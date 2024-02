Bora Öztoprak

Uyan Artık Şu gülümseyen yüzlere bak Şu ağlamayan gözlere bak Nedir bizi bunlardan uzak tutan Nedir bizi onlardan ayrı koyan ** Şu dalgalanan aşklara bak Şu ışıldayan renklere bak Nedir bizi bunlardan uzak tutan Nedir bizi onlardan ayrı koyan ** Nedir engel olan yeter demeye Ah yeter ben de varım aşkta Uyan gözüm uyan artık gönül susuz Gönül kuru yıllar galip beden ezik ** Uyan yarim uyan uyan artık Uyan gözüm uyan artık gönül susuz Gönül kuru yıllar galip beden ezik Uyan yarim uyan uyan artık ** Şu gülümseyen yüzlere bak Şu ağlamayan gözlere bak Nedir bizi bunlardan uzak tutan Nedir bizi onlardan ayrı koyan ** Nedir engel olan yeter demeye Ah yeter ben de varım aşkta Uyan gözüm uyan artık gönül susuz Gönül kuru yıllar galip beden ezik ** Uyan yarim uyan uyan artık Uyan gözüm uyan artık gönül susuz Gönül kuru yıllar galip beden ezik Uyan yarim uyan uyan artık ** Uyan gözüm uyan artık gönül susuz Gönül kuru yıllar galip beden ezik Uyan yarim uyan uyan artık Uyan gözüm uyan artık gönül susuz Gönül kuru yıllar galip beden ezik Uyan yarim uyan uyan artık

Anlayamadım Sözler vermiştik gizlice Nedense cümle âlem duydu Gözlerindeki büyü, bozuldu sessizce Bir türlü geri, dönüşü olamadı ** Unuttuk verdiğimiz sözleri Ayrılışları bir türlü anlayamadım Geçtim diyelim ayrılıkları Öbür aşkları bir türlü anlayamadım ** Söyle, nedir bu yalnızlıklar? (Söyle) Nedir bu yorgun yüreğimdeki sorgular? Söyle, nedir bu dargınlıklar? (Söyle) Nerede o küllenmemiş deli dolu sevdalar? ** Yollara düştüm usulca Nedense peşime takılan olmadı Yüreğimdeki sırrı bıraktım gizlice Bir türlü gideceği yeri bulamadı ** Unuttuk verdiğimiz sözleri Ayrılışları bir türlü anlayamadım Geçtim diyelim ayrılıkları Öbür aşkları bir türlü anlayamadım ** Söyle, nedir bu yalnızlıklar? (Söyle) Nedir bu yorgun yüreğimdeki sorgular? Söyle, nedir bu dargınlıklar? (Söyle) Nerede o küllenmemiş deli dolu sevdalar? ** Söyle, nedir bu yalnızlıklar? (Söyle) Nedir bu yorgun yüreğimdeki sorgular? Söyle, nedir bu dargınlıklar? (Söyle) Nerede o küllenmemiş deli dolu sevdalar? ** Söyle, nedir bu yalnızlıklar? (Söyle) Nedir bu yorgun yüreğimdeki sorgular? Söyle, nedir bu dargınlıklar? (Söyle) Nerede o küllenmemiş deli dolu sevdalar?

Biçare Bir yağmur damlasına sordum seni Bilmiyor neredesin bu gece Ellerim uzanır gökyüzüne Biçare dönersin diye Şarkılar seni arıyor Neredesin sen Kollarım bomboş bekliyor Sevgiler sana doğru bütün yolları kapanmış Kalbime sızan o gözyaşının yolu tıkanmış O güzel günler geçmişten birer sararmış sayfa Satırlar silinmiş Kalbimde kor ateşler bıraktın sen giderken Yana yana kül olmuş Şarkılar bizi anıyor Nerede o aşklar Kollarım bomboş bekliyor

