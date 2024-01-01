Bora Öztoprak

Hazır Cevap Sus, konuşma Zamanı değil şu anda Bi' kenara yaz derdini Okurum gün ışığında ** Yorgunum, ben mahmurum Aşk ayazında Gidiyorsan, "Yok, kal" demem İyisi mi sen hiç uzatma ** Birden yalandan yana Ne oldu? Değiştin baya Kimler yanılttı seni? İyiydik oysa ** Meğer kaybedenmişiz Aşkı terk edenmişiz Yoldan çıkmışız ya Allah Allah ** Bir gün artı eksi Birbirini çekiverdi Sen de fark etmedin ki Atıp tutuyordun ya ** Gün gelir geçer bunlar Zaman olur sorarlar Bi' cevabın vardır hazırda inşallah Yorgunum, ben mahmurum ** Aşk ayazında Gidiyorsan, "Yok, kal" demem İyisi mi sen hiç uzatma Birden yalandan yana ** Ne oldu? Değiştin baya Kimler yanılttı seni? İyiydik oysa Meğer kaybedenmişiz ** Aşkı terk edenmişiz Yoldan çıkmışız ya Allah Allah Bir gün artı eksi ** Birbirini çekiverdi Sen de fark etmedin ki Atıp tutuyordun ya Gün gelir geçer bunlar ** Zaman olur sorarlar Bi' cevabın vardır hazırda inşallah Allah Allah Birden yalandan yana ** Ne oldu? Değiştin baya Kimler yanılttı seni? İyiydik oysa Meğer kaybedenmişiz ** Aşkı terk edenmişiz Yoldan çıkmışız ya Bir gün artı eksi Birbirini çekiverdi ** Sen de fark etmedin ki Atıp tutuyordun ya Gün gelir geçer bunlar Zaman olur sorarlar Bi' cevabın vardır hazırda inşallah

Ton Farkı Acele etme hemen açamazsın solar solmaz Gönlüne hiç sitem etme Aşktan kaçamaz miladı dolar dolmaz *** Acele etme hemen açamazsın solar solmaz Gönlüne hiç sitem etme Aşktan kaçamaz miladı dolar dolmaz *** Son pişmanlığım değil, bu faydalı yada faydasız Aşk alışkanlığı bir denizdir Dalgalı yada dalgasız *** Gönlüne kızma seni dinlediyse O ne yapsın ona sevgi ekilmediyse Renkleri tutanların bir suçu yok Ton farkı gözle görülmediyse *** Gönlüne kızma seni dinlediyse O ne yapsın ona sevgi ekilmediyse Renkleri tutanların bir suçu yok Ton farkı gözle görülmediyse *** Acele etme hemen açamazsın solar solmaz Gönle hiç sitem etme Aşktan kaçamaz miladı dolar dolmaz *** Son pişmanlığım değil, bu faydalı yada faydasız Aşk alışkanlığı bir denizdir Dalgalı yada dalgasız *** Gönlüne kızma seni dinlediyse O ne yapsın ona sevgi ekilmediyse Renkleri tutanların bir suçu yok Ton farkı gözle görülmediyse *** Gönlüne kızma seni dinlediyse O ne yapsın ona sevgi ekilmediyse Renkleri tutanların bir suçu yok Ton farkı gözle görülmediyse

12 Ay Eylül'ün sarı saçları Ekim'in inatçı hüznü Kasım yağmurlarında Öptüm mahsun yüzünü *** Kapın hep bana aralık Her ocakta sevdam tüter Şubat akşamlarında Gülüşlerin bana yeter *** Sebebi oldum ben de İçimdeki sevincin Aşk ateşten gömlekse Giyerim senin için *** Dünya durdukça nefes aldıkça Ölüm bile seni benden almasın Ben aşkın gücüne inanıyorsam Sen bu şarkının adı olmalısın *** Dünya durdukça nefes aldıkça Ölüm bile seni benden almasın Ben aşkın gücüne inanıyorsam Sen bu şarkının adı olmalısın *** Mart'ın camları buğulu Nisan'ın yüzünde bahar Gözlerin sanki bir Mayıs Benim sevdam dağlar kadar *** Haziran'ın başı döner İki gözüm iki Temmuz Ağustos'a selam çakar Beni cayır cayır yakar *** Sebebi oldum ben de İçimdeki sevincin Aşk ateşten gömlekse Giyerim senin için *** Dünya durdukça nefes aldıkça Ölüm bile seni benden almasın Ben aşkın gücüne inanıyorsam Sen bu şarkının adı olmalısın *** Dünya durdukça nefes aldıkça Ölüm bile seni benden almasın Ben aşkın gücüne inanıyorsam Sen bu şarkının adı olmalısın *** Dünya durdukça nefes aldıkça Ölüm bile seni benden almasın Ben aşkın gücüne inanıyorsam Sen bu şarkının adı olmalısın