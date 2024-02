Bora Öztoprak

Hoşça kal ne işe yarar? Olsa olsa tasarruf aşktan (aşktan) Bir bakıma tereddüt, olsa olsa kaçıştır zordan Aklıma mukayyet, yardım et, anlayayım Ruhuma dirayet, insaf et ** Hoşça kal ne işe yarar? Olsa olsa tasarruf aşktan (aşktan) Bir bakıma tereddüt, olsa olsa kaçıştır zordan Aklıma mukayyet, yardım et, anlayayım Ruhuma dirayet, sen insaf et ** Günüm geceme yamadır Bu densiz hâl nicedir, of? Senden başka niyeti Görmez, bilmez, delirir ** Günüm geceme yamadır Bu sensiz hâl nicedir, ah? Senden başka bedeni Sarmaz, sevmez, delirir, of ** Hoşça kal ne işe yarar? Olsa olsa tasarruf aşktan (aşktan) Bir bakıma tereddüt, olsa olsa kaçıştır zordan Aklıma mukayyet, yardım et, anlayayım Ruhuma dirayet, sen insaf et ** Günüm geceme yamadır Bu densiz hâl nicedir, of? Senden başka niyeti Görmez, bilmez, delirir ** Günüm geceme yamadır Bu sensiz hâl nicedir, ah? Senden başka bedeni Sarmaz, sevmez, delirir ** Günüm geceme yamadır Bu densiz hâl nicedir, of? Senden başka niyeti Görmez, bilmez, delirir ** Günüm geceme yamadır Bu sensiz hâl nicedir, ah? Senden başka bedeni Sarmaz, sevmez, delirir, of