Bora Öztoprak

-
Yıllar sonra dokunduğunda
Sesimi duyduğunda
Hatırladın
Bunca zaman, bunca yabancıdan sonra
Belki biraz dikkatliydin
**
Güneşli bir kış sabahında
Hayıflandın
Bunca acı, bunca yalancıdan sonra
Kayıp zamanı, yorgunluğunu
**
İsimsiz düşleri, o tatsız bedenleri
Bana yordun, peki bana mı sordun?
Ben zaten buralardaydım
Şimdi bari en azından
**
Beni severmiş gibi yapar mısın?
Ben zaten buralardaydım
Şimdi bari en azından
Çok özlemiş gibi bakar mısın?
**
Yıllar sonra dokunduğunda
Sesimi duyduğunda
Hatırladın
Bunca zaman, bunca yabancıdan sonra
**
Belki biraz dikkatliydin
Güneşli bir kış sabahında
Hayıflandın
Bunca acı, bunca yalancıdan sonra
**
Kayıp zamanı, yorgunluğunu
İsimsiz düşleri, o tatsız bedenleri
Bana yordun, peki bana mı sordun?
Ben zaten buralardaydım
**
Şimdi bari en azından
Beni severmiş gibi yapar mısın?
Ben zaten buralardaydım
Şimdi bari en azından
**
Çok özlemiş gibi bakar mısın?
Ben zaten buralardaydım
Şimdi bari en azından
Beni severmiş gibi yapar mısın?
**
Ben zaten buralardaydım
Şimdi bari en azından
Çok özlemiş gibi bakar mısın?
Severmiş gibi yapar mısın?
Çok özlemiş gibi bakar mısın?
-
Çok zaman önce bitti söylenecek sözler
Gönül sandığında dantel dantel biriktiler
"Benim için aç, içine bak" desen biraz ürkütür
Tamir edilmeyi bekleyen kırık düşler
**
Çok zaman önce bitti söylenecek sözler
Gönül sandığında dantel dantel biriktiler
"Benim için aç, içine bak" desen biraz ürkütür
Tamir edilmeyi bekleyen kırık düşler
**
Bırak biraz kendime döneyim
Ya da bir zarif karar vereyim
Birikmiş dünlerden icazet alıp
Yarın olsun, yanına geleyim
**
Epeyce cefalardan, arada bir sefalardan
Geçeli çok zaman oldu bu çetrefilli yollardan
Sen iste bir daha döneyim, hem de ta en başından
Bu defa hiç bilmediğim kestirme sokaklardan
**
Epeyce...
Arada bir...
Geçeli çok zaman oldu bu çetrefilli yollardan
Sen iste...
**
Hem de ta en başından
Bu defa hiç bilmediğim...
Söylenecek sözler
Epeyce cefalardan, arada bir sefalardan
**
Geçeli çok zaman oldu bu çetrefilli yollardan
Sen iste bir daha döneyim, hem de ta en başından
Bu defa hiç bilmediğim kestirme sokaklardan
Epeyce cefalardan, arada bir sefalardan
**
Geçeli çok zaman oldu bu çetrefilli yollardan
Sen iste bir daha döneyim, hem de ta en başından
Bu defa hiç bilmediğim kestirme sokaklardan
-
Duyardım gök yüzünü
Sana yorardım rüzgarı
Sahilde kırık bir sandalye
Yüzümde tuzdan bir maske
**
Kurardın soframızı
Her gün beklerdim sesini
Kadehte eski bir kulübe
İçimde senden bir kale
**
Yok ki günahım desem de
Avunsam da ne fayda
Duymuyorsun yoksun hala buralarda
Yok ki günahım desem de
**
Avunsam da ne fayda
Duymuyorsun yoksun hala buralarda
Gidiyorum artık yeter
Yüklenip yarınlarımı
**
Bir gül bıraktım yerime
Hayaldin sen gidiyorum
