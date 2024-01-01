Bora Öztoprak

-
Titriyor içim yanıyor içim
Yine aşkını anınca
Titriyor içim özlüyor tenim
Yine bedenini sarınca
**
Ah tükendim
Gözlerine bakamadan
Ellerini bile sevemeden
Ah yenildim
**
Seni terkedip gidemeden
Gözlerine vurgun, sözlerine dargın
Yollarına sürgün yar
Deli gibi vurgun yar yüzüme bir gül
**
Ellerine hasret yar
Ay hadi sar beni yar deli yar
Gözlerine vurgun, sözlerine dargın
Yollarına sürgün yar
**
Deli gibi vurgun yar yüzüme bir gül
Ellerine hasret yar
Ay hadi sar beni yar deli yar
Titriyor içim yanıyor içim
**
Yine aşkını anınca
Titriyor içim özlüyor tenim
Yine bedenini sarınca
Ah tükendim
**
Gözlerine bakamadan
Ellerini bile sevemeden
Ah yenildim
Seni terkedip gidemeden
**
Gözlerine vurgun, sözlerine dargın
Yollarına sürgün yar
Deli gibi vurgun yar yüzüme bir gül
Ellerine hasret yar
**
Ay hadi sar beni yar deli yar
Gözlerine vurgun, sözlerine dargın
Yollarına sürgün yar
Deli gibi vurgun yar yüzüme bir gül
**
Ellerine hasret yar
Ay hadi sar beni yar deli yar
Gözlerine vurgun, sözlerine dargın
Yollarına sürgün yar
Deli gibi vurgun yar yüzüme bir gül
Ellerine hasret yar
Ay hadi sar beni yar deli yar
-
Değme'n benim gamlı, yaslı gönlüme
Değme'n benim gamlı, yaslı gönlüme
***
Ben bir selvi boylu yârdan
Ayrıldım, ayrıldım
Ayrıldım, vay
***
Ben bir selvi boylu yârdan
Ayrıldım, ayrıldım
Ayrıldım, vay
***
Evvel bağban idik dostun bağında
Evvel bağban idik dostun bağında
***
Talan vurdu, ayva, nardan
Ayrıldım, ayrıldım
Ayrıldım, vay
***
Talan vurdu, ayva, nardan
Ayrıldım, ayrıldım
Ayrıldım, vay
***
Kumru gibi gökyüzünde dönende
Kumru gibi gökyüzünde dönende
***
Baykuş gibi viran yurda
Konanda, konanda
Konanda, vay
***
Baykuş gibi viran yurda
Konanda, konanda
Konanda, vay
***
Çok ağladım Mecnun gibi çöllerde
Çok ağladım Mecnun gibi çöllerde
***
Ferhat gibi Şirin yârdan
Ayrıldım, ayrıldım
Ayrıldım, vay
***
Ferhat gibi Şirin yârdan
Ayrıldım, ayrıldım
Ayrıldım, vay
-
Ellerini çekip benden
Yarim bugün gider oldu
Ellerini çekip benden
Yarım bugün gider oldu
***
Hem sever hem sevilirdik
Bu ayrılık neden oldu
Hem sever hem sevilirdik
Bu ayrılık neden oldu
Bu ayrılık neden oldu
Neden oldu
***
Yar aşkıyla yana yana
Ayrı düştüm ellere ben
***
Yar aşkıyla yana yana
Ayrı düştüm ellere ben
***
Ama senden ayrı gezen
Yürek değil beden oldu
Yürek değil beden oldu
Beden oldu
***
Ama senden ayrı gezen
Yürek değil beden oldu
Yürek değil beden oldu
Beden oldu
***
Yandı yürek kebap oldu
Gül bahçemde hazan oldu
Yandı yürek kebap oldu
Gül bahçemde hazan oldu
***
Ben ki senden ayrılmazdım
Bu ayrılık neden oldu
Ben ki senden ayrılmazdım
Bu ayrılık neden oldu
Bu ayrılık neden oldu
Neden oldu
***
Yar aşkıyla yana yana
Ayrı düştüm ellere ben
***
Yar aşkıyla yana yana
Ayrı düştüm ellere ben
Ama senden ayrı gezen
Yürek değil beden oldu
Yürek değil beden oldu
Beden oldu
***
Ama senden ayrı gezen
Yürek değil beden oldu
Yürek değil beden oldu
Beden oldu
-
Yine dertli dertli
İniliyorsun, iniliyorsun
Sarı durnam sinen
Yaralandı mı, yaralandı mı
Hiç el değmeden de iniliyorsun
Yoksa ciğerlerin parelendi mi
Parelendi mi, parelendi mi
***
Yoksa sana, yoksa sana, yâr düzen mi düzdüler
Perdelerin, perdelerin tel tel edip büzdüler
Tellerini, tellerini sırmadan mı süzdüler
***
Allı da durnam, telli de durnam sinen de yaralandı mı
Yoksa ciğer, yoksa ciğerlerin parelendi mi
***
Havayı deli gönül havayı
Ay doğmadan şavkı tutmuş ovayı
Türkmen kızı katar etmiş mayayı
Çekip gider, çekip gider bir gözleri sürmeli
***
Hay-hay, vay-hay
Çekip gider, çekip gider bir gözleri sürmeli
Çekip gider, çekip gider bir gözleri sürmeli
***
Kuru kütük, kuru kütük yanmayınca tüter mi
Ak gerdanda, ak gerdanda çifte benler biter mi
Vakti gelmeyince bülbül öter mi
Ötüp gider, ötüp gider bir gözleri sürmeli
Ötüp gider, ötüp gider bir gözleri sürmeli
***
Hay-hay, hay-hay
Dere kenarında yerler hurmayı
Kılavuz ederler telli durnayı
Ak göğsün üstünde ilik düğmeyi
Çözüp gider bir gözleri sürmeli
***
Karac'oglan der ki geçti ne fayda
Bir vefa kalmadı fakir ve bayda
Bu ay da o dosta gelecek fayda
Göçüp gider, göçüp gider bir gözleri sürmeli
***
Ay-hay, hay-hay
Göçüp gider, göçüp gider bir gözleri sürmeli
Göçüp gider, göçüp gider bir gözleri sürmeli
-
Yeşil kurbağalar
Öter göllerde
Kırıldı kanadım
Kaldım göllerde
***
Anasız, babasız
Gurbet ellerde
***
Dön gel, ağam, dön gel
Eğlenmeyesin
Elde güzel çoktur, ağam, ağam
Evlenmeyesin
***
Dön gel, ağam, dön gel
Eğinli misin?
