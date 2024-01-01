Bora Öztoprak

Kim bilir aslında elini
Tuttuğumu sıcacık
Bütün eller bu eller gibi olsa
Kimler neler vermezdi kim bilir
**
Kim bilir aslında elini
Tuttuğumu sıcacık
Bütün eller bu eller gibi olsa
Kimler neler vermezdi kim bilir
**
Gözlerin bana baksın
Sevgiler göndersin
Ah, o gözlerin beni sevsin
Yüreğime akarak
**
Götür uzaklara, ay-ay, bir rüya gibi
Tut elimi, sorma, soru sorma
Sorma, soru sorma
Götür uzaklara, ay-ay, bir rüya gibi
**
Tut elimi, sorma, soru sorma
Sorma, soru sorma
Sorma, sorma, soru sorma
Sorma, sorma
**
Sorma, soru sorma
Kim bilir aslında gözlerine
Baktığımı derinden
Bütün gözler seninkiler gibi baksa
**
Kimler neler vermezdi kim bilir
Kolların beni sarsın
Ateşini göndersin
Ah, o ellerin beni sevsin
**
Bedenime dolarak
Götür uzaklara, ay-ay, bir rüya gibi
Tut elimi, sorma, soru sorma
Sorma, soru sorma
**
Götür uzaklara, ay-ay, bir rüya gibi
Tut elimi, sorma, soru sorma
Sorma, soru sorma
Götür uzaklara, ay-ay, bir rüya gibi
**
Tut elimi, sorma, soru sorma
Sorma, soru sorma
Sorma, sorma, soru sorma
Sorma, sorma, soru sorma