Bora Öztoprak

Eylül Bugün dünden biraz farklı olsa Hayalim yüzünden daha tanıdık geliyor Güneş misal geceye doğsa Yıldızlar yalnızlığıma göz kırpıyor ** Anlaşılmaz hâllerdeyim Neyin kafası bu, yahu ner'deyim? Bütün bir yaz dalıp çıksam Eylül olmadan atlatabilir miyim? ** Anlaşılmaz hâllerdeyim Neyin kafası bu, yahu ner'deyim? Bütün bir yaz dalıp çıksam Eylül olmadan atlatabilir miyim? ** Gel gör ki gün doğmaya nazlanırken Sensiz bir an asır gelecek Gel gör sevda, hasret, aşk tanımazken Eylül bu, illa ki yaprak dökecek ** Gel gör ki gün doğmaya nazlanırken Sensiz bir an asır gelecek Gel gör sevda, hasret, aşk tanımazken Eylül bu, illa ki yaprak dökecek ** Geri dönülmez bir yoldayım Neyin inadı bu? Bırak ben geleyim Bütün bir yaz ağlayıp dursam Eylül olmadan yürekten güler miyim? ** Geri dönülmez bir yoldayım Neyin inadı bu? Bırak ben geleyim Bütün bir yaz ağlayıp dursam Eylül olmadan yürekten güler miyim? ** Gel gör ki gün doğmaya nazlanırken Sensiz bir an asır gelecek Gel gör sevda, hasret, aşk tanımazken Eylül bu, illa ki yaprak dökecek ** Gel gör ki gün doğmaya nazlanırken Sensiz bir an asır gelecek Gel gör sevda, hasret, aşk tanımazken Eylül bu, illa ki yaprak dökecek ** Gel gör ki gün doğmaya nazlanırken Sensiz bir an asır gelecek Gel gör sevda, hasret, aşk tanımazken Eylül bu, illa ki yaprak dökecek Eylül bu, illa ki yaprak dökecek Eylül bu, illa ki yaprak dökecek

Niye Çattın Kaşlarını Niye çattın kaşlarını Bilmiyom yar suçlarımı Ölürsem ben saçlarını Yolma gayrı, yolma leyli, leyli Yolma leyli, leyli, yolma leyli, leyli Yolma leyli, leyli yar Ben yandım aşkın narına Meyletmem dünya malına Ölürsem ben mezarıma Gelme gayrı, gelme leyli, leyli Gelme leyli, leyli, gelme leyli, leyli Gelme leyli, leyli yar Bir garibim, düştüm dile Gerçeklerde olmaz hile Zalımlar elinden bile Alma beni, alma leyli, leyli

Yine Telli Turnam Yarelenmişsin Aman yine telli durnam yarelenmişsin of Bilmiyorum yaren nerende durnam, durnam Yoksa sende bahtı karalımısın Bilmiyorum yaren nerende durnam, durnam Yoksa sende bahtı karalımısın Bilmiyorum yaren nerende durnam Aman aşamazsın bizim dağlar meşeli İçi çeşit çeşit gül menekşeli Hayli oldu yardan ayrı düşeli Bugün efkarlıyım burada durnam of Hayli oldu yardan ayrı düşeli Bugün efkarlıyım burada durnam of

Ne Yaşamış Ne Yaşıyor Ne Yaşar Bu dünyada muradına ermiyen Ne yaşamış ne yaşıyor ne yaşar Sevdiğini sinesine sarmıyan Ne yaşamış ne yaşıyor ne yaşar Ne yaşar, ne yaşar Ne yaşar, ne yaşar, ne yaşar Arayıpta öz yarini bulmuyan Yari bulup yar gönlünü bilmiyen İki vücut bir tek gönül olmuyan Ne yaşamış ne yaşıyor ne yaşar Ne yaşar, ne yaşar, ne yaşar Ne yaşar, ne yaşar Ne yaşar, ne yaşar Yarin aşkı ile bağrı kavrulan Ömrü boşa harman olup savrulan Sevip sevip sevdiğinden ayrılan Ne yaşamış ne yaşıyor ne yaşar Ne yaşar, ne yaşar Ne yaşar, ne yaşar, ne yaşar Gurbet elde garip olan garibin Derdın deryasına dalan garibin Sevdiğinden ayrı kalan garibin Ne yaşamış ne yaşıyor ne yaşar Ne yaşar, ne yaşar, ne yaşar Ne yaşar, ne yaşar Gurbet elde garip olan garibin Derdın deryasına dalan garibin Sevdiğinden ayrı kalan garibin Ne yaşamış ne yaşıyor ne yaşar Ne yaşar, ne yaşar, ne yaşar Ne yaşar, ne yaşar

