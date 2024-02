Bora Öztoprak

Rüzgarın türkülerini fısıldıyor ağaçlar Yorgun gecelerde Sessiz bir şehrin uyuyan karanlığı Farkında bile değil korkuların ** Bir bebeğin feryadı duvarın ardında İşte umudun uyuyan sesi Ve işte hayatın uyuyan rengi Gözler gördükçe kalpler çarptıkça ** Mutluluğu bile yeter o gül koktukça Doğmalı aşklar aşıklar sarılmalı Bir şiirin korkusuz dizelerinde Umutları zaman zaman ** Kaybederim aman aman Boşuna ağlamam bilesin Yalnız da değilim böyle her zaman Umutları zaman zaman ** Kaybederim aman aman Boşuna ağlamam bilesin Yalnız da değilim böyle her zaman Rüzgarın türkülerini fısıldıyor ağaçlar ** Yorgun gecelerde Sessiz bir şehrin uyuyan karanlığı Farkında bile değil korkuların Bir bebeğin feryadı duvarın ardında ** İşte umudun uyuyan sesi Ve işte hayatın uyuyan rengi Gözler gördükçe kalpler çarptıkça Mutluluğu bile yeter o gül koktukça ** Doğmalı aşklar aşıklar sarılmalı Bir şiirin korkusuz dizelerinde Umutları zaman zaman Kaybederim aman aman ** Boşuna ağlamam bilesin Yalnız da değilim böyle her zaman Umutları zaman zaman Kaybederim aman aman ** Boşuna ağlamam bilesin Yalnız da değilim böyle her zaman Umutları zaman zaman Kaybederim aman aman ** Boşuna ağlamam bilesin Yalnız da değilim böyle her zaman