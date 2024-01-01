Bora Öztoprak

-
Bir damla gözyaşı gezer durur sözlerimde
Özlemleri yaşar, yatıp kalkar seninle
Kendi kendine
Bir damla gözyaşı akar durur ellerime
**
Yalnızlığı yaşar, arar seni yine her yerde
Kendi kendine
Ben ümidimi saklarım her akşamın ardına
Sen ne yaşarsan yaşa
**
Ben aşkımı saklarım tüm rüyaların ardına
Sen ne yaşarsan yaşa
Neredesin, kimlerin kollarında?
Kimlerin koynunda?
**
Ne işin var oralarda?
Uzaklarda
Neredesin, kimlerin kollarında?
Kimlerin koynunda?
**
Ne işin var oralarda?
Uzaklarda
Bir damla gözyaşı gezer durur sözlerimde
Özlemleri yaşar, yatıp kalkar seninle
**
Kendi kendine
Bir damla gözyaşı akar durur ellerime
Yalnızlığı yaşar, arar seni yine her yerde
Kendi kendine
**
Ben ümidimi saklarım her akşamın ardına
Sen ne yaşarsan yaşa
Ben aşkımı saklarım tüm rüyaların ardına
Sen ne yaşarsan yaşa
**
Neredesin, kimlerin kollarında?
Kimlerin koynunda?
Ne işin var oralarda?
Uzaklarda
**
Neredesin, kimlerin yollarında?
Kimlerin koynunda?
Ne işin var oralarda?
Uzaklarda
**
Neredesin, kimlerin yollarında?
Kimlerin koynunda?
Ne işin var oralarda?
Uzaklarda
**
Neredesin, kimlerin kollarında?
Kimlerin koynunda?
Ne işin var oralarda?
Uzaklarda
-
Sözler vermiştik gizlice
Nedense cümle âlem duydu
Gözlerindeki büyü, bozuldu sessizce
Bir türlü geri, dönüşü olamadı
**
Unuttuk verdiğimiz sözleri
Ayrılışları bir türlü anlayamadım
Geçtim diyelim ayrılıkları
Öbür aşkları bir türlü anlayamadım
**
Söyle, nedir bu yalnızlıklar? (Söyle)
Nedir bu yorgun yüreğimdeki sorgular?
Söyle, nedir bu dargınlıklar? (Söyle)
Nerede o küllenmemiş deli dolu sevdalar?
**
Yollara düştüm usulca
Nedense peşime takılan olmadı
Yüreğimdeki sırrı bıraktım gizlice
Bir türlü gideceği yeri bulamadı
**
Unuttuk verdiğimiz sözleri
Ayrılışları bir türlü anlayamadım
Geçtim diyelim ayrılıkları
Öbür aşkları bir türlü anlayamadım
**
Söyle, nedir bu yalnızlıklar? (Söyle)
Nedir bu yorgun yüreğimdeki sorgular?
Söyle, nedir bu dargınlıklar? (Söyle)
Nerede o küllenmemiş deli dolu sevdalar?
**
Söyle, nedir bu yalnızlıklar? (Söyle)
Nedir bu yorgun yüreğimdeki sorgular?
Söyle, nedir bu dargınlıklar? (Söyle)
Nerede o küllenmemiş deli dolu sevdalar?
**
Söyle, nedir bu yalnızlıklar? (Söyle)
Nedir bu yorgun yüreğimdeki sorgular?
Söyle, nedir bu dargınlıklar? (Söyle)
Nerede o küllenmemiş deli dolu sevdalar?