Gidiyorum artık yeter
Yüklenip yarınlarımı
**
Bir gül bıraktım yerime
Gidiyorum
Kurardın soframızı
Her gün beklerdim sesini
**
Kadehte eski bir kulübe
İçimde senden bir kale
Yok ki günahım desem de
Avunsam da ne fayda
**
Duymuyorsun yoksun hala buralarda
Yok ki günahım desem de
Avunsam da ne fayda
Duymuyorsun yoksun hala buralarda
**
Gidiyorum artık yeter
Yüklenip yarınlarımı
Bir gül bıraktım yerime
Hayaldin sen gidiyorum
**
Gidiyorum artık yeter
Yüklenip yarınlarımı
Bir gül bıraktım yerime
Gidiyorum
**
Gidiyorum artık yeter
Yüklenip yarınlarımı
Bir gül bıraktım yerime
Hayaldin sen
**
Gidiyorum artık yeter
Yüklenip yarınlarımı
Bir gül bıraktım yerime
Gidiyorum
-
Bugün dünden biraz farklı olsa
Hayalim yüzünden daha tanıdık geliyor
Güneş misal geceye doğsa
Yıldızlar yalnızlığıma göz kırpıyor
**
Anlaşılmaz hâllerdeyim
Neyin kafası bu, yahu ner'deyim?
Bütün bir yaz dalıp çıksam
Eylül olmadan atlatabilir miyim?
**
Anlaşılmaz hâllerdeyim
Neyin kafası bu, yahu ner'deyim?
Bütün bir yaz dalıp çıksam
Eylül olmadan atlatabilir miyim?
**
Gel gör ki gün doğmaya nazlanırken
Sensiz bir an asır gelecek
Gel gör sevda, hasret, aşk tanımazken
Eylül bu, illa ki yaprak dökecek
**
Gel gör ki gün doğmaya nazlanırken
Sensiz bir an asır gelecek
Gel gör sevda, hasret, aşk tanımazken
Eylül bu, illa ki yaprak dökecek
**
Geri dönülmez bir yoldayım
Neyin inadı bu? Bırak ben geleyim
Bütün bir yaz ağlayıp dursam
Eylül olmadan yürekten güler miyim?
**
Geri dönülmez bir yoldayım
Neyin inadı bu? Bırak ben geleyim
Bütün bir yaz ağlayıp dursam
Eylül olmadan yürekten güler miyim?
**
Gel gör ki gün doğmaya nazlanırken
Sensiz bir an asır gelecek
Gel gör sevda, hasret, aşk tanımazken
Eylül bu, illa ki yaprak dökecek
**
Gel gör ki gün doğmaya nazlanırken
Sensiz bir an asır gelecek
Gel gör sevda, hasret, aşk tanımazken
Eylül bu, illa ki yaprak dökecek
**
Gel gör ki gün doğmaya nazlanırken
Sensiz bir an asır gelecek
Gel gör sevda, hasret, aşk tanımazken
Eylül bu, illa ki yaprak dökecek
Eylül bu, illa ki yaprak dökecek
Eylül bu, illa ki yaprak dökecek
-
Büyüdü, bu sabah her şey
Büyük göründü gözüme
Çok ağır geldi yaşamak
Amma yük binmiş üstüme
**
Rehberlerde kimi bulduysam
Aradım kim varsa bir bir
Bir kelam etmek, dağıtmak
Sonra zor geldi konuşmak
**
Büyüdü, büyüdü her şey
Üzerimden döküldü anılarım
Büyüdü, büyüdü her şey
Yüreğimi ezdiler, kaçamadım
**
Büyüdü, büyüdü her şey
Üzerimden döküldü anılarım
Büyüdü, büyüdü her şey
Yüreğimi ezdiler, kaçamadım
**
Büyüdü, bu sabah her şey
Büyük göründü gözüme
Çok ağır geldi yaşamak
Amma yük binmiş üstüme
**
Defterlerden kimi sildiysem
Eledim kim varsa tek tek
Bir kadeh içmek, sığınmak
Amma zor geldi ayılmak
**
Büyüdü, büyüdü her şey
Üzerimden döküldü anılarım
