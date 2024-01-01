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7/24 Dinle Sıra Bize de Gelecek

Sıra Bize de Gelecek Şarkı Sözleri

Bora Öztoprak Sıra Bize de Gelecek şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bora Öztoprak Sıra Bize de Gelecek şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sıra Bize de Gelecek sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Bora Öztoprak

Bora Öztoprak

Sıra Bize de Gelecek

  • Seni Seviyorum

  • Akdeniz Geceleri Akustik

  • Ağlama Istanbul

  • Biçare

  • Deli Yar Akustik

  • Deymeyin Sevgime

  • Günahı Boynuma

  • Nereye Kadar

  • Soru Sorma

  • Yalnız Değilim

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