-
Bir yağmur damlasına sordum seni
Bilmiyor neredesin bu gece
Ellerim uzanır gökyüzüne
Biçare dönersin diye
Şarkılar seni arıyor
Neredesin sen
Kollarım bomboş bekliyor
Sevgiler sana doğru bütün yolları kapanmış
Kalbime sızan o gözyaşının yolu tıkanmış
O güzel günler geçmişten birer sararmış sayfa
Satırlar silinmiş
Kalbimde kor ateşler bıraktın sen giderken
Yana yana kül olmuş
Şarkılar bizi anıyor
Nerede o aşklar
Kollarım bomboş bekliyor
-
Titriyor içim yanıyor içim
Yine aşkını anınca
Titriyor içim özlüyor tenim
Yine bedenini sarınca
**
Ah tükendim
Gözlerine bakamadan
Ellerini bile sevemeden
Ah yenildim
**
Seni terkedip gidemeden
Gözlerine vurgun, sözlerine dargın
Yollarına sürgün yar
Deli gibi vurgun yar yüzüme bir gül
Ellerine hasret yar
**
Ay hadi sar beni yar deli yar
Gözlerine vurgun, sözlerine dargın
Yollarına sürgün yar
Deli gibi vurgun yar yüzüme bir gül
**
Ellerine hasret yar
Ay hadi sar beni yar deli yar
Titriyor içim yanıyor içim
Yine aşkını anınca
**
Titriyor içim özlüyor tenim
Yine bedenini sarınca
Ah tükendim
Gözlerine bakamadan
**
Ellerini bile sevemeden
Ah yenildim
Seni terkedip gidemeden
Gözlerine vurgun, sözlerine dargın
**
Yollarına sürgün yar
Deli gibi vurgun yar yüzüme bir gül
Ellerine hasret yar
Ay hadi sar beni yar deli yar
**
Gözlerine vurgun, sözlerine dargın
Yollarına sürgün yar
Deli gibi vurgun yar yüzüme bir gül
Ellerine hasret yar
**
Ay hadi sar beni yar deli yar
Gözlerine vurgun, sözlerine dargın
Yollarına sürgün yar
Deli gibi vurgun yar yüzüme bir gül
Ellerine hasret yar
Ay hadi sar beni yar deli yar
-
Dünler bitip bugünler olunca
Değişen bir şey olmayınca
Anlarım her şey sensizlik
Günler bitip geceler olunca
**
Gülecek bir şey olmayınca
Görürüm her şey sensizlik
Bu kadar yakın olup
Bu kadar uzak durunca
**
Bir soluk kadar yakın
Bir yıldız kadar uzak
Bu kadar yakın olup
Bu kadar uzak durunca
**
Bir soluk kadar yakın
Bir yıldız kadar uzak
Ne olur, ne olur tenin olsam
Ne olur, ne olur yüzün olsam
Gözünün gördüğü olsam
**
Bir sarılsam bak neler oluyor aman
Ne olur, ne olur tenin olsam
Ne olur, ne olur yüzün olsam
Gözünün gördüğü olsam
**
Bir sarılsam bak neler oluyor aman
Dünler bitip bugünler olunca
Değişen bir şey olmayınca
Anlarım her şey sensizlik
**
Günler bitip geceler olunca
Gülecek bir şey olmayınca
Görürüm her şey sensizlik
Bu kadar yakın olup
**
Bu kadar uzak durunca
Bir soluk kadar yakın
Bir yıldız kadar uzak
Bu kadar yakın olup
**
Bu kadar uzak durunca
Bir soluk kadar yakın
Bir yıldız kadar uzak
Ne olur, ne olur tenin olsam
**
Ne olur, ne olur yüzün olsam
Gözünün gördüğü olsam
Bir sarılsam bak neler oluyor aman
Ne olur, ne olur tenin olsam
**
Ne olur, ne olur yüzün olsam
Gözünün gördüğü olsam
Bir sarılsam bak neler oluyor aman
Ne olur, ne olur tenin olsam
**
Ne olur, ne olur yüzün olsam
Gözünün gördüğü olsam
Bir sarılsam bak neler oluyor aman
Ne olur, ne olur tenin olsam
**
Ne olur, ne olur yüzün olsam
Gözünün gördüğü olsam
Bir sarılsam bak neler oluyor aman
-
Ah bu geceler
Yorgunlukların aynası
Dolmayı bekleyen bir kadehle baş başayım
Mehtabın gölgesinde
**
Yalnız bir martı misali
Haykırmak istiyorum sessizliğe
Ah bu durgunluk
Çekilmez bir gönül yarası
**
Solmayı bekleyen anılarla baş başayım
Yeni aşkın özleminde yalnız bir derviş misali
Savrulmak istiyorum sevgilere
Eğlenmek hakkım ya dostum
**
Boşver dünyaya kendinle yaşa
Anlamsız kızma be dostum
Sevgiyle uğraş barış kendinle
Çok görme tanrım bana
**
Hasretim mutluluklara
Ah bu geceler
Yorgunlukların aynası
Dolmayı bekleyen bir kadehle baş başayım
**
Mehtabın gölgesinde
Yalnız bir martı misali
Haykırmak istiyorum sessizliğe
Ah bu durgunluk
**
Çekilmez bir gönül yarası
Solmayı bekleyen anılarla baş başayım
Yeni aşkın özleminde yalnız bir derviş misali
Savrulmak istiyorum sevgilere
**
Eğlenmek hakkım ya dostum
Boşver dünyaya kendinle yaşa
Anlamsız kızma be dostum
Sevgiyle uğraş barış kendinle
**
Eğlenmek hakkım ya dostum
Boşver dünyaya kendinle yaşa