Büyüdü, büyüdü her şey
Yüreğimi ezdiler, kaçamadım
**
Büyüdü, büyüdü her şey
Üzerimden döküldü anılarım
Büyüdü, büyüdü her şey
Yüreğimi ezdiler, kaçamadım
**
Büyüdü, büyüdü her şey
Üzerimden döküldü anılarım, oh-oh-oh-oh
Büyüdü, büyüdü her şey
Yüreğimi ezdiler, kaçamadım
-
Debelendik onca zaman
İyi insan, güzel insan
Mazimiz var bunca yaşam
Özel insan, nadir insan
**
Şarkılar yazdık her yöne
Acılar çektik her çeşit
Kadehler kırdık beraber
Dumandık sustuk diz dize
**
Şarkılar yazdık her yöne
Acılar çektik her çeşit
Kadehler kırdık beraber
Dumandık sustuk diz dize
**
Sen nasıl herkes oldun
Ben ne ara senden oldum
Bir yabancı yüz
Bir yabancı söz ile
**
Biz ne ara yalancı olduk
Biz ne ara yalancı olduk
Efelendik onca zaman
Ağır insan, agah insan
**
İzimiz var her yerde
Ulu insan, büyük insan
Kavgalar ettik korkmadan
Yaralar sardık biz bize
**
Sevgiler ektik her yöne
Yorulduk vurduk ta dibe
Kavgalar ettik korkmadan
Yaralar sardık biz bize
**
Sevgiler ektik her yöne
Yorulduk vurduk ta dibe
Sen nasıl herkes oldun
Ben ne ara senden oldum
**
Bir yabancı yüz
Bir yabancı söz ile
Biz ne ara yalancı olduk
Biz ne ara yalancı olduk
**
Sen nasıl herkes oldun
Ben ne ara senden oldum
Bir yabancı yüz
Bir yabancı söz ile
Biz ne ara yalancı olduk
Biz ne ara yalancı olduk
-
Hep aklımda
Bir Ege türküsü yazayım sana
Hikâyemiz olsun
Sazın telinden dökülsün sana
**
Zeytin koksun, limon koksun
Denize doğru tuzlu tuzlu
İki yakası bir olsun aşkın
Ben yanayım sana
**
Hüzün korksun, acı korksun
İnsan koksun, huzur koksun
Peynir olsun, rakı olsun
Ben yanayım sana
**
Bırak rüzgâra kendini
Gel Ege'ye doğru
Asıl martının kanadına
Uç Ege'ye doğru
**
Orada bekliyorum seni
Bırak yağmura kendini
Ak Ege'ye doğru
Kapıl denizin köpüğüne
**
Sev Ege'ye doğru
Orada bekliyorum seni
Orada bekliyorum seni
Hep aklımda
**
Bir Ege türküsü yazayım sana
Hikâyemiz olsun
Sazın telinden dökülsün sana
Zeytin koksun, limon koksun
**
Denize doğru tuzlu tuzlu
İki yakası bir olsun aşkın
Ben yanayım sana
Hüzün korksun, acı korksun
İnsan koksun, huzur koksun
Peynir olsun, rakı olsun
Ben yanayım sana
-
Sus, konuşma
Zamanı değil şu anda
Bi' kenara yaz derdini
Okurum gün ışığında
**
Yorgunum, ben mahmurum
Aşk ayazında
Gidiyorsan, "Yok, kal" demem
İyisi mi sen hiç uzatma
**
Birden yalandan yana
Ne oldu? Değiştin baya
Kimler yanılttı seni?
İyiydik oysa
**
Meğer kaybedenmişiz
Aşkı terk edenmişiz
Yoldan çıkmışız ya
Allah Allah
**
Bir gün artı eksi
Birbirini çekiverdi
Sen de fark etmedin ki
Atıp tutuyordun ya
**
Gün gelir geçer bunlar
Zaman olur sorarlar
Bi' cevabın vardır hazırda inşallah
Yorgunum, ben mahmurum
**
Aşk ayazında
Gidiyorsan, "Yok, kal" demem
İyisi mi sen hiç uzatma
Birden yalandan yana
**
Ne oldu? Değiştin baya
Kimler yanılttı seni?
