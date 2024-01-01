Ceren Şarkı Sözleri
Bora Öztoprak Ceren şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bora Öztoprak Ceren şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ceren sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Hoşça kal ne işe yarar? Olsa olsa tasarruf aşktan (aşktan)
Bir bakıma tereddüt, olsa olsa kaçıştır zordan
Aklıma mukayyet, yardım et, anlayayım
Ruhuma dirayet, insaf et
**
Hoşça kal ne işe yarar? Olsa olsa tasarruf aşktan (aşktan)
Bir bakıma tereddüt, olsa olsa kaçıştır zordan
Aklıma mukayyet, yardım et, anlayayım
Ruhuma dirayet, sen insaf et
**
Günüm geceme yamadır
Bu densiz hâl nicedir, of?
Senden başka niyeti
Görmez, bilmez, delirir
**
Günüm geceme yamadır
Bu sensiz hâl nicedir, ah?
Senden başka bedeni
Sarmaz, sevmez, delirir, of
**
Hoşça kal ne işe yarar? Olsa olsa tasarruf aşktan (aşktan)
Bir bakıma tereddüt, olsa olsa kaçıştır zordan
Aklıma mukayyet, yardım et, anlayayım
Ruhuma dirayet, sen insaf et
**
Günüm geceme yamadır
Bu densiz hâl nicedir, of?
Senden başka niyeti
Görmez, bilmez, delirir
**
Günüm geceme yamadır
Bu sensiz hâl nicedir, ah?
Senden başka bedeni
Sarmaz, sevmez, delirir
**
Günüm geceme yamadır
Bu densiz hâl nicedir, of?
Senden başka niyeti
Görmez, bilmez, delirir
**
Günüm geceme yamadır
Bu sensiz hâl nicedir, ah?
Senden başka bedeni
Sarmaz, sevmez, delirir, of
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Gökyüzünün kameri
Sanki cennet feneri
Delalımın uğruna
Neler çektim neleri
**
Delal Delal Delalım
Hangi derde yanalım
Şu üç günlük dünyada
Gel beraber olalım
**
Delal'ın bahtı kara
Yüreği göz göz yara
-
Amana aman İrem kız
Gönlümü çalan hırsız
Eller ne der ise desin
Ben olamam ki sensiz
**
Ah İrem İrem'e
Benziyorsun cerene
Canım kurban ederim
Seni bana verene
**
Canım heyran ederim
Seni bana verene
Ezelidir ezeli
Dağlar dökmüş gazeli
**
İrem'i görmeyeli
Olmuş dünya güzeli
Ah İrem İrem'e
Benziyorsun cerene
**
Canım kurban ederim
Seni bana verene
Canım heyran ederim
Seni bana verene
**
Çiçeği dal dal olsa
Tutunacak dal olsa
Yare derdimi söylerdim
Söyleyecek ham olsa
**
Ah İrem İrem'e
Benziyorsun cerene
Canım kurban ederim
Seni bana verene
Canım heyran ederim
Seni bana verene
-
Şu dünyanın gam yükünü
Çeken var mı benim gibi?
Şu dünyanın gam yükünü
Çeken var mı benim gibi?
**
Gece gündüz gözyaşını
Döken var mı benim gibi?
Gece gündüz gözyaşını
Döken var mı benim gibi yok?
**
Talihim yok, bahtım kara
Böyle hayat batsın yere
Sine sine, vura vura
Ölen var mı benim gibi yok?
**
Talihim yok, bahtım kara
Böyle hayat batsın yere
Sine sine, vura vura
Ölen var mı benim gibi yok?
**
Gitmez ki başımdan atam
Ben bu derdi kime satam
Gitmez ki başımdan atam
Ben bu derdi kime satam
**
Saçlarını tutam, tutam
Yolan var mı benim gibi?
Saçlarını tutam, tutam
Yolan var mı benim gibi yok?
**
Talihim yok, bahtım kara
Böyle hayat batsın yere
Sine sine, vura vura
Ölen var mı benim gibi yok?
**
Talihim yok, bahtım kara
Böyle hayat batsın yere
Sine sine, vura vura
Ölen var mı benim gibi yok?
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Talihim yok, bahtım kara
Böyle hayat batsın yere
Sine sine, vura vura
Ölen var mı benim gibi yok?
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Gülendam Gülendam Avşar gelini
Kınalar belemiş kardan elini
Bir daha göreydim melek yüzünü
Devrana devrana bak şu devrana
**
Bu devran bu devran zalım bu devran
Taşımaz yükümü bu garip kervan
Harabetti beni eyledi viran
**
Gül deste gül deste yarim gül deste
İçerim yanıyor yüreğim hasta
Diyemem derdimi düşmana dosta
Devrana devrana bak şu devrana
**
Bu devran bu devran zalım bu devran
Taşımaz yükümü bu garip kervan
Harabetti beni eyledi viran
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Dağlar benim var mı size zararım
Yar yitirdim içerimden yanarım
Eğer beni sevdiğime koymazsan
Ferhat olur taşlarını kırarım
**
Oy dağlarım oy ben ağlarım oy
Oy dağlarım oy ben dertliyem oy
**
Kuşlar öter, suyu çağlar dağların
Bir sevdaya ta gençlikten ağlarım
Kara sevda nedir, sen ne bilirsin
Kor ateşte hep yandıkça yanarım
**
Oy dağlarım oy ben ağlarım oy
Oy dağlarım oy ben dertliyem oy