Bora Öztoprak

Yalnız Değilim Rüzgarın türkülerini fısıldıyor ağaçlar Yorgun gecelerde Sessiz bir şehrin uyuyan karanlığı Farkında bile değil korkuların ** Bir bebeğin feryadı duvarın ardında İşte umudun uyuyan sesi Ve işte hayatın uyuyan rengi Gözler gördükçe kalpler çarptıkça ** Mutluluğu bile yeter o gül koktukça Doğmalı aşklar aşıklar sarılmalı Bir şiirin korkusuz dizelerinde Umutları zaman zaman ** Kaybederim aman aman Boşuna ağlamam bilesin Yalnız da değilim böyle her zaman Umutları zaman zaman ** Kaybederim aman aman Boşuna ağlamam bilesin Yalnız da değilim böyle her zaman Rüzgarın türkülerini fısıldıyor ağaçlar ** Yorgun gecelerde Sessiz bir şehrin uyuyan karanlığı Farkında bile değil korkuların Bir bebeğin feryadı duvarın ardında ** İşte umudun uyuyan sesi Ve işte hayatın uyuyan rengi Gözler gördükçe kalpler çarptıkça Mutluluğu bile yeter o gül koktukça ** Doğmalı aşklar aşıklar sarılmalı Bir şiirin korkusuz dizelerinde Umutları zaman zaman Kaybederim aman aman ** Boşuna ağlamam bilesin Yalnız da değilim böyle her zaman Umutları zaman zaman Kaybederim aman aman ** Boşuna ağlamam bilesin Yalnız da değilim böyle her zaman Umutları zaman zaman Kaybederim aman aman ** Boşuna ağlamam bilesin Yalnız da değilim böyle her zaman

Seni Seviyorum Seviyorum demek zordur her zaman Boş bir laf gibi gelir Dur söyleme yalnızca bak bana Gözlerim söyler nasıl olsa ** Her günün akşamında Seni çok çok seviyorum Gece göz kırparken duvarlara Seni özlüyor ellerim ** Seni seviyorum Bu gece ah gir kollarıma Yaşanan o duygularla Öp beni ah bu gece ** Bu gece öp beni Seviyorum demek zordur her zaman Boş bir laf gibi gelir Dur söyleme yalnızca bak bana ** Gözlerim söyler nasıl olsa Her günün akşamında Seni çok çok seviyorum Gece göz kırparken duvarlara ** Seni özlüyor ellerim Seni seviyorum Bu gece ah gir kollarıma Yaşanan o duygularla ** Öp beni ah bu gece Bu gece öp beni Seni seviyorum Bu gece ah gir kollarıma ** Yaşanan o duygularla Öp beni ah bu gece Bu gece öp beni

Akdeniz Geceleri Akustik Ilıkça bir rüzgar dokunuyor tenime Yanımda sevgilim bu gece Uzakta hoş bir müzik yayılıyor göklere Aşkı söylüyor Akdeniz ** Denizde bir huzur bir yorgunluk Coşkumun sonu yok güzelim bu gece Bir kadeh rakı kokusu viran eyler gönlümü Hele o teninin kokusu ** Denizde bir huzur bir yorgunluk Coşkumun sonu yok güzelim içelim içelim bu gece İçelim sabaha kadar Akdeniz gecelerinde Yüreğim yandı yar ellerim ellerinde ** Aşkların teknesi o yorgun denizde İçelim sabaha kadar Akdeniz'de bu gece Ilıkça bir rüzgar dokunuyor tenime Yanımda sevgilim bu gece ** Bir kadeh rakı kokusu viran eyler gönlümü Hele o teninin kokusu Denizde bir huzur bir yorgunluk Coşkumun sonu yok güzelim içelim içelim bu gece ** İçelim sabaha kadar Akdeniz gecelerinde Yüreğim yandı yar ellerim ellerinde Aşkların teknesi o yorgun denizde İçelim sabaha kadar Akdeniz'de bu gece ** Dans ediyor aksi mehtabın Gökyüzünde aşkı besteliyor yıldızlar Bak yüreğim mırıldanıyor O küçük melodiyi dinle bak ne diyor ** İçelim sabaha kadar Akdeniz gecelerinde Yüreğim yandı yar ellerim ellerinde Aşkların teknesi o yorgun denizde İçelim sabaha kadar Akdeniz'de bu gece ** İçelim sabaha kadar Akdeniz gecelerinde Yüreğim yandı yar ellerim ellerinde Aşkların teknesi o yorgun denizde İçelim sabaha kadar Akdeniz'de bu gece