Çok görme tanrım bana
Hasretim mutluluklara
-
Bana bu şehri anlatıp durma
Her taşını bilirim ezbere
Benden bu şehri isteyip durma
Acısını yaşadım uzakta
**
Bana aşkını söyleyip durma
Ben sonunu bilirim ezbere
Benden gelecek isteyip durma
Acısını yaşadım geçmişte
**
Son bir kez sevişelim seninle
Son bir kez sarılalım seninle
Her şey bir kez daha bitmeden
Karanlık çökmeden bu şehre
**
Son bir kez sevişelim seninle
Son bir kez sarılalım seninle
Her şey bir kez daha bitmeden
Yalnızlık çökmeden bu şehre
**
Bana bu şehri anlatıp durma
Her taşını bilirim ezbere
Benden bu şehri isteyip durma
Acısını yaşadım uzakta
**
Bana aşkını söyleyip durma
Ben sonunu bilirim ezbere
Benden gelecek isteyip durma
Acısını yaşadım geçmişte
**
Son bir kez sevişelim seninle
Son bir kez sarılalım seninle
Her şey bir kez daha bitmeden
Karanlık çökmeden bu şehre
**
Son bir kez sevişelim seninle
Son bir kez sarılalım seninle
Her şey bir kez daha bitmeden
Yalnızlık çökmeden bu şehre
**
Son bir kez sevişelim seninle
Son bir kez sarılalım seninle
Her şey bir kez daha bitmeden
Karanlık çökmeden bu şehre
**
Son bir kez sevişelim seninle
Son bir kez sarılalım seninle
Her şey bir kez daha bitmeden
Yalnızlık çökmeden bu şehre
**
Son bir kez sevişelim seninle
Son bir kez sarılalım seninle
Her şey bir kez daha bitmeden
Karanlık çökmeden bu şehre
**
Son bir kez sevişelim seninle
Son bir kez sarılalım seninle
Her şey bir kez daha bitmeden
-
Her gün bu çıkmaz sokaklarda
Savurup delice isimsiz rüzgarları
Her gün kendini arayıp bulamasan da
Soramasan da
**
Her gün kendini dinleyip duyamasan da
Ya hep benimle kal
Ya da öyle hisset
Masum bir yalan olsun aşk
**
İnandık farz et
Ya hep benimle kal
Ya da öyle hisset
Masum bir yalan olsun aşk
**
İnandık farz et
Neden her zaman göremem gözlerini
Sırları dökülmüş sır dolu aynalarda
Her gün kendini görüp tanımasan da
**
İnanmasan da
Her gün kendine seslenip çağırmasan da
Ya hep benimle kal
Ya da öyle hisset
**
Masum bir yalan olsun aşk
İnandık farz et
Ya hep benimle kal
Ya da öyle hisset
Masum bir yalan olsun aşk
İnandık farz et
-
Yürek mi dayanır bu mesafelere?
Nerdeyse sen geçmiş, ben gelecekte, ah
Yaşar mı sevdamız bu harabelerde?
Geçer mi geceler bu hasretinle?
**
Nerdesin, günümün parlak rengi?
İçimde ayak sesin gürültülü, ah
Sahipsiz güneşim yarı aydınlık
Isıtmaz oldu, yakmaz oldu tenimi, ah
**
Sürmez bu böyle, yollara köle
Aşkın bulaşmış bana bir kere
Gitmez bu böyle, hasrete köle
Sevdan yakışmış bana bir kere
**
Yürek mi dayanır bu mesafelere?
Nerdeyse sen geçmiş, ben gelecekte, ah
Yaşar mı sevdamız bu harabelerde?
Geçer mi geceler bu hasretinle?
**
Sürmez bu böyle, yollara köle
Aşkın bulaşmış bana bir kere
Gitmez bu böyle, hasrete köle
Sevdan yakışmış bana bir kere
**
Sürmez bu böyle, yollara köle
Aşkın bulaşmış bana bir kere
Gitmez bu böyle, hasrete köle
Sevdan yakışmış bana bir kere
-
Şu gülümseyen yüzlere bak
Şu ağlamayan gözlere bak
Nedir bizi bunlardan uzak tutan
Nedir bizi onlardan ayrı koyan
**
Şu dalgalanan aşklara bak
Şu ışıldayan renklere bak
Nedir bizi bunlardan uzak tutan
Nedir bizi onlardan ayrı koyan
**
Nedir engel olan yeter demeye
Ah yeter ben de varım aşkta
Uyan gözüm uyan artık gönül susuz
Gönül kuru yıllar galip beden ezik
**
Uyan yarim uyan uyan artık
Uyan gözüm uyan artık gönül susuz
Gönül kuru yıllar galip beden ezik
Uyan yarim uyan uyan artık
**
Şu gülümseyen yüzlere bak
Şu ağlamayan gözlere bak
Nedir bizi bunlardan uzak tutan
Nedir bizi onlardan ayrı koyan
**
Nedir engel olan yeter demeye
Ah yeter ben de varım aşkta
Uyan gözüm uyan artık gönül susuz
Gönül kuru yıllar galip beden ezik
**
Uyan yarim uyan uyan artık
Uyan gözüm uyan artık gönül susuz
Gönül kuru yıllar galip beden ezik
Uyan yarim uyan uyan artık
**
Uyan gözüm uyan artık gönül susuz
Gönül kuru yıllar galip beden ezik
Uyan yarim uyan uyan artık
Uyan gözüm uyan artık gönül susuz
Gönül kuru yıllar galip beden ezik
Uyan yarim uyan uyan artık