Eğin'e gelmeye, ağam, ağam
Yeminli misin?
-
Gölbaşına vardım gülleri çoktur
Güzeller geliyor sevdiğim yoktur
***
Alvarlı gelin yallah
Şalvarlı gelin yallah
Fistanlı gelin billah
Öldürdün beni
***
Şu derenin alıcından burcundan
Bana gelsen ölür müydün acından
***
Alvarlı gelin yallah
Şalvarlı gelin yallah
Fistanlı gelin billah
Öldürdün beni
***
Gölbaşına vardım tren duruyor
Anam beni gurbet ele yolluyor
***
Alvarlı gelin yallah
Şalvarlı gelin yallah
Fistanlı gelin billah
Öldürdün beni
-
-
Güvenemem servetine, malına
Umudum yok bugün ile yarına
Toprak beni de basacak bağrına, oy
***
Adaletin bu mu, dünya?
Ne yâr verdi ne mal dünya
Kötülerinsin sen, dünya
İyileri öldüren dünya, oy
***
Adaletin bu mu, dünya?
Ne yâr verdi ne mal dünya
Kötülerinsin sen, dünya
İyileri öldüren dünya, oy
***
Ne insanlar gelip geçti kapından
Memnun gelip giden var mı yolundan?
Kimi fakir kimi ayrılmış yârinden, oy
***
Adaletin bu mu, dünya?
Ne yâr verdi ne mal dünya
Kötülerinsin sen, dünya
İyileri öldüren dünya, oy
***
Adaletin bu mu, dünya?
Ne yâr verdi ne mal dünya
Kötülerinsin sen, dünya
İyileri öldüren dünya, oy
-
Könlüm senin esirin galbim senindir yar
İnsaf eyle o sözler meni gahredir yar
Söyle nedir bu edalar bu işve bu naz
Vallah aygız bu gözellik sene de galmaz
***
Yalgızam yalgız, yalgızam aygız
Gel meni möhnete goyan, salan vefasız
***
Söyle nedir bu edalar bu işve bu naz
Vallah aygız bu gözellik sene de galmaz
***
Dağlar başı dumandır aman Allah yar Gene dumandır
Ayrılığın ölümden mene yamandır yar Mene yamandır
***
Söyle nedir bu edalar bu işve bu naz
Vallah aygız bu gözellik sene de galmaz
Yalgızam yalgız, yalgızam aygız
***
Gel meni möhnete goyan, salan vefasız
Söyle nedir bu edalar bu işve bu naz
Vallah aygız bu gözellik sene de galmaz
-
Kışlalar doldu bugün
Doldu, boşaldı bugün
Gel, gardaş, görüşelim
Ayrılık oldu bugün
***
Yârın elinden, vah, vah
Yâr, yâr
***
Geceler yârım oldu
Aney, ağlamak kârım oldu
Her dertten yıkılmazdım
Nazlım, sebebim zalım oldu
***
Naçar elinden, vah, vah
Yâr, yâr
-
Sevdiğim İki Gözüm Ellere Yar Oldu Babuba
Kara Tren Aramıza Kara Duman Ekti De
Göz Göre Göre Yazık Eyub'a
***
Buraları Sevemedim Gönül Orada
Yanıyorum Tuz Biber Yarada
Deli Gönül Eremedi Eyvah Murada
Ölüyorum Tuz Biber Yarada
***
Gözlerimin Karesi Kırmızı Nar Oldu Babuba
Meriç'in Azgın Suyu Aramıza Girdi De
Göz Göre Göre Yazık Eyub'a
***
Buraları Sevemedim Gönül Orada
Yanıyorum Tuz Biber Yarada
Deli Gönül Eremedi Eyvah Murada
Ölüyorum Tuz Biber Yarada