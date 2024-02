Bora Öztoprak

Hele Bir Sabah Olsun Gel biraz otur yanıma Sebepsiz gerginlik yapmayalım Zaten bu ara akıl yorgun Daha fazla yüklenip de yormayalım ** Söz, birazdan aklıma gelir bi' şeyler Gereksiz sabırsızlık şu hâlin "Bazen öylece durmak lazım" derler Şimdilik hadi gel zorlamayalım ** Hele bi' sabah olsun Şu güneş köşeden bi' doğsun Kaderi tersine yazamazsak o zaman Sana da bana da uğurlar olsun ** Hele bi' sabah olsun, ah Şu güneş köşeden bi' doğsun Kaderi tersine yazamazsak o zaman Yarına kalana yazıklar olsun ** Gel biraz otur yanıma Sebepsiz gerginlik yapmayalım Zaten bu ara akıl yorgun Daha fazla yüklenip de yormayalım ** Söz, birazdan aklıma gelir bi' şeyler Gereksiz sabırsızlık şu hâlin "Bazen öylece durmak lazım" derler Şimdilik hadi gel zorlamayalım ** Hele bi' sabah olsun Şu güneş köşeden bi' doğsun Kaderi tersine yazamazsak o zaman Sana da bana da uğurlar olsun ** Hele bi' sabah olsun Şu güneş köşeden bi' doğsun Kaderi tersine yazamazsak o zaman Yarına kalana yazıklar olsun ** Hele bi' sabah olsun, ah Şu güneş köşeden bi' doğsun Kaderi tersine yazamazsak o zaman Sana da bana da uğurlar olsun ** Hele bi' sabah olsun, of Şu güneş köşeden bi' doğsun Kaderi tersine yazamazsak o zaman Yarına kalana yazıklar olsun

Çetrefilli Yollar Çok zaman önce bitti söylenecek sözler Gönül sandığında dantel dantel biriktiler "Benim için aç, içine bak" desen biraz ürkütür Tamir edilmeyi bekleyen kırık düşler ** Çok zaman önce bitti söylenecek sözler Gönül sandığında dantel dantel biriktiler "Benim için aç, içine bak" desen biraz ürkütür Tamir edilmeyi bekleyen kırık düşler ** Bırak biraz kendime döneyim Ya da bir zarif karar vereyim Birikmiş dünlerden icazet alıp Yarın olsun, yanına geleyim ** Epeyce cefalardan, arada bir sefalardan Geçeli çok zaman oldu bu çetrefilli yollardan Sen iste bir daha döneyim, hem de ta en başından Bu defa hiç bilmediğim kestirme sokaklardan ** Epeyce... Arada bir... Geçeli çok zaman oldu bu çetrefilli yollardan Sen iste... ** Hem de ta en başından Bu defa hiç bilmediğim... Söylenecek sözler Epeyce cefalardan, arada bir sefalardan ** Geçeli çok zaman oldu bu çetrefilli yollardan Sen iste bir daha döneyim, hem de ta en başından Bu defa hiç bilmediğim kestirme sokaklardan Epeyce cefalardan, arada bir sefalardan ** Geçeli çok zaman oldu bu çetrefilli yollardan Sen iste bir daha döneyim, hem de ta en başından Bu defa hiç bilmediğim kestirme sokaklardan

Gidiyorum Duyardım gök yüzünü Sana yorardım rüzgarı Sahilde kırık bir sandalye Yüzümde tuzdan bir maske ** Kurardın soframızı Her gün beklerdim sesini Kadehte eski bir kulübe İçimde senden bir kale ** Yok ki günahım desem de Avunsam da ne fayda Duymuyorsun yoksun hala buralarda Yok ki günahım desem de ** Avunsam da ne fayda Duymuyorsun yoksun hala buralarda Gidiyorum artık yeter Yüklenip yarınlarımı ** Bir gül bıraktım yerime Hayaldin sen gidiyorum Gidiyorum artık yeter Yüklenip yarınlarımı ** Bir gül bıraktım yerime Gidiyorum Kurardın soframızı Her gün beklerdim sesini ** Kadehte eski bir kulübe İçimde senden bir kale Yok ki günahım desem de Avunsam da ne fayda ** Duymuyorsun yoksun hala buralarda Yok ki günahım desem de Avunsam da ne fayda Duymuyorsun yoksun hala buralarda ** Gidiyorum artık yeter Yüklenip yarınlarımı Bir gül bıraktım yerime Hayaldin sen gidiyorum ** Gidiyorum artık yeter Yüklenip yarınlarımı Bir gül bıraktım yerime Gidiyorum ** Gidiyorum artık yeter Yüklenip yarınlarımı Bir gül bıraktım yerime Hayaldin sen ** Gidiyorum artık yeter Yüklenip yarınlarımı Bir gül bıraktım yerime Gidiyorum

