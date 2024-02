Bora Öztoprak

Dünler bitip bugünler olunca Değişen bir şey olmayınca Anlarım her şey sensizlik Günler bitip geceler olunca ** Gülecek bir şey olmayınca Görürüm her şey sensizlik Bu kadar yakın olup Bu kadar uzak durunca ** Bir soluk kadar yakın Bir yıldız kadar uzak Bu kadar yakın olup Bu kadar uzak durunca ** Bir soluk kadar yakın Bir yıldız kadar uzak Ne olur, ne olur tenin olsam Ne olur, ne olur yüzün olsam Gözünün gördüğü olsam ** Bir sarılsam bak neler oluyor aman Ne olur, ne olur tenin olsam Ne olur, ne olur yüzün olsam Gözünün gördüğü olsam ** Bir sarılsam bak neler oluyor aman Dünler bitip bugünler olunca Değişen bir şey olmayınca Anlarım her şey sensizlik ** Günler bitip geceler olunca Gülecek bir şey olmayınca Görürüm her şey sensizlik Bu kadar yakın olup ** Bu kadar uzak durunca Bir soluk kadar yakın Bir yıldız kadar uzak Bu kadar yakın olup ** Bu kadar uzak durunca Bir soluk kadar yakın Bir yıldız kadar uzak Ne olur, ne olur tenin olsam ** Ne olur, ne olur yüzün olsam Gözünün gördüğü olsam Bir sarılsam bak neler oluyor aman Ne olur, ne olur tenin olsam ** Ne olur, ne olur yüzün olsam Gözünün gördüğü olsam Bir sarılsam bak neler oluyor aman Ne olur, ne olur tenin olsam ** Ne olur, ne olur yüzün olsam Gözünün gördüğü olsam Bir sarılsam bak neler oluyor aman Ne olur, ne olur tenin olsam ** Ne olur, ne olur yüzün olsam Gözünün gördüğü olsam Bir sarılsam bak neler oluyor aman