Deli Yar Titriyor içim yanıyor içim Yine aşkını anınca Titriyor içim özlüyor tenim Yine bedenini sarınca ** Ah tükendim Gözlerine bakamadan Ellerini bile sevemeden Ah yenildim ** Seni terkedip gidemeden Gözlerine vurgun, sözlerine dargın Yollarına sürgün yar Deli gibi vurgun yar yüzüme bir gül Ellerine hasret yar ** Ay hadi sar beni yar deli yar Gözlerine vurgun, sözlerine dargın Yollarına sürgün yar Deli gibi vurgun yar yüzüme bir gül ** Ellerine hasret yar Ay hadi sar beni yar deli yar Titriyor içim yanıyor içim Yine aşkını anınca ** Titriyor içim özlüyor tenim Yine bedenini sarınca Ah tükendim Gözlerine bakamadan ** Ellerini bile sevemeden Ah yenildim Seni terkedip gidemeden Gözlerine vurgun, sözlerine dargın ** Yollarına sürgün yar Deli gibi vurgun yar yüzüme bir gül Ellerine hasret yar Ay hadi sar beni yar deli yar ** Gözlerine vurgun, sözlerine dargın Yollarına sürgün yar Deli gibi vurgun yar yüzüme bir gül Ellerine hasret yar ** Ay hadi sar beni yar deli yar Gözlerine vurgun, sözlerine dargın Yollarına sürgün yar Deli gibi vurgun yar yüzüme bir gül Ellerine hasret yar Ay hadi sar beni yar deli yar

Ne Olur Dünler bitip bugünler olunca Değişen bir şey olmayınca Anlarım her şey sensizlik Günler bitip geceler olunca ** Gülecek bir şey olmayınca Görürüm her şey sensizlik Bu kadar yakın olup Bu kadar uzak durunca ** Bir soluk kadar yakın Bir yıldız kadar uzak Bu kadar yakın olup Bu kadar uzak durunca ** Bir soluk kadar yakın Bir yıldız kadar uzak Ne olur, ne olur tenin olsam Ne olur, ne olur yüzün olsam Gözünün gördüğü olsam ** Bir sarılsam bak neler oluyor aman Ne olur, ne olur tenin olsam Ne olur, ne olur yüzün olsam Gözünün gördüğü olsam ** Bir sarılsam bak neler oluyor aman Dünler bitip bugünler olunca Değişen bir şey olmayınca Anlarım her şey sensizlik ** Günler bitip geceler olunca Gülecek bir şey olmayınca Görürüm her şey sensizlik Bu kadar yakın olup ** Bu kadar uzak durunca Bir soluk kadar yakın Bir yıldız kadar uzak Bu kadar yakın olup ** Bu kadar uzak durunca Bir soluk kadar yakın Bir yıldız kadar uzak Ne olur, ne olur tenin olsam ** Ne olur, ne olur yüzün olsam Gözünün gördüğü olsam Bir sarılsam bak neler oluyor aman Ne olur, ne olur tenin olsam ** Ne olur, ne olur yüzün olsam Gözünün gördüğü olsam Bir sarılsam bak neler oluyor aman Ne olur, ne olur tenin olsam ** Ne olur, ne olur yüzün olsam Gözünün gördüğü olsam Bir sarılsam bak neler oluyor aman Ne olur, ne olur tenin olsam ** Ne olur, ne olur yüzün olsam Gözünün gördüğü olsam Bir sarılsam bak neler oluyor aman

Salsa Ah bu geceler Yorgunlukların aynası Dolmayı bekleyen bir kadehle baş başayım Mehtabın gölgesinde ** Yalnız bir martı misali Haykırmak istiyorum sessizliğe Ah bu durgunluk Çekilmez bir gönül yarası ** Solmayı bekleyen anılarla baş başayım Yeni aşkın özleminde yalnız bir derviş misali Savrulmak istiyorum sevgilere Eğlenmek hakkım ya dostum ** Boşver dünyaya kendinle yaşa Anlamsız kızma be dostum Sevgiyle uğraş barış kendinle Çok görme tanrım bana ** Hasretim mutluluklara Ah bu geceler Yorgunlukların aynası Dolmayı bekleyen bir kadehle baş başayım ** Mehtabın gölgesinde Yalnız bir martı misali Haykırmak istiyorum sessizliğe Ah bu durgunluk ** Çekilmez bir gönül yarası Solmayı bekleyen anılarla baş başayım Yeni aşkın özleminde yalnız bir derviş misali Savrulmak istiyorum sevgilere ** Eğlenmek hakkım ya dostum Boşver dünyaya kendinle yaşa Anlamsız kızma be dostum Sevgiyle uğraş barış kendinle ** Eğlenmek hakkım ya dostum Boşver dünyaya kendinle yaşa Çok görme tanrım bana Hasretim mutluluklara

