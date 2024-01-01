Bora Öztoprak

Kim bilir aslında elini Tuttuğumu sıcacık Bütün eller bu eller gibi olsa Kimler neler vermezdi kim bilir ** Kim bilir aslında elini Tuttuğumu sıcacık Bütün eller bu eller gibi olsa Kimler neler vermezdi kim bilir ** Gözlerin bana baksın Sevgiler göndersin Ah, o gözlerin beni sevsin Yüreğime akarak ** Götür uzaklara, ay-ay, bir rüya gibi Tut elimi, sorma, soru sorma Sorma, soru sorma Götür uzaklara, ay-ay, bir rüya gibi ** Tut elimi, sorma, soru sorma Sorma, soru sorma Sorma, sorma, soru sorma Sorma, sorma ** Sorma, soru sorma Kim bilir aslında gözlerine Baktığımı derinden Bütün gözler seninkiler gibi baksa ** Kimler neler vermezdi kim bilir Kolların beni sarsın Ateşini göndersin Ah, o ellerin beni sevsin ** Bedenime dolarak Götür uzaklara, ay-ay, bir rüya gibi Tut elimi, sorma, soru sorma Sorma, soru sorma ** Götür uzaklara, ay-ay, bir rüya gibi Tut elimi, sorma, soru sorma Sorma, soru sorma Götür uzaklara, ay-ay, bir rüya gibi ** Tut elimi, sorma, soru sorma Sorma, soru sorma Sorma, sorma, soru sorma Sorma, sorma, soru sorma