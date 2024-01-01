Bora Öztoprak

-
Seviyorum demek zordur her zaman
Boş bir laf gibi gelir
Dur söyleme yalnızca bak bana
Gözlerim söyler nasıl olsa
**
Her günün akşamında
Seni çok çok seviyorum
Gece göz kırparken duvarlara
Seni özlüyor ellerim
**
Seni seviyorum
Bu gece ah gir kollarıma
Yaşanan o duygularla
Öp beni ah bu gece
**
Bu gece öp beni
Seviyorum demek zordur her zaman
Boş bir laf gibi gelir
Dur söyleme yalnızca bak bana
**
Gözlerim söyler nasıl olsa
Her günün akşamında
Seni çok çok seviyorum
Gece göz kırparken duvarlara
**
Seni özlüyor ellerim
Seni seviyorum
Bu gece ah gir kollarıma
Yaşanan o duygularla
**
Öp beni ah bu gece
Bu gece öp beni
Seni seviyorum
Bu gece ah gir kollarıma
Yaşanan o duygularla
**
Öp beni ah bu gece
Bu gece öp beni
-
Gemilerde talim var
Bahriyeli yârim var
O da gitti sefere
Ne talihsiz başım var
**
Hani benim Recebim
Sarı lira vereceğim
Almazsan karakola gideceğim
**
Gemi gelir yanaşır
İçi dolu çamaşır
İstanbul'un kızları
Recep diye ağlaşır
**
Hani benim Recebim
Sarı lira vereceğim
Almazsan karakola gideceğim
**
Gemi gelir yan verir
İskeleye şan verir
Şu İstanbul kızları
Koca diye can verir
**
Hani benim Recebim
Sarı lira vereceğim
Almazsan karakola gideceğim
**
Mavi giyme tanırlar
Seni yolcu sanırlar
Geçme kapım önünden
Seni benden alırlar
**
Hani benim Recebim
Sarı lira vereceğim
Almazsan karakola gideceğim
-
Emirdağı birbirine ulalı
Altın yüzük parmağına dolalı
Burnun mu büyüdü gelin olalı
Kız iken sevdiğim sen değil misin
**
Emirdağı bir gitmeynen yol olmaz
Altın yere düşmeyinen pul olmaz
Fadime'yle bir gececik yatmaynan
Adı çıkar ama kendi dul olmaz
-
Çemberimde gül oya
Gülmedim doya doya
Çemberimde gül oya
Gülmedim doya doya
**
Dertleri karıyorum
Günleri saya saya
Al beni, kıyamam seni
**
Dertleri karıyorum
Günleri saya saya
Al beni, kıyamam seni
**
Çemberimde gül oya
Gülmedim doya doya
Çemberimde gül oya
Gülmedim doya doya
**
Dertleri karıyorum
Günleri saya saya
Al beni, kıyamam seni
Dertleri karıyorum
**
Günleri saya saya
Al beni, kıyamam seni
Pembe gül idim, soldum
Ak güle ibret oldum
**
Pembe gül idim, soldum
Ak güle ibret oldum
Karşı karşı dururken
Yüzüne hasret kaldım
**
Al beni kıyamam seni
Karşı karşı dururken
Yüzüne hasret kaldım
Al beni kıyamam seni
**
Al beni, kıyamam seni
Al beni, kıyamam seni
-
Eğilmez başın gibi
Gökler bulutlu efem
Dağlar yoldaşın gibi
Sana ne mutlu efem
**
Oyna yansın cepkenin
Yansın güneşten tenin
Gün senin şenlik senin
Bayramın kutlu efem
**
Sabah yıldızı gibi
İçime doğdun efem
Bir yaz güneşi gibi
Bağrımı yaktın efem
**
Oyna yansın cepkenin
Yansın güneşten tenin
Gün senin şenlik senin
Bayramın kutlu efem
-
Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar
Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler
Annesinin bir tanesini hgörmesinler
**
Uçan da kuşlara malum olsun
Ben annemi özledim
Hem annemi hem babamı
Ben köyümü özledim
**
Babamın bir atı olsa binse de gelse
Annemin yelkeni olsa açsa da gelse
Kardeşlerim yollarımı bilse de gelse
**
Uçan da kuşlara malum olsun
Ben annemi özledim
Hem annemi hem babamı
Ben köyümü özledim
-
Drama Köprüsü bre Hasan
Dardır geçilmez
Bre Hasan dardır geçilmez
**
Soğuktur suları da Hasan
Bir tas içilmez
Soğuktur suları da Hasan
Bir tas içilmez
**
Anadan geçilir Hasan
Yardan geçilmez
Bre Hasan yardan geçilmez
**
At martini de bre Hasan
Dağlar inlesin
Drama mahpusunda Hasan
Dostlar dinlesin
**
Mezar taşlarını Hasan
Koyun mu sandın bre Hasan?
