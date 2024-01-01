Bora Öztoprak

Biliyorum, bu sevda da çıkmayacak yarına Her biri yeni birer kopyadan ibaret aslında Biliyorum, bu sevda da çıkmayacak yarına Her biri yeni birer kopyadan ibaret aslında ** Zoruma gidiyor, içim yanıyor Hepsi de hikâyenin sonunu biliyor Her yeni gönül ezberlediğim Acıyı yaşatmaya amade duruyor ** Nereye baksam yalan Ne gönül açsam talan Yine ben bu yollarda kahrolup Yağmalanan ** Nereye baksam yalan Ne gönül açsam talan Ben miyim bu dünyanın delisi, of? Hesapsızca ** Serilip ortalara yağmalanan Biliyorum, bu sevda da çıkmayacak yarına Her biri yeni birer kopyadan ibaret aslında Zoruma gidiyor, içim yanıyor ** Hepsi de hikâyenin sonunu biliyor Her yeni gönül ezberlediğim Acıyı yaşatmaya amade duruyor Nereye baksam yalan ** Ne gönül açsam talan Yine ben bu yollarda kahrolup Yağmalanan Nereye baksam yalan ** Ne gönül açsam talan Ben miyim bu dünyanın delisi, of? Hesapsızca Serilip ortalara yağmalanan, of ** Nereye baksam yalan Ne gönül açsam talan Yine ben bu yollarda kahrolup Yağmalanan ** Nereye baksam yalan Ne gönül açsam talan Ben miyim bu dünyanın delisi, of? Hesapsızca Serilip ortalara yağmalanan