İyiydik oysa
Meğer kaybedenmişiz
**
Aşkı terk edenmişiz
Yoldan çıkmışız ya
Allah Allah
Bir gün artı eksi
**
Birbirini çekiverdi
Sen de fark etmedin ki
Atıp tutuyordun ya
Gün gelir geçer bunlar
**
Zaman olur sorarlar
Bi' cevabın vardır hazırda inşallah
Allah Allah
Birden yalandan yana
**
Ne oldu? Değiştin baya
Kimler yanılttı seni?
İyiydik oysa
Meğer kaybedenmişiz
**
Aşkı terk edenmişiz
Yoldan çıkmışız ya
Bir gün artı eksi
Birbirini çekiverdi
**
Sen de fark etmedin ki
Atıp tutuyordun ya
Gün gelir geçer bunlar
Zaman olur sorarlar
Bi' cevabın vardır hazırda inşallah
-
Gel biraz otur yanıma
Sebepsiz gerginlik yapmayalım
Zaten bu ara akıl yorgun
Daha fazla yüklenip de yormayalım
**
Söz, birazdan aklıma gelir bi' şeyler
Gereksiz sabırsızlık şu hâlin
"Bazen öylece durmak lazım" derler
Şimdilik hadi gel zorlamayalım
**
Hele bi' sabah olsun
Şu güneş köşeden bi' doğsun
Kaderi tersine yazamazsak o zaman
Sana da bana da uğurlar olsun
**
Hele bi' sabah olsun, ah
Şu güneş köşeden bi' doğsun
Kaderi tersine yazamazsak o zaman
Yarına kalana yazıklar olsun
**
Gel biraz otur yanıma
Sebepsiz gerginlik yapmayalım
Zaten bu ara akıl yorgun
Daha fazla yüklenip de yormayalım
**
Söz, birazdan aklıma gelir bi' şeyler
Gereksiz sabırsızlık şu hâlin
"Bazen öylece durmak lazım" derler
Şimdilik hadi gel zorlamayalım
**
Hele bi' sabah olsun
Şu güneş köşeden bi' doğsun
Kaderi tersine yazamazsak o zaman
Sana da bana da uğurlar olsun
**
Hele bi' sabah olsun
Şu güneş köşeden bi' doğsun
Kaderi tersine yazamazsak o zaman
Yarına kalana yazıklar olsun
**
Hele bi' sabah olsun, ah
Şu güneş köşeden bi' doğsun
Kaderi tersine yazamazsak o zaman
Sana da bana da uğurlar olsun
**
Hele bi' sabah olsun, of
Şu güneş köşeden bi' doğsun
Kaderi tersine yazamazsak o zaman
Yarına kalana yazıklar olsun
-
Bir hiç yüzünden
Yine aynı hikâyeyi yazdın
Her şey hatalı
Bi' sensin herkesten gayrı
**
Sorsan birinden
Mutlu olan var mı böyle?
Herkes uzaylı
Bir sen garip dünyalı
**
Onu bilmem, şunu görmem
Bunu sevmem, sana gelmem
Ah sen böyle gülemezsin
Bana öyle, şuna böyle
**
Hadi bir kez daha söyle
Vak vak, vak vak, vak
Sen kendini sevmeden
Her yerim aşk olsa ne olur?
**
Sen kendine bi' gelmeden
Sana ulaşmam zor
Sen kendini bilmeden
Elimde aşk olsa ne olur?
**
Beni birazcık dinlesen
E yani, çok mu zor?
Bir hiç yüzünden
Yine aynı hikâyeyi yazdın
**
Her şey hatalı
Bi' sensin herkesten gayrı
Sorsan birinden
Mutlu olan var mı böyle?
