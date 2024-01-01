Bora Öztoprak

-
Bir sıcak gecenin ortasında düşündüm kendimi
Koskoca bir ömür bekler acılar umutlarla
Bir duygu bilmediğim çalıyor kapımı
Hayatta kalmayı bilmeyi
**
Fısıldıyor yüreğime
Yolun başında bekliyorum
Bilmem nereye kadar
Yolun sonunda bilmiyorum
**
İşte oraya kadar
Sıra bize de gelecek
Yıllar ne alemde
Ah o bakışlar sönecek
**
Benim içimde
Sıra bize de gelecek
Aşklar ne alemde
Ah umutlar bitecek
**
Bizim için de
Bir sıcak gecenin ortasında düşündüm kendimi
Koskoca bir ömür bekler acılar umutlarla
Bir duygu bilmediğim çalıyor kapımı
**
Hayatta kalmayı bilmeyi
Fısıldıyor yüreğime
Yolun başında bekliyorum
Bilmem nereye kadar
**
Yolun sonunda bilmiyorum
İşte oraya kadar
Sıra bize de gelecek
Yıllar ne alemde
**
Ah o bakışlar sönecek
Benim içimde
Sıra bize de gelecek
Aşklar ne alemde
**
Ah umutlar bitecek
Bizim için de
Sıra bize de gelecek
Yıllar ne alemde
Ah o bakışlar sönecek
Benim içimde
-
Seviyorum demek zordur her zaman
Boş bir laf gibi gelir
Dur söyleme yalnızca bak bana
Gözlerim söyler nasıl olsa
**
Her günün akşamında
Seni çok çok seviyorum
Gece göz kırparken duvarlara
Seni özlüyor ellerim
**
Seni seviyorum
Bu gece ah gir kollarıma
Yaşanan o duygularla
Öp beni ah bu gece
**
Bu gece öp beni
Seviyorum demek zordur her zaman
Boş bir laf gibi gelir
Dur söyleme yalnızca bak bana
**
Gözlerim söyler nasıl olsa
Her günün akşamında
Seni çok çok seviyorum
Gece göz kırparken duvarlara
**
Seni özlüyor ellerim
Seni seviyorum
Bu gece ah gir kollarıma
Yaşanan o duygularla
**
Öp beni ah bu gece
Bu gece öp beni
Seni seviyorum
Bu gece ah gir kollarıma
**
Yaşanan o duygularla
Öp beni ah bu gece
Bu gece öp beni
-
Ilıkça bir rüzgar dokunuyor tenime
Yanımda sevgilim bu gece
Uzakta hoş bir müzik yayılıyor göklere
Aşkı söylüyor Akdeniz
**
Denizde bir huzur bir yorgunluk
Coşkumun sonu yok güzelim bu gece
Bir kadeh rakı kokusu viran eyler gönlümü
Hele o teninin kokusu
**
Denizde bir huzur bir yorgunluk
Coşkumun sonu yok güzelim içelim içelim bu gece
İçelim sabaha kadar Akdeniz gecelerinde
Yüreğim yandı yar ellerim ellerinde
**
Aşkların teknesi o yorgun denizde
İçelim sabaha kadar Akdeniz'de bu gece
Ilıkça bir rüzgar dokunuyor tenime
Yanımda sevgilim bu gece
**
Bir kadeh rakı kokusu viran eyler gönlümü
Hele o teninin kokusu
Denizde bir huzur bir yorgunluk
Coşkumun sonu yok güzelim içelim içelim bu gece
**
İçelim sabaha kadar Akdeniz gecelerinde
Yüreğim yandı yar ellerim ellerinde
Aşkların teknesi o yorgun denizde
İçelim sabaha kadar Akdeniz'de bu gece
**
Dans ediyor aksi mehtabın
Gökyüzünde aşkı besteliyor yıldızlar
Bak yüreğim mırıldanıyor
O küçük melodiyi dinle bak ne diyor
**
İçelim sabaha kadar Akdeniz gecelerinde
Yüreğim yandı yar ellerim ellerinde
Aşkların teknesi o yorgun denizde
İçelim sabaha kadar Akdeniz'de bu gece
**
İçelim sabaha kadar Akdeniz gecelerinde
Yüreğim yandı yar ellerim ellerinde
Aşkların teknesi o yorgun denizde
İçelim sabaha kadar Akdeniz'de bu gece
-
İstanbul gürültüsü
Karışır lodoslara, martılar şaşkın
Sislerin ardında cami gölgesi
Karışır bulutlara, ve ben şaşkın
Sabahların mahmurluğu
Karışır umutlara, İstanbul şaşkın
**
Ağlama, İstanbul
Ağlama, İstanbul