Eylül Bugün dünden biraz farklı olsa Hayalim yüzünden daha tanıdık geliyor Güneş misal geceye doğsa Yıldızlar yalnızlığıma göz kırpıyor ** Anlaşılmaz hâllerdeyim Neyin kafası bu, yahu ner'deyim? Bütün bir yaz dalıp çıksam Eylül olmadan atlatabilir miyim? ** Anlaşılmaz hâllerdeyim Neyin kafası bu, yahu ner'deyim? Bütün bir yaz dalıp çıksam Eylül olmadan atlatabilir miyim? ** Gel gör ki gün doğmaya nazlanırken Sensiz bir an asır gelecek Gel gör sevda, hasret, aşk tanımazken Eylül bu, illa ki yaprak dökecek ** Gel gör ki gün doğmaya nazlanırken Sensiz bir an asır gelecek Gel gör sevda, hasret, aşk tanımazken Eylül bu, illa ki yaprak dökecek ** Geri dönülmez bir yoldayım Neyin inadı bu? Bırak ben geleyim Bütün bir yaz ağlayıp dursam Eylül olmadan yürekten güler miyim? ** Geri dönülmez bir yoldayım Neyin inadı bu? Bırak ben geleyim Bütün bir yaz ağlayıp dursam Eylül olmadan yürekten güler miyim? ** Gel gör ki gün doğmaya nazlanırken Sensiz bir an asır gelecek Gel gör sevda, hasret, aşk tanımazken Eylül bu, illa ki yaprak dökecek ** Gel gör ki gün doğmaya nazlanırken Sensiz bir an asır gelecek Gel gör sevda, hasret, aşk tanımazken Eylül bu, illa ki yaprak dökecek ** Gel gör ki gün doğmaya nazlanırken Sensiz bir an asır gelecek Gel gör sevda, hasret, aşk tanımazken Eylül bu, illa ki yaprak dökecek Eylül bu, illa ki yaprak dökecek Eylül bu, illa ki yaprak dökecek

Büyüdü Büyüdü, bu sabah her şey Büyük göründü gözüme Çok ağır geldi yaşamak Amma yük binmiş üstüme ** Rehberlerde kimi bulduysam Aradım kim varsa bir bir Bir kelam etmek, dağıtmak Sonra zor geldi konuşmak ** Büyüdü, büyüdü her şey Üzerimden döküldü anılarım Büyüdü, büyüdü her şey Yüreğimi ezdiler, kaçamadım ** Büyüdü, büyüdü her şey Üzerimden döküldü anılarım Büyüdü, büyüdü her şey Yüreğimi ezdiler, kaçamadım ** Büyüdü, bu sabah her şey Büyük göründü gözüme Çok ağır geldi yaşamak Amma yük binmiş üstüme ** Defterlerden kimi sildiysem Eledim kim varsa tek tek Bir kadeh içmek, sığınmak Amma zor geldi ayılmak ** Büyüdü, büyüdü her şey Üzerimden döküldü anılarım Büyüdü, büyüdü her şey Yüreğimi ezdiler, kaçamadım ** Büyüdü, büyüdü her şey Üzerimden döküldü anılarım Büyüdü, büyüdü her şey Yüreğimi ezdiler, kaçamadım ** Büyüdü, büyüdü her şey Üzerimden döküldü anılarım, oh-oh-oh-oh Büyüdü, büyüdü her şey Yüreğimi ezdiler, kaçamadım

