkmayacak yarına Her biri yeni birer kopyadan ibaret aslında ** Zoruma gidiyor, içim yanıyor Hepsi de hikâyenin sonunu biliyor Her yeni gönül ezberlediğim Acıyı yaşatmaya amade duruyor ** Nereye baksam yalan Ne gönül açsam talan Yine ben bu yollarda kahrolup Yağmalanan ** Nereye baksam yalan Ne gönül açsam talan Ben miyim bu dünyanın delisi, of? Hesapsızca ** Serilip ortalara yağmalanan Biliyorum, bu sevda da çıkmayacak yarına Her biri yeni birer kopyadan ibaret aslında Zoruma gidiyor, içim yanıyor ** Hepsi de hikâyenin sonunu biliyor Her yeni gönül ezberlediğim Acıyı yaşatmaya amade duruyor Nereye baksam yalan ** Ne gönül açsam talan Yine ben bu yollarda kahrolup Yağmalanan Nereye baksam yalan ** Ne gönül açsam talan Ben miyim bu dünyanın delisi, of? Hesapsızca Serilip ortalara yağmalanan, of ** Nereye baksam yalan Ne gönül açsam talan Yine ben bu yollarda kahrolup Yağmalanan ** Nereye baksam yalan Ne gönül açsam talan Ben miyim bu dünyanın delisi, of? Hesapsızca Serilip ortalara yağmalanan