İstanbul, ağlama
Ağlama, İstanbul
Ağlama, İstanbul
İstanbul
Ağlama, ay-ay-ay
**
Lodos eser, başında sevdalar
Şarkılara selam söyle, İstanbul
Ezan sesi yayılır semana
Gözlerinde yosun kokan bakışlar
Lodos eser, başında sevdalar
**
Şarkılara selam söyle, İstanbul
Ezan sesi yayılır semana
Gözlerinde yosun kokan bakışlar
İstanbul geceleri
Karışır sessizliğe, caddeler suskun
**
Bir garip sokak lambası
Karışır soğuklara, dilenci şaşkın
Hep böyle uyusalar
Karışsam güzelliğine, İstanbul sakin
**
Ağlama, İstanbul
Ağlama, İstanbul
İstanbul, ağlama
Ağlama, İstanbul
Ağlama, İstanbul
İstanbul
Ağlama, ay-ay-ay
**
Lodos eser, başında sevdalar
Şarkılara selam söyle, İstanbul
Ezan sesi yayılır semana
Gözlerinde yosun kokan bakışlar
**
Lodos eser, başında sevdalar
Şarkılara selam söyle, İstanbul
Ezan sesi yayılır semana
Gözlerinde yosun kokan bakışlar
**
Sebep yok, İstanbul, ağlama
Vakit yok, İstanbul, ağlamaya
Sebep yok, İstanbul, ağlama
Vakit yok, İstanbul, ağlamaya
Ay-ay-ay
-
Bir yağmur damlasına sordum seni
Bilmiyor neredesin bu gece
Ellerim uzanır gökyüzüne
Biçare dönersin diye
**
Şarkılar seni anıyor
Neredesin sen?
Kollarım bomboş bekliyor
Sevgiler, sana doğru bütün yolları kapanmış
**
Kalbime sızan o gözyaşının yolu tıkanmış
O güzel günler geçmişten birer sararmış sayfa
Satırlar silinmiş
Kalbimde kor ateşler bıraktın sen giderken
**
Yana yana kül olmuş
Şarkılar bizi anıyor
Nerede o aşklar?
Kollarım bomboş bekliyor
**
Sevgiler, sana doğru bütün yolları kapanmış
Kalbime sızan o gözyaşının yolu tıkanmış
Sevgiler, sana doğru bütün yolları kapanmış
Kalbime sızan o gözyaşının yolu tıkanmış
Sevgiler, sana doğru bütün yolları kapanmış
Kalbime sızan o gözyaşının yolu tıkanmış
-
Titriyor içim yanıyor içim
Yine aşkını anınca
Titriyor içim özlüyor tenim
Yine bedenini sarınca
**
Ah tükendim
Gözlerine bakamadan
Ellerini bile sevemeden
Ah yenildim
**
Seni terkedip gidemeden
Gözlerine vurgun, sözlerine dargın
Yollarına sürgün yar
Deli gibi vurgun yar yüzüme bir gül
**
Ellerine hasret yar
Ay hadi sar beni yar deli yar
Gözlerine vurgun, sözlerine dargın
Yollarına sürgün yar
**
Deli gibi vurgun yar yüzüme bir gül
Ellerine hasret yar
Ay hadi sar beni yar deli yar
Titriyor içim yanıyor içim
**
Yine aşkını anınca
Titriyor içim özlüyor tenim
Yine bedenini sarınca
Ah tükendim
**
Gözlerine bakamadan
Ellerini bile sevemeden
Ah yenildim
Seni terkedip gidemeden
**
Gözlerine vurgun, sözlerine dargın
Yollarına sürgün yar
Deli gibi vurgun yar yüzüme bir gül
Ellerine hasret yar
**
Ay hadi sar beni yar deli yar
Gözlerine vurgun, sözlerine dargın
Yollarına sürgün yar
Deli gibi vurgun yar yüzüme bir gül
**
Ellerine hasret yar
Ay hadi sar beni yar deli yar
Gözlerine vurgun, sözlerine dargın
Yollarına sürgün yar
Deli gibi vurgun yar yüzüme bir gül
Ellerine hasret yar
Ay hadi sar beni yar deli yar
-
Bazen karanlığın üzerime çöktüğü günlerde
Düşünürsün hani ya, sırf ben miyim diye
Aşkımı çiçeklere sarıp sunduğum halde
Niye, nasıl yapayalnız kaldım ben, kaldım ben diye
**
Bazen karanlığın üzerime çöktüğü günlerde
Düşünürsün hani ya, sırf ben miyim diye
Aşkımı çiçeklere sarıp sunduğum halde
Niye, nasıl yapayalnız kaldım ben, kaldım ben diye
**
Değmeyin sevgime, korkular tenimde
Üzülüp, ufalıp solmuşum günlere
