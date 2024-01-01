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7/24 Dinle Büyüdü

Büyüdü Şarkı Sözleri

Bora Öztoprak Büyüdü şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bora Öztoprak Büyüdü şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Büyüdü sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Bora Öztoprak

Bora Öztoprak

Büyüdü

  • Gidiyorum

  • Çetrefilli Yollar

  • Eylül

  • Büyüdü

  • Debelendik

  • Ege'ye Doğru

  • En Azından

  • Hazır Cevap

  • Hele Bir Sabah Olsun

  • Vak Vak

  • Çetrefilli Yollar (Remix)

  • Uzaklara Doğru

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