Ağlama Istanbul İstanbul gürültüsü Karışır lodoslara, martılar şaşkın Sislerin ardında cami gölgesi Karışır bulutlara, ve ben şaşkın Sabahların mahmurluğu Karışır umutlara, İstanbul şaşkın ** Ağlama, İstanbul Ağlama, İstanbul İstanbul, ağlama Ağlama, İstanbul Ağlama, İstanbul İstanbul Ağlama, ay-ay-ay ** Lodos eser, başında sevdalar Şarkılara selam söyle, İstanbul Ezan sesi yayılır semana Gözlerinde yosun kokan bakışlar Lodos eser, başında sevdalar ** Şarkılara selam söyle, İstanbul Ezan sesi yayılır semana Gözlerinde yosun kokan bakışlar İstanbul geceleri Karışır sessizliğe, caddeler suskun ** Bir garip sokak lambası Karışır soğuklara, dilenci şaşkın Hep böyle uyusalar Karışsam güzelliğine, İstanbul sakin ** Ağlama, İstanbul Ağlama, İstanbul İstanbul, ağlama Ağlama, İstanbul Ağlama, İstanbul İstanbul Ağlama, ay-ay-ay ** Lodos eser, başında sevdalar Şarkılara selam söyle, İstanbul Ezan sesi yayılır semana Gözlerinde yosun kokan bakışlar ** Lodos eser, başında sevdalar Şarkılara selam söyle, İstanbul Ezan sesi yayılır semana Gözlerinde yosun kokan bakışlar ** Sebep yok, İstanbul, ağlama Vakit yok, İstanbul, ağlamaya Sebep yok, İstanbul, ağlama Vakit yok, İstanbul, ağlamaya Ay-ay-ay

Biçare Bir yağmur damlasına sordum seni Bilmiyor neredesin bu gece Ellerim uzanır gökyüzüne Biçare dönersin diye ** Şarkılar seni anıyor Neredesin sen? Kollarım bomboş bekliyor Sevgiler, sana doğru bütün yolları kapanmış ** Kalbime sızan o gözyaşının yolu tıkanmış O güzel günler geçmişten birer sararmış sayfa Satırlar silinmiş Kalbimde kor ateşler bıraktın sen giderken ** Yana yana kül olmuş Şarkılar bizi anıyor Nerede o aşklar? Kollarım bomboş bekliyor ** Sevgiler, sana doğru bütün yolları kapanmış Kalbime sızan o gözyaşının yolu tıkanmış Sevgiler, sana doğru bütün yolları kapanmış Kalbime sızan o gözyaşının yolu tıkanmış Sevgiler, sana doğru bütün yolları kapanmış Kalbime sızan o gözyaşının yolu tıkanmış

Deli Yar Akustik Titriyor içim yanıyor içim Yine aşkını anınca Titriyor içim özlüyor tenim Yine bedenini sarınca ** Ah tükendim Gözlerine bakamadan Ellerini bile sevemeden Ah yenildim ** Seni terkedip gidemeden Gözlerine vurgun, sözlerine dargın Yollarına sürgün yar Deli gibi vurgun yar yüzüme bir gül ** Ellerine hasret yar Ay hadi sar beni yar deli yar Gözlerine vurgun, sözlerine dargın Yollarına sürgün yar ** Deli gibi vurgun yar yüzüme bir gül Ellerine hasret yar Ay hadi sar beni yar deli yar Titriyor içim yanıyor içim ** Yine aşkını anınca Titriyor içim özlüyor tenim Yine bedenini sarınca Ah tükendim ** Gözlerine bakamadan Ellerini bile sevemeden Ah yenildim Seni terkedip gidemeden ** Gözlerine vurgun, sözlerine dargın Yollarına sürgün yar Deli gibi vurgun yar yüzüme bir gül Ellerine hasret yar ** Ay hadi sar beni yar deli yar Gözlerine vurgun, sözlerine dargın Yollarına sürgün yar Deli gibi vurgun yar yüzüme bir gül ** Ellerine hasret yar Ay hadi sar beni yar deli yar Gözlerine vurgun, sözlerine dargın Yollarına sürgün yar Deli gibi vurgun yar yüzüme bir gül Ellerine hasret yar Ay hadi sar beni yar deli yar

