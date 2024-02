Bora Öztoprak

Büyüdü, bu sabah her şey Büyük göründü gözüme Çok ağır geldi yaşamak Amma yük binmiş üstüme ** Rehberlerde kimi bulduysam Aradım kim varsa bir bir Bir kelam etmek, dağıtmak Sonra zor geldi konuşmak ** Büyüdü, büyüdü her şey Üzerimden döküldü anılarım Büyüdü, büyüdü her şey Yüreğimi ezdiler, kaçamadım ** Büyüdü, büyüdü her şey Üzerimden döküldü anılarım Büyüdü, büyüdü her şey Yüreğimi ezdiler, kaçamadım ** Büyüdü, bu sabah her şey Büyük göründü gözüme Çok ağır geldi yaşamak Amma yük binmiş üstüme ** Defterlerden kimi sildiysem Eledim kim varsa tek tek Bir kadeh içmek, sığınmak Amma zor geldi ayılmak ** Büyüdü, büyüdü her şey Üzerimden döküldü anılarım Büyüdü, büyüdü her şey Yüreğimi ezdiler, kaçamadım ** Büyüdü, büyüdü her şey Üzerimden döküldü anılarım Büyüdü, büyüdü her şey Yüreğimi ezdiler, kaçamadım ** Büyüdü, büyüdü her şey Üzerimden döküldü anılarım, oh-oh-oh-oh Büyüdü, büyüdü her şey Yüreğimi ezdiler, kaçamadım