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7/24 Dinle Nükhet Duru Klasikleri

Nükhet Duru Klasikleri Şarkı Sözleri

Bora Öztoprak Nükhet Duru Klasikleri şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bora Öztoprak Nükhet Duru Klasikleri şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Nükhet Duru Klasikleri sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Bora Öztoprak

Bora Öztoprak

Nükhet Duru Klasikleri

  • Çok Sakat Bu İşler

  • Beni Benimle Bırak

  • Melankoli

  • Anılar

  • Bir Nefes Gibi

  • Al Beni de Yanına

  • Canım Yandı

  • Kulis

  • Güneş

  • Gerisi Vız Gelir

  • Hayat Umutla Başlar

  • Haykırıyorum

  • Yıldızlar

  • Cambaz

  • Benimsin Diyemediğim

  • İyi Oldu Gelmediğin

  • Nerede O Eski Şarkılar

  • Büyüme Çocuk

  • Ben Bir Kadınım

  • Al Gönlümü Diyar Diyar Sürükle

  • Takalar

  • Dostluğa Davet

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