Deymeyin Sevgime Bazen karanlığın üzerime çöktüğü günlerde Düşünürsün hani ya, sırf ben miyim diye Aşkımı çiçeklere sarıp sunduğum halde Niye, nasıl yapayalnız kaldım ben, kaldım ben diye ** Bazen karanlığın üzerime çöktüğü günlerde Düşünürsün hani ya, sırf ben miyim diye Aşkımı çiçeklere sarıp sunduğum halde Niye, nasıl yapayalnız kaldım ben, kaldım ben diye ** Değmeyin sevgime, korkular tenimde Üzülüp, ufalıp solmuşum günlere Gelmeyin üzerime fırtına içimde Kahrolup, yok olup küsmüşüm kendime ** Bir gün yalnızlığın seni boğduğu bir anda Anımsarsın o büyük aşkta ne iniş çıkışlar Ne anlamsız kavgalar var umursanmamış ayrıntılarda Neler gizli, neler gizli aslında ** Bir gün yalnızlığın seni boğduğu bir anda Anımsarsın o büyük aşkta ne iniş çıkışlar Ne anlamsız kavgalar var umursanmamış ayrıntılarda Neler gizli, neler gizli aslında ** Değmeyin sevgime, korkular tenimde Üzülüp, ufalıp solmuşum günlere Gelmeyin üzerime fırtına içimde Kahrolup, yok olup küsmüşüm kendime ** Değmeyin sevgime, korkular tenimde Üzülüp, ufalıp solmuşum günlere Gelmeyin üzerime fırtına içimde Kahrolup, yok olup küsmüşüm kendime

Günahı Boynuma Eğildim gecenin üstüne Diz çöktüm ağlayan yıldıza Serildim soğumuş rüzgara Sarıldım umutların boynuna ** Gezindim durdum anılarda Göz attım boş sokaklara Yenildim tutarsız aşkıma Attım düşlerimi yarınlara ** Günahı boynuma kadınım Günahı boynuma Bırak geleyim sana kadınım Günahı boynuma

Nereye Kadar Bir sıcak gecenin ortasında düşündüm kendimi Koskoca bir ömür bekler acılar umutlarla Bir duygu bilmediğim çalıyor kapımı Hayatta kalmayı bilmeyi ** Fısıldıyor yüreğime Yolun başında bekliyorum Bilmem nereye kadar Yolun sonunda bilmiyorum ** İşte oraya kadar Sıra bize de gelecek Yıllar ne alemde Ah o bakışlar sönecek ** Benim içimde Sıra bize de gelecek Aşklar ne alemde Ah umutlar bitecek ** Bizim için de Bir sıcak gecenin ortasında düşündüm kendimi Koskoca bir ömür bekler acılar umutlarla Bir duygu bilmediğim çalıyor kapımı ** Hayatta kalmayı bilmeyi Fısıldıyor yüreğime Yolun başında bekliyorum Bilmem nereye kadar ** Yolun sonunda bilmiyorum İşte oraya kadar Sıra bize de gelecek Yıllar ne alemde ** Ah o bakışlar sönecek Benim içimde Sıra bize de gelecek Aşklar ne alemde ** Ah umutlar bitecek Bizim için de Sıra bize de gelecek Yıllar ne alemde Ah o bakışlar sönecek Benim içimde