Debelendik Debelendik onca zaman İyi insan, güzel insan Mazimiz var bunca yaşam Özel insan, nadir insan ** Şarkılar yazdık her yöne Acılar çektik her çeşit Kadehler kırdık beraber Dumandık sustuk diz dize ** Şarkılar yazdık her yöne Acılar çektik her çeşit Kadehler kırdık beraber Dumandık sustuk diz dize ** Sen nasıl herkes oldun Ben ne ara senden oldum Bir yabancı yüz Bir yabancı söz ile ** Biz ne ara yalancı olduk Biz ne ara yalancı olduk Efelendik onca zaman Ağır insan, agah insan ** İzimiz var her yerde Ulu insan, büyük insan Kavgalar ettik korkmadan Yaralar sardık biz bize ** Sevgiler ektik her yöne Yorulduk vurduk ta dibe Kavgalar ettik korkmadan Yaralar sardık biz bize ** Sevgiler ektik her yöne Yorulduk vurduk ta dibe Sen nasıl herkes oldun Ben ne ara senden oldum ** Bir yabancı yüz Bir yabancı söz ile Biz ne ara yalancı olduk Biz ne ara yalancı olduk ** Sen nasıl herkes oldun Ben ne ara senden oldum Bir yabancı yüz Bir yabancı söz ile Biz ne ara yalancı olduk Biz ne ara yalancı olduk

Ege'ye Doğru Hep aklımda Bir Ege türküsü yazayım sana Hikâyemiz olsun Sazın telinden dökülsün sana ** Zeytin koksun, limon koksun Denize doğru tuzlu tuzlu İki yakası bir olsun aşkın Ben yanayım sana ** Hüzün korksun, acı korksun İnsan koksun, huzur koksun Peynir olsun, rakı olsun Ben yanayım sana ** Bırak rüzgâra kendini Gel Ege'ye doğru Asıl martının kanadına Uç Ege'ye doğru ** Orada bekliyorum seni Bırak yağmura kendini Ak Ege'ye doğru Kapıl denizin köpüğüne ** Sev Ege'ye doğru Orada bekliyorum seni Orada bekliyorum seni Hep aklımda ** Bir Ege türküsü yazayım sana Hikâyemiz olsun Sazın telinden dökülsün sana Zeytin koksun, limon koksun ** Denize doğru tuzlu tuzlu İki yakası bir olsun aşkın Ben yanayım sana Hüzün korksun, acı korksun İnsan koksun, huzur koksun Peynir olsun, rakı olsun Ben yanayım sana

En Azından Yıllar sonra dokunduğunda Sesimi duyduğunda Hatırladın Bunca zaman, bunca yabancıdan sonra Belki biraz dikkatliydin ** Güneşli bir kış sabahında Hayıflandın Bunca acı, bunca yalancıdan sonra Kayıp zamanı, yorgunluğunu ** İsimsiz düşleri, o tatsız bedenleri Bana yordun, peki bana mı sordun? Ben zaten buralardaydım Şimdi bari en azından ** Beni severmiş gibi yapar mısın? Ben zaten buralardaydım Şimdi bari en azından Çok özlemiş gibi bakar mısın? ** Yıllar sonra dokunduğunda Sesimi duyduğunda Hatırladın Bunca zaman, bunca yabancıdan sonra ** Belki biraz dikkatliydin Güneşli bir kış sabahında Hayıflandın Bunca acı, bunca yalancıdan sonra ** Kayıp zamanı, yorgunluğunu İsimsiz düşleri, o tatsız bedenleri Bana yordun, peki bana mı sordun? Ben zaten buralardaydım ** Şimdi bari en azından Beni severmiş gibi yapar mısın? Ben zaten buralardaydım Şimdi bari en azından ** Çok özlemiş gibi bakar mısın? Ben zaten buralardaydım Şimdi bari en azından Beni severmiş gibi yapar mısın? ** Ben zaten buralardaydım Şimdi bari en azından Çok özlemiş gibi bakar mısın? Severmiş gibi yapar mısın? Çok özlemiş gibi bakar mısın?

