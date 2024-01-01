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7/24 Dinle Tam Karşındayım

Tam Karşındayım Şarkı Sözleri

Bora Öztoprak Tam Karşındayım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bora Öztoprak Tam Karşındayım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Tam Karşındayım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Bora Öztoprak

Bora Öztoprak

Tam Karşındayım

  • Niyetin Nedir

  • Akdeniz Geceleri

  • Çok Sakat Bu İşler

  • Ölmek Var Dönmek Yok

  • Akdeniz Geceleri

  • Bacımızsın

  • Geceler Ayaz

  • Hoşçakal

  • Seni Seviyorum

  • Tam Karşındayım

  • Yalan

  • Yama

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