Yar İmiş Meğer Derde düştüm dermanını aradım Derdimin dermanı yar imiş meğer Yari arar iken yardan ıradım Yardan ayrı kalmak Ya dost ya dost Ya dost ya dost Ya dost ya dost ya dost Zorumuş meğer Zorumuş meğer Yari arar iken yardan ıradım Yardan ayrı kalmak Ya dost ya dost Ya dost ya dost Ya dost ya dost Zorumuş meğer Zorumuş meğer Zorumuş meğer Zorumuş meğer Zorumuş meğer Zorumuş meğer Zorumuş meğer Turab olup yare varayım dedim Ayağına yüzüm süreyim dedim O yarin sırrına ereyim dedim Arifler keşfeder Ya dost ya dost Ya dost ya dost Ya dost ya dost Sır imiş meğer Sır imiş meğer O yarin sırrına ereyim dedim Arifler keşfeder Ya dost ya dost Ya dost ya dost Ya dost ya dost Sır imiş meğer Sır imiş meğer Sır imiş meğer Sır imiş meğer Sır imiş meğer Sır imiş meğer Sır imiş meğer Coşkun sel gibiydim yoruldum gayrı Çok bulanık aktım duruldum gayrı Nice güzel gördüm hep ayrı ayrı Hakikatte gönül Ya dost ya dost Ya dost ya dost Ya dost ya dost Bir imiş meğer Bir imiş meğer Nice güzel gördüm hep ayrı ayrı Hakikatte gönül Ya dost ya dost Ya dost ya dost Ya dost ya dost Bir imiş meğer Bir imiş meğer Bir imiş meğer Bir imiş meğer Bir imiş meğer Bir imiş meğer Bir imiş meğer Gurbet ellerinde garip olanın Yarin aşkı ile derde dalanın Yanılıp da yarden ayrı kalanın Her günü her anı Ya dost ya dost Ya dost ya dost Ya dost ya dost ya dost Zar imiş meğer Zar imiş meğer Zar imiş meğer Zar imiş meğer Zar imiş meğer Zar imiş meğer Zar imiş meğer Zar imiş meğer Zar imiş meğer

İncitme Canı İncitme Sakin ol ha insanoğlu i̇ncitme canı incitme Her can bir kalp hakk'a bağlı İncitme canı incitme Yaralama bir tek teli güneş gözü mah-cemali Çekemem onun vebali i̇ncitme canı incitme Bir gün olup öleceksin ettiğinden bulacaksın Tekrar geri geleceksin i̇ncitme canı incitme Bir gün olup öleceksin ettiğinden bulacaksın Tekrar geri geleceksin i̇ncitme canı incitme Suçun sorumlusu ruhtur vücudun günahı yoktur Şüphesiz ki her can hak'tır İncitme canı incitme Bir gün olup öleceksen eğer geri geleceksen Tekrar insan olacaksan i̇ncitme canı incitme Garip canın yakma nara cehennemde düşen dara Bak ibret al hayvanlara i̇ncitme canı incitme Garip canın yakma nara cehennemde düşen dara Bak ibret al hayvanlara i̇ncitme canı incitme

Bilmiyorum Bana Ne Oldu Bilmiyorum, bana n'oldu İrengim sarardı, soldu Hasretim bağrımı deldi Gel, gel, gel, gel gel, gel, gel, gel Gel, gel, gel, gel gel gayrı, gel Öz gönülden yârim olan Haldan bilip gönlüm alan Şu benim derdimden bilen Gel, gel, gel, gel gel, gel, gel, gel Gel, gel, gel, gel gel gayrı, gel Aşkınınan boynum büktüm Nice gözyaşları döktüm Bunca hasretini çektim Gel, gel, gel, gel gel, gel, gel, gel Gel, gel, gel, gel gel gayrı, gel Garibim, bilen olmadı gönlümü alan olmadı Sabır tükendi, kalmadı Gel, gel, gel, gel gel, gel, gel, gel Gel, gel, gel, gel gel gayrı, gel Garibim, bilen olmadı gönlümü alan olmadı Sabır tükendi, kalmadı Gel, gel, gel, gel gel, gel, gel, gel Gel, gel, gel, gel gel gayrı, gel

Hele Bakın Şu Feleğin İşine Hele bakın şu feleğin işine Ne çileler vermiş kulun başına Mecnun'u Leyla'ya hasiret etmiş Kerem yanmış Aslı Hanın aşkına Mecnun'u Leyla'ya hasiret etmiş Kerem yanmış Aslı Hanın aşkına Eyüp dert elinden ne hale gelmiş Hüseyin aşkına başını vermiş Ferhat Şirin için dağları delmiş Nesimi yüzülmüş yârin aşkına Ferhat Şirin için dağları delmiş Nesimi yüzülmüş yârin aşkına