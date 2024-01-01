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7/24 Dinle Cayır Cayır

Cayır Cayır Şarkı Sözleri

Bora Öztoprak Cayır Cayır şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bora Öztoprak Cayır Cayır şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Cayır Cayır sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Bora Öztoprak

Bora Öztoprak

Cayır Cayır

  • Akdeniz Geceleri

  • Cayır Cayır

  • Gücün Yetmez

  • Sana Sevgilim Ol mu Dedim

  • Bitmemişsin

  • Git Güle Güle

  • Karaları Bağladım

  • Tanırsın

  • Müjde

  • Anahtar

  • Bal Gibi Biliyorsun

  • Sıfırın Altında

  • Mahsuru mu Var

  • Neden Aynısınız

  • Sen Ne Anlarsın

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