Son Bir Kez Bana bu şehri anlatıp durma Her taşını bilirim ezbere Benden bu şehri isteyip durma Acısını yaşadım uzakta ** Bana aşkını söyleyip durma Ben sonunu bilirim ezbere Benden gelecek isteyip durma Acısını yaşadım geçmişte ** Son bir kez sevişelim seninle Son bir kez sarılalım seninle Her şey bir kez daha bitmeden Karanlık çökmeden bu şehre ** Son bir kez sevişelim seninle Son bir kez sarılalım seninle Her şey bir kez daha bitmeden Yalnızlık çökmeden bu şehre ** Bana bu şehri anlatıp durma Her taşını bilirim ezbere Benden bu şehri isteyip durma Acısını yaşadım uzakta ** Bana aşkını söyleyip durma Ben sonunu bilirim ezbere Benden gelecek isteyip durma Acısını yaşadım geçmişte ** Son bir kez sevişelim seninle Son bir kez sarılalım seninle Her şey bir kez daha bitmeden Karanlık çökmeden bu şehre ** Son bir kez sevişelim seninle Son bir kez sarılalım seninle Her şey bir kez daha bitmeden Yalnızlık çökmeden bu şehre ** Son bir kez sevişelim seninle Son bir kez sarılalım seninle Her şey bir kez daha bitmeden Karanlık çökmeden bu şehre ** Son bir kez sevişelim seninle Son bir kez sarılalım seninle Her şey bir kez daha bitmeden Yalnızlık çökmeden bu şehre ** Son bir kez sevişelim seninle Son bir kez sarılalım seninle Her şey bir kez daha bitmeden Karanlık çökmeden bu şehre ** Son bir kez sevişelim seninle Son bir kez sarılalım seninle Her şey bir kez daha bitmeden

Son Şarkı Her gün bu çıkmaz sokaklarda Savurup delice isimsiz rüzgarları Her gün kendini arayıp bulamasan da Soramasan da ** Her gün kendini dinleyip duyamasan da Ya hep benimle kal Ya da öyle hisset Masum bir yalan olsun aşk ** İnandık farz et Ya hep benimle kal Ya da öyle hisset Masum bir yalan olsun aşk ** İnandık farz et Neden her zaman göremem gözlerini Sırları dökülmüş sır dolu aynalarda Her gün kendini görüp tanımasan da ** İnanmasan da Her gün kendine seslenip çağırmasan da Ya hep benimle kal Ya da öyle hisset ** Masum bir yalan olsun aşk İnandık farz et Ya hep benimle kal Ya da öyle hisset Masum bir yalan olsun aşk İnandık farz et

Sürmez Bu Böyle Yürek mi dayanır bu mesafelere? Nerdeyse sen geçmiş, ben gelecekte, ah Yaşar mı sevdamız bu harabelerde? Geçer mi geceler bu hasretinle? ** Nerdesin, günümün parlak rengi? İçimde ayak sesin gürültülü, ah Sahipsiz güneşim yarı aydınlık Isıtmaz oldu, yakmaz oldu tenimi, ah ** Sürmez bu böyle, yollara köle Aşkın bulaşmış bana bir kere Gitmez bu böyle, hasrete köle Sevdan yakışmış bana bir kere ** Yürek mi dayanır bu mesafelere? Nerdeyse sen geçmiş, ben gelecekte, ah Yaşar mı sevdamız bu harabelerde? Geçer mi geceler bu hasretinle? ** Sürmez bu böyle, yollara köle Aşkın bulaşmış bana bir kere Gitmez bu böyle, hasrete köle Sevdan yakışmış bana bir kere ** Sürmez bu böyle, yollara köle Aşkın bulaşmış bana bir kere Gitmez bu böyle, hasrete köle Sevdan yakışmış bana bir kere