Hazır Cevap Sus, konuşma Zamanı değil şu anda Bi' kenara yaz derdini Okurum gün ışığında ** Yorgunum, ben mahmurum Aşk ayazında Gidiyorsan, "Yok, kal" demem İyisi mi sen hiç uzatma ** Birden yalandan yana Ne oldu? Değiştin baya Kimler yanılttı seni? İyiydik oysa ** Meğer kaybedenmişiz Aşkı terk edenmişiz Yoldan çıkmışız ya Allah Allah ** Bir gün artı eksi Birbirini çekiverdi Sen de fark etmedin ki Atıp tutuyordun ya ** Gün gelir geçer bunlar Zaman olur sorarlar Bi' cevabın vardır hazırda inşallah Yorgunum, ben mahmurum ** Aşk ayazında Gidiyorsan, "Yok, kal" demem İyisi mi sen hiç uzatma Birden yalandan yana ** Ne oldu? Değiştin baya Kimler yanılttı seni? İyiydik oysa Meğer kaybedenmişiz ** Aşkı terk edenmişiz Yoldan çıkmışız ya Allah Allah Bir gün artı eksi ** Birbirini çekiverdi Sen de fark etmedin ki Atıp tutuyordun ya Gün gelir geçer bunlar ** Zaman olur sorarlar Bi' cevabın vardır hazırda inşallah Allah Allah Birden yalandan yana ** Ne oldu? Değiştin baya Kimler yanılttı seni? İyiydik oysa Meğer kaybedenmişiz ** Aşkı terk edenmişiz Yoldan çıkmışız ya Bir gün artı eksi Birbirini çekiverdi ** Sen de fark etmedin ki Atıp tutuyordun ya Gün gelir geçer bunlar Zaman olur sorarlar Bi' cevabın vardır hazırda inşallah

Vak Vak Bir hiç yüzünden Yine aynı hikâyeyi yazdın Her şey hatalı Bi' sensin herkesten gayrı ** Sorsan birinden Mutlu olan var mı böyle? Herkes uzaylı Bir sen garip dünyalı ** Onu bilmem, şunu görmem Bunu sevmem, sana gelmem Ah sen böyle gülemezsin Bana öyle, şuna böyle ** Hadi bir kez daha söyle Vak vak, vak vak, vak Sen kendini sevmeden Her yerim aşk olsa ne olur? ** Sen kendine bi' gelmeden Sana ulaşmam zor Sen kendini bilmeden Elimde aşk olsa ne olur? ** Beni birazcık dinlesen E yani, çok mu zor? Bir hiç yüzünden Yine aynı hikâyeyi yazdın ** Her şey hatalı Bi' sensin herkesten gayrı Sorsan birinden Mutlu olan var mı böyle? ** Herkes uzaylı Bir sen garip dünyalı Onu bilmem, şunu görmem Bunu sevmem, sana gelmem ** Ah, sen böyle gülemezsin Bana öyle, şuna böyle Hadi bir kez daha söyle Vak vak, vak vak, vak ** Sen kendini sevmeden Her yerim aşk olsa ne olur? Sen kendine bi' gelmeden Sana ulaşmam zor ** Sen kendini bilmeden Elimde aşk olsa ne olur? Beni birazcık dinlesen E yani, çok mu zor? ** Sen kendini sevmeden Her yerim aşk olsa ne olur? Sen kendine bi' gelmeden Sana ulaşmam zor ** Sen kendini bilmeden Elimde aşk olsa ne olur? Beni birazcık dinlesen E yani, çok mu zor? ** Onu bilmem, şunu görmem Bunu sevmem, sana gelmem Bana öyle, şuna böyle Hadi bir kez daha söyle Vak vak, vak vak, vak (vak)

Çetrefilli Yollar (Remix) Çok zaman önce bitti söylenecek sözler Gönül sandığında dantel dantel biriktiler "Benim için aç, içine bak" desen biraz ürkütür Tamir edilmeyi bekleyen kırık düşler ** Çok zaman önce bitti söylenecek sözler Gönül sandığında dantel dantel biriktiler "Benim için aç, içine bak" desen biraz ürkütür Tamir edilmeyi bekleyen kırık düşler ** Bırak biraz kendime döneyim Ya da bir zarif karar vereyim Birikmiş dünlerden icazet alıp Yarın olsun, yanına geleyim ** Epeyce cefalardan, arada bir sefalardan Geçeli çok zaman oldu bu çetrefilli yollardan Sen iste bir daha döneyim, hem de ta en başından Bu defa hiç bilmediğim kestirme sokaklardan ** Epeyce... Arada bir... Geçeli çok zaman oldu bu çetrefilli yollardan Sen iste... ** Hem de ta en başından Bu defa hiç bilmediğim... Söylenecek sözler Epeyce cefalardan, arada bir sefalardan ** Geçeli çok zaman oldu bu çetrefilli yollardan Sen iste bir daha döneyim, hem de ta en başından Bu defa hiç bilmediğim kestirme sokaklardan Epeyce cefalardan, arada bir sefalardan ** Geçeli çok zaman oldu bu çetrefilli yollardan Sen iste bir daha döneyim, hem de ta en başından Bu defa hiç bilmediğim kestirme sokaklardan