**
Herkes uzaylı
Bir sen garip dünyalı
Onu bilmem, şunu görmem
Bunu sevmem, sana gelmem
**
Ah, sen böyle gülemezsin
Bana öyle, şuna böyle
Hadi bir kez daha söyle
Vak vak, vak vak, vak
**
Sen kendini sevmeden
Her yerim aşk olsa ne olur?
Sen kendine bi' gelmeden
Sana ulaşmam zor
**
Sen kendini bilmeden
Elimde aşk olsa ne olur?
Beni birazcık dinlesen
E yani, çok mu zor?
**
Sen kendini sevmeden
Her yerim aşk olsa ne olur?
Sen kendine bi' gelmeden
Sana ulaşmam zor
**
Sen kendini bilmeden
Elimde aşk olsa ne olur?
Beni birazcık dinlesen
E yani, çok mu zor?
**
Onu bilmem, şunu görmem
Bunu sevmem, sana gelmem
Bana öyle, şuna böyle
Hadi bir kez daha söyle
Vak vak, vak vak, vak (vak)
-
Çok zaman önce bitti söylenecek sözler
Gönül sandığında dantel dantel biriktiler
"Benim için aç, içine bak" desen biraz ürkütür
Tamir edilmeyi bekleyen kırık düşler
**
Çok zaman önce bitti söylenecek sözler
Gönül sandığında dantel dantel biriktiler
"Benim için aç, içine bak" desen biraz ürkütür
Tamir edilmeyi bekleyen kırık düşler
**
Bırak biraz kendime döneyim
Ya da bir zarif karar vereyim
Birikmiş dünlerden icazet alıp
Yarın olsun, yanına geleyim
**
Epeyce cefalardan, arada bir sefalardan
Geçeli çok zaman oldu bu çetrefilli yollardan
Sen iste bir daha döneyim, hem de ta en başından
Bu defa hiç bilmediğim kestirme sokaklardan
**
Epeyce...
Arada bir...
Geçeli çok zaman oldu bu çetrefilli yollardan
Sen iste...
**
Hem de ta en başından
Bu defa hiç bilmediğim...
Söylenecek sözler
Epeyce cefalardan, arada bir sefalardan
**
Geçeli çok zaman oldu bu çetrefilli yollardan
Sen iste bir daha döneyim, hem de ta en başından
Bu defa hiç bilmediğim kestirme sokaklardan
Epeyce cefalardan, arada bir sefalardan
**
Geçeli çok zaman oldu bu çetrefilli yollardan
Sen iste bir daha döneyim, hem de ta en başından
Bu defa hiç bilmediğim kestirme sokaklardan
-
Yoruldum ben
Birazcık nefes almam gerek
Yarından umut bulmam gerek
Sabahlarsam bir kahve iyi gelecek
**
Güneşi doğurunca
Hayat yollara dökülünce
Gün maviye bürününce
Gel beni bul, şu hüznümü al
**
Kopar götür beni baharlara doğru
Hasretim ol ki dön bak
Çok uzaklara doğru
Gel beni bul, şu gönlümü al
**
Sarıl götür bu enginlere doğru
Özlemim ol ki dön bak
Çok uzaklara doğru
Daraldım ben
**
Kendimi atıp yürümem gerek
Geceye yıldız olmam gerek
Kaybolursam bir kadeh şarap iyi gelecek
Mehtabı doğurunca
**
Gece uykuya yenilince
Yolun sonuna gelinince
Gel beni bul, şu hüznümü al
Kopar götür beni baharlara doğru
**
Hasretim ol ki dön bak
Çok uzaklara doğru, oh-oh-oh
Gel beni bul, şu hüznümü al
Kopar götür beni baharlara doğru
**
Hasretim ol ki dön bak
Çok uzaklara doğru
Gel beni bul, şu gönlümü al
Sarıl götür bu enginlere doğru
**
Özlemim ol ki dön bak
Çok uzaklara doğru, oh-oh-oh