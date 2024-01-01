Yalan Şarkı Sözleri
Bora Öztoprak Yalan şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bora Öztoprak Yalan şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yalan sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Biliyorum, bu sevda da çıkmayacak yarına
Her biri yeni birer kopyadan ibaret aslında
Biliyorum, bu sevda da çıkmayacak yarına
Her biri yeni birer kopyadan ibaret aslında
**
Zoruma gidiyor, içim yanıyor
Hepsi de hikâyenin sonunu biliyor
Her yeni gönül ezberlediğim
Acıyı yaşatmaya amade duruyor
**
Nereye baksam yalan
Ne gönül açsam talan
Yine ben bu yollarda kahrolup
Yağmalanan
**
Nereye baksam yalan
Ne gönül açsam talan
Ben miyim bu dünyanın delisi, of?
Hesapsızca
**
Serilip ortalara yağmalanan
Biliyorum, bu sevda da çıkmayacak yarına
Her biri yeni birer kopyadan ibaret aslında
Zoruma gidiyor, içim yanıyor
**
Hepsi de hikâyenin sonunu biliyor
Her yeni gönül ezberlediğim
Acıyı yaşatmaya amade duruyor
Nereye baksam yalan
**
Ne gönül açsam talan
Yine ben bu yollarda kahrolup
Yağmalanan
Nereye baksam yalan
**
Ne gönül açsam talan
Ben miyim bu dünyanın delisi, of?
Hesapsızca
Serilip ortalara yağmalanan, of
**
Nereye baksam yalan
Ne gönül açsam talan
Yine ben bu yollarda kahrolup
Yağmalanan
**
Nereye baksam yalan
Ne gönül açsam talan
Ben miyim bu dünyanın delisi, of?
Hesapsızca
Serilip ortalara yağmalanan