Koyun mu sandın?
Adam öldürmeyi de Hasan
Oyun mu sandın?
**
Adam öldürmeyi de Hasan
Oyun mu sandın?
Drama mahpusunu Hasan
Evin mi sandın?
**
Be Hasan evin mi sandın?
At martini de bre Hasan
Dağlar inlesin
Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin
Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin
-
Al Yanak Allanıyor
Aman Yazması Pullanıyor Vay Vay
O Yar Çıkmış Karşımda
Aman Dal Gibi Sallanıyor Vay Vay
**
Aman Etme Bana Bu Nazı
Aman Gel Bize Bazı Bazı
Aman Yar Ben Seni Alırdım
Aman Baban Olsaydı Razı
**
Al Yanak Pembe Pembe
Aman Sevdan Uyandı Bende
Sevdan İle Yanıyom
Aman Hiç İnsaf Yok Mu Sende
**
Al Yanak Gül Gül Olur
Aman Sırma Saç Tel Tel Olur
Yarim Çıkma Dışarı
Aman Seni Görenler Olur Vay Vay
-
Kalenin dibinde taş ben olaydım
Gelene gidene gidene gidene yoldaş olaydım
Bacısı güzele gardaş olaydım
**
Kalk gidek meyhana hanaya
Çay hanaya meyhana hanaya
Baba gönlüm eylensin
Yarın hakkın divanında divanında
Divanında doğru söylensin
**
Kalenin dibinde üç ağaç incir
Elinde kelepçe kelepçe kelepçe boynunda zincir
Zinciri çok sallama kolların incir
**
Kalk gidek meyhana hanaya
Çay hanaya meyhana hanaya
Baba gönlüm eylensin
Yarın hakkın divanında divanında
Divanında doğru söylensin
-
Cevizin yaprağı dal arasında
Güzeli severler bağ arasında bağ arasında
Güzeli severler bağ arasında bağ arasında
**
Üç beş güzel bir araya gelmişler
Benim sevdiceğim yok arasında yok arasında
Benim sevdiceğim yok arasında yok arasında
**
Evlerin önü zerdali dalı
Pencereden gördüm kınalı eli o nazlı yari
Pencereden gördüm kınalı eli o nazlı yari
**
Benim sevdiceğim mahlenin gülü
Sensiz lokmaları yiyemez oldum yutamaz oldum
Sensiz odalara giremez oldum yatamaz oldum
-
Sıra sıra siniler
Hasta olan iniler
Aldı gitti yarimi
Denizdeki gemiler
**
Sana hiç kıyamam
Yar seni seviyom candan
Bakışların pek yaman
Benim de cilveli kanaryam
**
Suya giderim suya
Elmayı soya soya
Kaldır yarim peçeni
Göreyim doya doya
**
Sana hiç kıyamam
Yar seni seviyom candan
Bakışların pek yaman
Benim de cilveli kanaryam
**
Karanfilim budama
Safa geldin odama
Hakikatli yar isen
Düğür gönder babama
**
Sana hiç kıyamam
Yar seni seviyom candan
Bakışların pek yaman
Benim de cilveli kanaryam
-
Değmen benim gamlı yaslı gönlüme
Ben bir selvi boylu yardan
Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım oy
**
Evvel bağban idim dostun bağında
Talan vurdu ayva nardan
Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım oy
**
Garip kaldım şimdi gurbet ellerde
Ben gönlümü çalan yardan
Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım oy
**
Çok ağladım Mecnun gibi çöllerde
Ferhat gibi şîrin yardan
Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım oy
-
Çay benim çeşme benim
Aman derdimi deşme benim
Hakikatli yar isen
**
Aman önümden geçme benim
Hakikatli yar isen
Hadi ülen önümden geçme benim
**
Al yazmam dalda kaldı
Amanın gözlerim yolda kaldı
Yıkılası meyhane
**
Aman sarhoşum nerde kaldı
Yıkılası meyhane
Hadi ülen serhoşum nerde kaldı