Gelmeyin üzerime fırtına içimde
Kahrolup, yok olup küsmüşüm kendime
**
Bir gün yalnızlığın seni boğduğu bir anda
Anımsarsın o büyük aşkta ne iniş çıkışlar
Ne anlamsız kavgalar var umursanmamış ayrıntılarda
Neler gizli, neler gizli aslında
**
Bir gün yalnızlığın seni boğduğu bir anda
Anımsarsın o büyük aşkta ne iniş çıkışlar
Ne anlamsız kavgalar var umursanmamış ayrıntılarda
Neler gizli, neler gizli aslında
**
Değmeyin sevgime, korkular tenimde
Üzülüp, ufalıp solmuşum günlere
Gelmeyin üzerime fırtına içimde
Kahrolup, yok olup küsmüşüm kendime
**
Değmeyin sevgime, korkular tenimde
Üzülüp, ufalıp solmuşum günlere
Gelmeyin üzerime fırtına içimde
Kahrolup, yok olup küsmüşüm kendime
-
Eğildim gecenin üstüne
Diz çöktüm ağlayan yıldıza
Serildim soğumuş rüzgara
Sarıldım umutların boynuna
**
Gezindim durdum anılarda
Göz attım boş sokaklara
Yenildim tutarsız aşkıma
Attım düşlerimi yarınlara
**
Günahı boynuma kadınım
Günahı boynuma
Bırak geleyim sana kadınım
Günahı boynuma
-
Kim bilir aslında elini
Tuttuğumu sıcacık
Bütün eller bu eller gibi olsa
Kimler neler vermezdi kim bilir
**
Kim bilir aslında elini
Tuttuğumu sıcacık
Bütün eller bu eller gibi olsa
Kimler neler vermezdi kim bilir
**
Gözlerin bana baksın
Sevgiler göndersin
Ah, o gözlerin beni sevsin
Yüreğime akarak
**
Götür uzaklara, ay-ay, bir rüya gibi
Tut elimi, sorma, soru sorma
Sorma, soru sorma
Götür uzaklara, ay-ay, bir rüya gibi
**
Tut elimi, sorma, soru sorma
Sorma, soru sorma
Sorma, sorma, soru sorma
Sorma, sorma
**
Sorma, soru sorma
Kim bilir aslında gözlerine
Baktığımı derinden
Bütün gözler seninkiler gibi baksa
**
Kimler neler vermezdi kim bilir
Kolların beni sarsın
Ateşini göndersin
Ah, o ellerin beni sevsin
**
Bedenime dolarak
Götür uzaklara, ay-ay, bir rüya gibi
Tut elimi, sorma, soru sorma
Sorma, soru sorma
**
Götür uzaklara, ay-ay, bir rüya gibi
Tut elimi, sorma, soru sorma
Sorma, soru sorma
Götür uzaklara, ay-ay, bir rüya gibi
**
Tut elimi, sorma, soru sorma
Sorma, soru sorma
Sorma, sorma, soru sorma
Sorma, sorma, soru sorma
-
Rüzgarın türkülerini fısıldıyor ağaçlar
Yorgun gecelerde
Sessiz bir şehrin uyuyan karanlığı
Farkında bile değil korkuların
**
Bir bebeğin feryadı duvarın ardında
İşte umudun uyuyan sesi
Ve işte hayatın uyuyan rengi
Gözler gördükçe kalpler çarptıkça
**
Mutluluğu bile yeter o gül koktukça
Doğmalı aşklar aşıklar sarılmalı
Bir şiirin korkusuz dizelerinde
Umutları zaman zaman
**
Kaybederim aman aman
Boşuna ağlamam bilesin
Yalnız da değilim böyle her zaman
Umutları zaman zaman
**
Kaybederim aman aman
Boşuna ağlamam bilesin
Yalnız da değilim böyle her zaman
Rüzgarın türkülerini fısıldıyor ağaçlar
**
Yorgun gecelerde
Sessiz bir şehrin uyuyan karanlığı
Farkında bile değil korkuların
Bir bebeğin feryadı duvarın ardında
**
İşte umudun uyuyan sesi
Ve işte hayatın uyuyan rengi
Gözler gördükçe kalpler çarptıkça
Mutluluğu bile yeter o gül koktukça
**
Doğmalı aşklar aşıklar sarılmalı
Bir şiirin korkusuz dizelerinde
Umutları zaman zaman
Kaybederim aman aman
**
Boşuna ağlamam bilesin
Yalnız da değilim böyle her zaman
Umutları zaman zaman
Kaybederim aman aman
**
Boşuna ağlamam bilesin
Yalnız da değilim böyle her zaman
Umutları zaman zaman
Kaybederim aman aman
**
Boşuna ağlamam bilesin
Yalnız da değilim böyle her zaman