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Bu Şehir Şarkı Sözleri

Bora Öztoprak Bu Şehir şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bora Öztoprak Bu Şehir şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bu Şehir sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Bora Öztoprak

Bora Öztoprak

Bu Şehir

  • Uyan Artık

  • Anlayamadım

  • Biçare

  • Deli Yar

  • Ne Olur

  • Salsa

  • Son Bir Kez

  • Son Şarkı

  • Sürmez Bu Böyle

  • Uzaklarda

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