Bora Öztoprak

Seviyorum demek zordur her zaman Boş bir laf gibi gelir Dur söyleme yalnızca bak bana Gözlerim söyler nasıl olsa ** Her günün akşamında Seni çok çok seviyorum Gece göz kırparken duvarlara Seni özlüyor ellerim ** Seni seviyorum Bu gece ah gir kollarıma Yaşanan o duygularla Öp beni ah bu gece ** Bu gece öp beni Seviyorum demek zordur her zaman Boş bir laf gibi gelir Dur söyleme yalnızca bak bana ** Gözlerim söyler nasıl olsa Her günün akşamında Seni çok çok seviyorum Gece göz kırparken duvarlara ** Seni özlüyor ellerim Seni seviyorum Bu gece ah gir kollarıma Yaşanan o duygularla ** Öp beni ah bu gece Bu gece öp beni Seni seviyorum Bu gece ah gir kollarıma ** Yaşanan o duygularla Öp beni ah bu gece Bu gece öp beni

Rüzgarın türkülerini fısıldıyor ağaçlar Yorgun gecelerde Sessiz bir şehrin uyuyan karanlığı Farkında bile değil korkuların ** Bir bebeğin feryadı duvarın ardında İşte umudun uyuyan sesi Ve işte hayatın uyuyan rengi Gözler gördükçe kalpler çarptıkça ** Mutluluğu bile yeter o gül koktukça Doğmalı aşklar aşıklar sarılmalı Bir şiirin korkusuz dizelerinde Umutları zaman zaman ** Kaybederim aman aman Boşuna ağlamam bilesin Yalnız da değilim böyle her zaman Umutları zaman zaman ** Kaybederim aman aman Boşuna ağlamam bilesin Yalnız da değilim böyle her zaman Rüzgarın türkülerini fısıldıyor ağaçlar ** Yorgun gecelerde Sessiz bir şehrin uyuyan karanlığı Farkında bile değil korkuların Bir bebeğin feryadı duvarın ardında ** İşte umudun uyuyan sesi Ve işte hayatın uyuyan rengi Gözler gördükçe kalpler çarptıkça Mutluluğu bile yeter o gül koktukça ** Doğmalı aşklar aşıklar sarılmalı Bir şiirin korkusuz dizelerinde Umutları zaman zaman Kaybederim aman aman ** Boşuna ağlamam bilesin Yalnız da değilim böyle her zaman Umutları zaman zaman Kaybederim aman aman ** Boşuna ağlamam bilesin Yalnız da değilim böyle her zaman Umutları zaman zaman Kaybederim aman aman ** Boşuna ağlamam bilesin Yalnız da değilim böyle her zaman